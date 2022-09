Biden: Pasukan AS akan Membela Taiwan jika Cina Menyerang

Presiden AS Joe Biden membuat pernyataan selama wawancara pada program "60 Menit". Usai wawancara, seorang pejabat dari Gedung Putih mengatakan kebijakan AS tentang Cina tidak berubah.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu (18/09) mengatakan bahwa pasukan AS akan membela Taiwan jika Cina melakukan invasi. Komentar tersebut disampaikannya dalam wawancara di program "60 Menit".

Apa yang Biden katakan?

Ketika ditanya apakah pasukan AS akan membela Taiwan jika Cina menginvasi pulau tersebut, Biden mengatakan "ya, jika sebenarnya, ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Biden menegaskan kembali bahwa AS mempertahankan kebijakan "Satu Cina" dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Seorang pejabat dari Gedung Putih mengatakan setelah wawancara bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah. Amerika Serikat telah lama mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis tentang apakah mereka akan melakukan intervensi militer di Taiwan.

"Presiden telah mengatakan ini sebelumnya, termasuk di Tokyo pada awal tahun ini. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan Taiwan kami tidak berubah. Itu tetap benar," kata juru bicara tersebut.

Pada Mei lalu, Biden ditanya apakah AS akan terlibat secara militer jika Cina menginvasi Taiwan. "Ya … Itu komitmen yang kami buat,” jawabnya. Gedung Putih juga dengan cepat menarik kembali pernyataan itu, dengan mengatakan bahwa kebijakan AS tentang Taiwan tidak berubah.

Meningkatnya ketegangan di Taiwan

Kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi bulan lalu ke Taipei telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Cina mengatakan AS "bermain dengan api" sehubungan dengan kunjungan Pelosi dan memulai latihan militer di sekitar pulau itu, yang dianggapnya sebagai wilayah Cina.

Kemudian, delegasi tingkat tinggi Prancis juga mengunjungi Taiwan.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan kepada DW bahwa Cina telah mengungkapkan strateginya untuk invasi masa depan pulau itu.

Pada tanggal 2 September, Departemen Luar Negeri AS menyalakan potensi kesepakatan senjata senilai $1,1 miliar dengan Taiwan yang mencakup penjualan rudal anti kapal dan rudal anti serangan udara serta sistem pengawasan radar.

Di bawah undang-undang yang disahkan oleh Kongres, AS diharuskan menjual perlengkapan militer Taiwan.

Kejelasan strategi AS

Fang Yu-Chen, seorang profesor ilmu politik di Universitas Soochow di Taiwan, mengatakan kepada DW bahwa ambiguitas strategis AS kini menjadi lebih strategis dan tidak terlalu ambigu. “Saya pikir ini adalah proses penyesuaian dari ambiguitas strategis ke kejelasan strategis. Sementara (Biden) mengatakan AS akan membela Taiwan, dia tidak merinci bagaimana AS akan membela Taiwan, yang menunjukkan ambiguitas strategis tidak berubah, selalu seperti itu," ujarnya.

Lev Nachman, seorang profesor ilmu politik di National Chengchi University di Taiwan, mengatakan kepada DW bahwa ada celah antara Biden dan Gedung Putih, di mana "Gedung Putih bertindak dalam satu cara dan Biden berbicara dan bertindak dengan cara lain."

“Ketika tiba saatnya untuk bertindak, dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda dari apa yang mungkin dipikirkan Biden bahwa dia memiliki kapasitas untuk melakukannya,” bantah Nachman.

“Ini bukan pertama kalinya Biden mengatakan komentar seperti itu, dan kami tahu bahwa Biden cenderung membuat komentar semacam ini yang melanggar kebijakan AS. Kemungkinan Cina juga tahu bahwa Biden rentan untuk membuat komentar ini, dan juga tahu bahwa dia cenderung tidak sejalan dengan kebijakan AS," katanya, seraya menambahkan bahwa komentar itu memberi Beijing "alasan" untuk membuat ancaman terhadap Taipei St. Petersburg.

bh/ha (AFP, Reuters)