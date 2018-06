AS Perhitungkan Penarikan Pasukan dari Jerman

Harian The Washington Post melaporkan Jumat, bahwa langkah-langkah itu sedang diperhitungkan oleh Departemen Pertahanan. Kini para pejabat Eropa sedang menganalisa apakah evaluasi yang dilakukan AS tentang pemindahan pasukan bisa jadi taktik dalam menghadapi KTT NATO Juli mendatang. Di Jerman terdapat sekitar 35.000 tentara AS.

The Washington Post mengutip sumber anonim yang mengungkap, pihak berwenang sedang menganalisa biaya dan konsekuensi pemindahan seluruh pasukan, atau sebagian, ke AS atau Polandia. Pejabat tinggi bidang pertahanan, demikian dikatakan harian itu, tidak terlibat dalam analisa.

Presiden Donald Trump dilaporkan menunjukkan perhatian atas kemungkinan pemindahan pasukan saat pertemuan di Gedung Putih beberapa waktu lalu. Sebelumnya Trump menyatakan terkejut akan banyaknya jumlah tentara AS di Jerman, yang menjadi kontingen terbesar pasukan AS di Eropa.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Peran militer Jerman di NATO Republik Federal Jerman Barat resmi bergabung dengan aliansi trans-Atlantik NATO pada tahun 1955. Namun baru setelah penyatuan kembali tahun 1990, militer Jerman dikerahkan dalam misi "out of area" NATO. Sejak itu, Bundeswehr telah ditempatkan di beberapa kawasan di seluruh dunia.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Bosnia-Herzegovina, misi NATO pertama Bundeswehr Tahun 1995, pertama kali Bundeswehr terlibat dalam misi "out of area" NATO sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Selama penempatan tersebut, tentara Jerman bergabung dengan anggota pasukan NATO lainnya untuk menjaga keamanan setelah terjadinya Perang Bosnia. Misi ini mencakup lebih dari 60.000 tentara dari negara anggota dan mitra NATO.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Menjaga perdamaian Kosovo Sejak dimulainya misi perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo, sekitar 8.500 tentara Jerman telah ditempatkan di negara itu. Tahun 1999, NATO melancarkan serangan udara terhadap pasukan Serbia yang dituduh melakukan tindakan brutal terhadap separatis etnik Albania dan penduduk sipil. Sekitar 550 tentara Bundeswehr sampai sekarang masih ditempatkan di Kosovo.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Patroli di Laut Aegean 2016, Jerman mengerahkan kapal perang "Bonn" untuk memimpin misi NATO di Laut Aegean. Tugasnya termasuk melakukan "pengintaian, pemantauan dan pengawasan penyeberangan ilegal" di perairan teritorial Yunani dan Turki itu pada puncak krisis pengungsi di Uni Eropa.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Lebih satu dekade di Afghanistan 2003 parlemen Jerman menyetujui pengiriman pasukan Bundeswehr ke Afghanistan dalam misi PBB International Security Assistance Force (ISAF). Jerman saat itu menjadi kontributor ketiga terbesar dan ditunjuk sebagai Komando Markas Regional Utara. Lebih 50 tentara Jerman tewas selama misi ini. Sekarang masih ada hampir 1.000 tentara Jerman yang ditempatkan di Afghanistan sebagai kekuatan pendukung.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Panser Jerman untuk Lithuania Sejak 2017, 450 tentara Bundeswehr telah dikirim ke Lithuania sebagai bagian dari bantuan penjagaan keamanan perbatasan setelah Rusia menduduki Krimea. Selain Jerman, pasukan Kanada, Inggris dan AS juga bergabung dalam satuan pertahanan kolektif NATO di sayap timur.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Mengambil alih tongkat komando VJTF Bundeswehr akan memimpin pasukan gerak cepat baru NATO mulai tahun 2019 yang dinamakan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Kebijakan baru NATO ini adalah reaksi langsung atas agresi Rusia di Krimea.



Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS di Gedung Putih, juga Pentagon, menyatakan Departemen Pertahanan secara teratur menganalisa pergerakan pasukan AS.

Pertimbangan serius atau taktik negosiasi?

The Washington Post laporkan lebih lanjut, pejabat Eropa mendapat informasi tentang analisa yang dilakukan AS. Kini mereka mempertimbangkan apakah itu bisa jadi petunjuk intensi trump atau apakah ini bagian taktik dalam mengahadapai KTT NATO di Brussel, 11-12 Juli.

Baik Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, maupun partner AS, Jim Mattis, menyinggung rencana seperti itu setelah pertemuan pekan lalu.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Peran militer Jerman di NATO Republik Federal Jerman Barat resmi bergabung dengan aliansi trans-Atlantik NATO pada tahun 1955. Namun baru setelah penyatuan kembali tahun 1990, militer Jerman dikerahkan dalam misi "out of area" NATO. Sejak itu, Bundeswehr telah ditempatkan di beberapa kawasan di seluruh dunia.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Bosnia-Herzegovina, misi NATO pertama Bundeswehr Tahun 1995, pertama kali Bundeswehr terlibat dalam misi "out of area" NATO sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Selama penempatan tersebut, tentara Jerman bergabung dengan anggota pasukan NATO lainnya untuk menjaga keamanan setelah terjadinya Perang Bosnia. Misi ini mencakup lebih dari 60.000 tentara dari negara anggota dan mitra NATO.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Menjaga perdamaian Kosovo Sejak dimulainya misi perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo, sekitar 8.500 tentara Jerman telah ditempatkan di negara itu. Tahun 1999, NATO melancarkan serangan udara terhadap pasukan Serbia yang dituduh melakukan tindakan brutal terhadap separatis etnik Albania dan penduduk sipil. Sekitar 550 tentara Bundeswehr sampai sekarang masih ditempatkan di Kosovo.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Patroli di Laut Aegean 2016, Jerman mengerahkan kapal perang "Bonn" untuk memimpin misi NATO di Laut Aegean. Tugasnya termasuk melakukan "pengintaian, pemantauan dan pengawasan penyeberangan ilegal" di perairan teritorial Yunani dan Turki itu pada puncak krisis pengungsi di Uni Eropa.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Lebih satu dekade di Afghanistan 2003 parlemen Jerman menyetujui pengiriman pasukan Bundeswehr ke Afghanistan dalam misi PBB International Security Assistance Force (ISAF). Jerman saat itu menjadi kontributor ketiga terbesar dan ditunjuk sebagai Komando Markas Regional Utara. Lebih 50 tentara Jerman tewas selama misi ini. Sekarang masih ada hampir 1.000 tentara Jerman yang ditempatkan di Afghanistan sebagai kekuatan pendukung.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Panser Jerman untuk Lithuania Sejak 2017, 450 tentara Bundeswehr telah dikirim ke Lithuania sebagai bagian dari bantuan penjagaan keamanan perbatasan setelah Rusia menduduki Krimea. Selain Jerman, pasukan Kanada, Inggris dan AS juga bergabung dalam satuan pertahanan kolektif NATO di sayap timur.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Mengambil alih tongkat komando VJTF Bundeswehr akan memimpin pasukan gerak cepat baru NATO mulai tahun 2019 yang dinamakan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Kebijakan baru NATO ini adalah reaksi langsung atas agresi Rusia di Krimea.



Presiden AS berkali-kali mengutuk sekutu-sekutu Eropa dalam NATO, terutama Jerman, karena dinilai tidak memenuhi target pemberian dana sebanyak 2% dari GDP bagi pertahanan.

Tahun lalu, Jerman mengeluarkan dana 1,24% dari GDPnya untuk pertahanan, dan berencana untuk meningkatkan sampai 1,5% hingga tahun 2024.

Sementara Polandia, 2017 lalu menggunakan dana 1,99% dari GDPnya untuk pertahanan, dan merencanakan penambahan dana sehingga setara dengan tiga negara Eropa Lain yang berkecimpung dalam NATO, yang sudah memenuhi target, yaitu Inggris, Estonia dan Yunani.

Alexander Pearson (ml/ap)