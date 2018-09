Asian Food Festival di Frankfurt, Jerman: Integrasi Budaya Lewat Goyang Lidah

Asia-Eropa Menyatu dalam Kuliner dan Seni Budaya di Frankfurt, Jerman

Untuk pertama kalinya di Frankfurt am Main, Asian Food Festival mengajak pengunjung mencicipi kuliner asal Korea, India, Pakistan, Taiwan, Filipina dan lain-lain. Berlokasi di taman kolam renang Bretanobad, pengunjung juga disuguhkan dengan sejumlah hiburan dan workshop. Asian Food Festival hadir dengan moto:"Iit’s about people, diversity, culture, music and food."