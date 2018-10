AS Ingin Bahas Pakta Perdagangan Baru dengan Uni Eropa, Inggris dan Jepang

Para pejabat AS memaparkan kepada Kongres hari Selasa (16/10) bahwa pemerintahan Trump bermaksud menegosiasikan pakta perdagangan bebas secara terpisah dengan Uni Eropa, Inggris, dan Jepang. Upaya Presiden Donald Trump untuk mengurangi defisit perdagangan sejauh ini dinilai tidak berhasil.

"Kami berkomitmen untuk mengakhiri negosiasi ini tepat waktu dan substantif untuk para pekerja Amerika, petani, peternak dan kalangan bisnis," kata Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer (foto artikel).

Berdasarkan hukum Amerika, Kantor Perwakilan Perdagangan AS berkewajiban untuk memberi informasi kepada anggota parlemen tentang tujuan negosiasi, setidaknya 30 hari sebelum pembicaraan dimulai.

Tiga kesepakatan yang akan dibicarakan bertujuan untuk memperbaiki "ketidakseimbangan perdagangan AS yang kronis" dan hambatan yang diterapkan kepada eksportir AS di luar negeri, kata Lighthizer.

Penolakan Perancis dan masalah Brexit Inggris

Langkah pemerintah di Washington itu dilakukan hanya beberapa minggu setelah AS, Kanada, dan Meksiko mengosiasi ulang kesepakatan perdagangan NAFTA, menyusul kritik dari Presiden AS Donald Trump tentang hubungan dagang mereka. Trump mengecam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya sebagai tidak adil bagi AS. Perjanjian yang baru diberi nama baru UMSCA dan memuat bidang-bidang lainnya, seperti hak buruh.

Namun, berbeda dengan kesepakatan di Amerika Utara, transaksi dengan Uni Eropa mungkin akan menjadi lebih rumit. Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan, dia tidak mendukung pembicaraan perdagangan antara Uni Eropa dengan negara-negara di luar perjanjian iklim Paris.

Presiden Donald Trump tahun lalu menarik AS dari Kesepakatan Iklim Paris dan menajdikan negaranya sebagai satu-satunya negara dunia yang secara resmi menentang kesepakatan iklim. Meskipun lebih dari selusin penandatangan kesepakatan, termasuk Rusia dan Turki, belum meratifikasinya, namun mereka tidak menarik diri dari pakta itu.

Sementara Inggris saat ini terutama berfokus pada pembicaraan Brexit yang alot. Bagi Inggris sangat tidak mungkin menegosiasikan kesepakatan dagang dengan negara lain, sebelum ada kesepakatan tentang Brexit dengan Uni Eropa.

Selama kampanye pemilu presiden AS, Donald Trump menjanjikan akan menghapus defisit perdagangan AS dan merundingkan kembali berbagai kesepakatan dagang untuk kepentingan negaranya. Namun hingga kini, defisit perdagangan AS terus meningkat. Pada bulan Agustus 2018, defisit bulanan dengan Cina mencapai 38,6 miliar dolar AS dan defisi dangan dengan Meksiko $ 8,7 miliar dolar AS, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Akses pasar Uni Eropa (UE) Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Hak-hak warga Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Imigrasi Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Keamanan Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Hukum Eropa Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit Perbatasan Irlandia Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)



