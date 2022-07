Politik Cina

Berlayar di Selat Taiwan, Cina Tuding AS Ganggu Stabilitas

3 jam lalu 3 jam lalu

Rencana Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan hingga kapal perang AS yang berlayar di Selat Taiwan berisiko memunculkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Militer Cina sebut tindakan AS memicu munculnya risiko keamanan.