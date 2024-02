Lainey Wilson berhasil raih piala Grammy kategori album country terbaik, dengan albumnya berjudul "Bell Bottom Country". "Semua ini benar-benar luar biasa. Ini adalah piala Grammy pertama saya,” ungkap penyanyi berusia 31 tahun itu dengan takjub. Dalam kategori ini, Wilson harus bersaing dengan lagu “Rolling Up the Welcome Mat” dari Kelsea Ballerini, dan “Rustin 'In the Rain” dari Tyler Childers.