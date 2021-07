Argentina Luncurkan KTP untuk Orang dengan Gender Non-biner

Selebriti Dunia yang Memilih Menjadi Transgender

Alexis Arquette

Lahir 28 Juli 1969 di Los Angeles sebagai Robert Arquette, wajah artis ini pernah tampil dalam beberapa film dan acara televisi termasuk "Pulp Fiction", "Threesome", "The Wedding Singer", "Roseanne", "Friends" dan "Californication." Tahun 1986, ia memulai debutnya di layar lebar berperan sebagai Alexis dalam Down and Out in Beverly Hills. Tahun 2006, ia mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan