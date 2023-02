Beyonce Cetak Rekor Piala Grammy Terbanyak dalam Sejarah

Superstar pop Beyonce membuat sejarah Grammy pada hari Minggu (5/2) sebagai artis dengan kemenangan terbanyak dalam karirnya di ajang penghargaan musik tersebut.

Penyanyi ini memenangkan Grammy pada hari Minggu (5/2) untuk rekaman musik dance-elektronik terbaik dengan "Break My Soul," penampilan R&B tradisional terbaik dengan "Plastic Off The Sofa" dan lagu R&B terbaik untuk "Cuff It."

Ia kini telah memenangkan 32 Grammy sepanjang kariernya.

Rekor sebelumnya dipegang oleh konduktor Hungaria-Inggris, Georg Solti, yang telah memenangkan 31 Grammy sejak 1997.

Beyonce telah memegang gelar Grammy terbanyak yang dimenangkan oleh artis perempuan.

Viola Davis meraih status EGOT

Pemenang besar lainnya pada malam itu adalah aktor Viola Davis, yang telah menjadi bintang terbaru yang mendapatkan EGOT, kombinasi dari Emmy, Grammy, Oscar dan Tony.

Davis melengkapi status EGOT nya dengan memenangkan Grammy untuk buku audio terbaik, narasi dan penceritaan untuk memoarnya "Finding Me."

"Saya menulis buku ini untuk menghormati Viola yang berusia 6 tahun, untuk menghormatinya, untuk menghormati kehidupannya, kegembiraannya, traumanya, semuanya," ujar sang aktor saat menerima penghargaannya.

Davis adalah perempuan kulit hitam ketiga yang meraih status EGOT, dan orang ke-18 secara keseluruhan.

Harry Styles raih album terbaik

Harry Styles berhasil meraih penghargaan tertinggi: album terbaik tahun ini. Penghargaan itu sukses diraihnya lewat albumnya yang berjudul "Harry's House".

Ia mengalahkan sederet nama besar dalam musik pop, rap, rock dan R&B. Seperti Beyonce dengan "Renaissance", ABBA dengan "Voyage", album Adele "30", dan "Mr. Morale & The Big Steppers" oleh Kendrick Lamar

Sementara itu, rapper asal Puerto Rico juga seebelumnya masuk nominasi dengan "Un Verano Sin Ti," seperti halnya Mary J Blige dengan "Good Morning Gorgeous (Deluxe)," Brandi Carlile dengan "In These SIlent Days," Coldplay dengan "Music of the Spheres" dan Lizzo dengan "Special."

bh/gtp (AP, Reuters, AFP)