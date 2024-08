Influencer Tiktok Picu Krisis Mentimun di Islandia

Ambil gelas plastik besar bertutup dan masukkan ke dalamnya: parutan mentimun dan sedikit krim keju. Kemudian potong sepotong salmon asap dengan gunting dan parut bawang merah. Lalu campurkan jus lemon, biji-bijian dan tambahkan glutamat penyedap rasa. Tutup gelasnya dan kocok dengan kuat sampai tercampur rata - selesai!

Hasilnya, menurut Logan Moffit - "sangat enak" sehingga rasanya ingin tambah terus. Logan Moffitt adalah orang Kanada, tinggal di Ottawa - dan bintang Tiktok, dengan hampir enam juta pengikut. Videonya dengan berbagai resep salad mentimun telah dilihat hingga 30 juta kali. Dia dikenal dengan julukan The Cucumber Guy.

Hampir 4.000 kilometer jauhnya dari Ottawa, dan delapan jam penerbangan, video Moffitt memicu krisis di Islandia, yang terletak di tengah Atlantik Utara. Negeri pulau ini terkenal terutama karena gunung berapinya, iklimnya yang keras, dan bentang alamnya yang masih asli.

Yang juga terkenal dari Islandia: hampir 400.000 penduduknya sangat suka makan mentimun. Negara ini menghasilkan enam juta mentimun di rumah kacanya, jumlah itu setara dengan sekitar 15 mentimun untuk setiap penduduk Islandia per tahun.

Tapi sejak logan Moffitt mengunggah resep salad mentimunnya dan beberapa influencer Islandia ikut membagikan resepnya pada awal Agustus, mentimun sulit ditemukan lagi di supermarket lokal. Islandia terpaksa mengimpor mentimun dari Belanda.

Influencer sering timbulkan kehebohan

Ini bukanlah pertama kalinya influencer di media sosial menimbulkan kehebohan mengenai makanan tertentu. Pada Juli 2023, seorang blogger makanan di Tiktok memposting croissant, roti khas Prancis, dengan isi warna-warni dari sebuah toko roti di New York. Meski harga satuannya hampir sepuluh dolar AS, toko roti itu dibanjiri pembeli. Antrean panjang terjadi selama berhari-hari, dan terkadang per pelanggan hanya diizinkan membeli maksimal dua croissant.

Pada Januari 2024, influencer Swiss Steve Merson mengumumkan melalui Tiktok bahwa ia akan membagikan kebab gratis di depan sebuah bar makanan ringan di kawasan kota Zurich. Kerumunan yang terbentuk kemudian begitu besar, sehingga dua jam kemudian polisi harus datang untuk membubarkana acara tersebut.

Dunia blogger makanan juga menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak Tiktokers memantapkan diri di sana dengan hidangan kreasi mereka sendiri, yang terkadang tampak tidak masuk akal. Mereka membangun basis penggemar setia yang memasak dan berbagi resep-resep mereka - seperti influencer Jerman Paul Cooks, yang suka menghiasi kreasinya dengan daging mentah.

Di Islandia, sayur-sayuran dibudidayakan di rumah kaca Foto: Reinhard Kungel/picture alliance

Tren bisa muncul mendadak dan cepat hilang lagi

Kesamaan dari semua tren makanan ini adalah bahwa mereka muncul secara tiba-tiba, namun kemudian trennya mereda dengan cepat. Di Islandia juga, asosiasi yang terkena dampak bereaksi dengan cukup tenang. Juru bicara Asosiasi Petani Islandia mengatakan, pasokan dasar mentimun bagi masyarakat Islandia bisa dijamin kembali paling lambat dalam seminggu.

Sementara itu, kesuksesannya selama ini juga membuat Cucumber Guy Logan Moffitt semakin getol bereksperimen. Dalam salah satu video salad mentimun terbarunya, dia mencampurkan sayuran favoritnya dengan selai stroberi, selai kacang, dan madu.

Meskipun saat ini Cucumber Guy sedang ramai dibicarakan, sepertinya resep salad selai stroberinya tidak akan sesukses resep salad mentimun jus lemon. Karena selai stroberi, selai kacang dan madu masih banyak tersedia di supermarket Islandia.

