Bayi Neve Te Aroha Masuk PBB, Langsung Jadi Sorotan Publik

"Tidak ada yang lebih baik untuk mewakili negaranya daripada seorang ibu yang bekerja," kata jurubicara PBB Stephane Dujarric menyambut kehadiran bayi Neve Te Aroha yang hadir di tengah para pemimpin dunia yang datang ke New York menghadiri pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.

Neve Te Aroha langsung di juluki "First Baby of New Zealand". Dia masuk ke markas PBB dengan kartu ijin khusus bersama ayahnya Clarke Gayford. Jacinda Ardern adalah perdana menteri termuda dari Selandia Baru dan yang pertama yang mengambil cuti hamil saat menjabat. Dia telah menjabat selama satu tahun dan membangkitkan perhatian global yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Selandia Baru, negara kecil berpenduduk kurang dari 5 juta orang.

Bayi Neve Te Aroha bersama ayahnya Clarke Gayford di Sidang Umum PBB, New York

Jacinda Ardern telah menginspirasi banyak orang dengan platform progresifnya, dukungannya untuk perempuan dan gaya kepemimpinannya. Selama berada di New York, dia diundang ke acara show televisi The Late Show bersama Stephen Colbert dan membuat jadwal wawancara dengan penyiar CNN.

Ganti popok di Sidang Umum PBB

Hari Senin kemarin (24/9) Jacinda Ardern berbicara pada acara acara tahunan "Minggu Iklim". Suaminya Clarke Gayford membagikan foto-foto tentang bayi Neve di sidang tahunan PBB lewat Twitter.

"Saya berharap dapat menangkap pandangan mengejutkan dari para delegasi Jepang di sidang PBB kemarin, yang berjalan masuk ke ruang pertemuan," kata Gayford.

Dia juga bergurau bahwa, setibanya di New York pada hari Senin, bayi Neve telah membuat mereka bangun sampai jam 3:45 pagi, dan mencatat bahwa bayi tidak peduli dengan perubahan zona waktu.

Juru bicara Stephane Dujarric mengatakan, PBB senang melihat kehadiran bayi Neve di aula Majelis Umum. "Perdana Menteri Ardern menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berkualitas untuk mewakili negaranya daripada ibu yang bekerja. Hanya 5 persen dari pemimpin dunia adalah perempuan, jadi kita perlu membuat mereka diterima di sini sebaik mungkin," ujar Dujarri.c

Perdana Menteri Ardern akan bertemu dengan para pemimpin negara lain di Majelis Umum untuk mendorong agenda memerangi perubahan iklim, mempromosikan perdagangan global serta mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak.

Sejauh ini di dalam negeri, pemerintahnya telah meloloskan aturan langkah-langkah untuk menaikkan upah minimum, meningkatkan dukungan untuk keluarga berpenghasilan rendah dan orang tua muda, serta membuat Selandia Baru netral karbon pada tahun 2050.

'Emas Hijau' Dari Maori Pesisir pusat batu hijau Kota Hokitika di pantai barat Selandia Baru dianggap sebagai "Te Wahi Pounamu", rumah bagi batu hijau eksotis ini. Letaknya sekitar 250 kilometer dari Christchurch, dimana batu giok tersebut diolah. Dalam bahasa Maori, penduduk asli Selandia baru, pounamu berarti: batu.

'Emas Hijau' Dari Maori Kota pengrajin batu Di kota kecil yang tenang ini banyak ditemukan bengkel kerajinan tangan greenstone atau batu hijau. Pengrajin batu mengolahnya dengan menggunakan mesin pemotong besar maupun kecil.

'Emas Hijau' Dari Maori Semua bernuansa hijau Bagi bangsa Maori, batu giok ini memiliki makna sakral. Batu ini juga digunakan sehari-hari, misalnya seperti kapak dan sisir. Tetapi terutama, batu giok ini dipakai sebagai perhiasan. Di batu ini selalu ada nuansa hijau: mulai dari hijau yang sangat cerah hingga hijau tua daun cemara.

'Emas Hijau' Dari Maori Dikikis, dicuci, dipoles Batu giok Maori ini keras seperti baja, sehingga untuk mengolahnya, dibutuhkan mesin yang sama seperti untuk pengolahan berlian. Beberapa tukang atau pengrajin mengerjakan beberapa giok bersama-sama. Kadang-kadang mereka membuat belasan batu giok sehari. Pemolesan batu dengan minyak sampai gioknya bersinar, membutuhkan cukup waktu dan kesabaran.

'Emas Hijau' Dari Maori Persaingan dari Asia Setiap batu yang asli bersertifikat. Ini penting untuk memungkinkan pembeli melacak asal-usulnya. Para tukang batu dari Hokitika menghormati warisan budaya itu. Saat ini, banyak beredar pula produk murah batu giok dari Cina yang meniru desain tradisional.

'Emas Hijau' Dari Maori Sungai sakral Sampai saat ini, Sungai Arahura yang terletak sekitar 10 kilometer timur laut dari Hokitika—dianggap sebagai lokasi spiritual untuk Maori dan lokasi utama ‘emas hijau‘ tersebut.

'Emas Hijau' Dari Maori Cahaya hijau Legenda suku bangsa Maori tak terhitung jumlahnya, sebagaimana pula kisah seputar batu giok ini. Salah satu versinya adalah cerita tentang Poutini yang jatuh cinta pada Waitaiki yang sudah bersuami dan merebutnya. Takut suaminya membalas dendam, Poutini mengubah Waitaiki menjadi saripati dirinya dan meletakkannya di mulut sungai Arahura. Air mata kekasihnya ini berubah menjadi batu giok.

'Emas Hijau' Dari Maori Makna budaya Setiap keluarga Maori menghormati batu giok asli dari tanah mereka dan terbiasa mewariskannya pada keturunannya, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan alam. Oleh karena itu, batu-batu giok ini hanya diwariskan atau dihormati sebagai harta warisan keluarga.

'Emas Hijau' Dari Maori Terdaftar keabsahannya Setiap batu giok harus tercatat atau terdaftar. Masing-masing giok memiliki nomor sendiri. Pada tahun 1997, pemerintah Selandia Baru telah menetapkan bahwa semua giok wilayah ini merupakan milik Ngai Tahu, suku Maori terbesar di pulau selatan Selandia Baru. Penulis: Michael Marek (ap/rzn)



