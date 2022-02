Arkeolog Temukan Kompleks Perburuan Berusia 9.000 Tahun di Yordania

Temuan Besar dalam Misteri Evolusi Manusia

Lagu The Beatles jadi nama manusia purba

Lagu “Lucy In the Sky With Diamonds” diputar berulang kali saat pesta perayaan penemuan fosil perempuan. Karena itulah, fosil Australopithecus afarensis ditasbihkan sesuai judul lagu The Beatles tsb. Lucy, fosil kenamaan berusia 3,2 juta tahun, ditemukan 1974 oleh paleontolog Donald C. Johanson di Hadar, Etiopia, dan menjadi salah satu fosil spesies manusia purba tertua yang ditemukan.