Berburu Oleh-Oleh dan Kuliner Asli dari Frankfurt am Main

7 Lokasi Indah dan Mistis di Jerman

Pegunungan batu pasir Elbe (Elbsandsteingebirge)

Bentang alam yang mengesankan ini ada di dekat kota Dresden. Pegunungan batu pasir Elbe ini (Elbsandsteingebirge) terkenal karena formasi bebatuan aneh yang terbentuk oleh endapan laut selama Periode Kapur. Banyak film yang dibuat di tempat ini, di antara "The Chronicles of Narnia" dan "Hansel and Gretel".