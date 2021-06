Cek Fakta: Apa yang Kita Tahu Tentang Virus Corona Varian Delta?

Ketika India berjuang menghadapi gelombang kedua corona, Inggris juga mulai wanti-wanti dengan peningkatan kasus COVID-19, meski telah melakukan vaksinasi. Di Indonesia, dikutip dari CNN Indonesia, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Sabtu (19/06) mengatakan virus corona varian Delta telah bertransmisi lokal di sejumlah wilayah Jatim. Seluruh pihak pun di minta untuk waspada.

Apa yang diketahui tentang varian Delta?

Kasus pertama yang tercatat dengan varian Delta (B:1.617.2) ditemukan di negara bagian India, Maharashtra pada bulan Oktober 2020, dan sejak saat itu tersebar ke seluruh India dan merambah di seluruh dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutnya sebagai 'varian yang perlu diperhatikan' atau ”variant of concern” (VOC) pada 11 Mei lalu. Sejauh ini,WHO telah mengidentifikasi empat VOC yakni: Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) dan Delta.

Varian Delta memiliki banyak mutasi, dan sampai kini para peneliti belum mengetahui dampak pasti dari mutasi ini, namun mutasi ini memungkinkan virus untuk mengikat sel tubuh manusia dan membantu virus untuk menghindari respon imunitas tubuh, ungkap Deputi Deepti Gurdasani, ahli epidemiologi klinis di Universitas Queen Mary di London.

Varian Delta kini dideteksi telah tersebar di 80 negara, menurut sumber WHO. Di Inggris, tercatat lebih dari 10 ribu kasus dengan varian ini menurut data dari GISAID, sementara di Indonesia sekitar 50-99 kasus.

Apakah varian ini lebih mudah menular?

Data dari Pusat Kesehatan Inggris (PHE) menunjukkan bahwa lebih dari 90% kasus baru COVID-19 di Inggris berasal dari varian Delta. Inggris telah mengonfirmasi lebih dari 42.000 kasus varian Delta pada 9 Juni, dan kasus ini meningkat hampir 30.000 pada periode 2-9 Juni.

Dari kasus yang dikonfirmasi oleh PHE, sebagian besar tidak divaksinasi atau hanya memiliki satu dosis vaksin. 64% peningkatan varian Delta kemungkinan tertular dalam lingkup rumah tangga. "Sejak awal di India, kami perhatikan bahwa varian (Delta) mengalahkan atau berkembang lebih cepat daripada yang disebut varian Kent atau Alfa yang pertama kali berasal dari Inggris," kata Gurdasani, "dan ini sangat memprihatinkan karena kami tahu di saat itu varian Alpha sudah lebih menular daripada virus aslinya."

Apakah Delta lebih berbahaya?

Masih sedikit data yang tersedia tentang apakah varian Delta menyebabkan lebih banyak kematian. Namun menurut PHE, dibandingkan dengan varian Alpha, varian Delta lebih cenderung menyebabkan rawat inap.

Baik vaksin Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca dianggap sedikit kurang efektif dalam mencegah rawat inap pada orang dengan varian Delta dibandingkan dengan mereka yang memiliki varian Alfa.

"Data dari Inggris memberi tahu kita bahwa varian ini lebih mungkin menyebabkan rawat inap, jadi tidak mengherankan jika ditemukan bahwa ini lebih mematikan," kata Gurdasani.

Informasi lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi studi dan laporan yang menyebutkan varian Delta menyebabkan penyakit yang lebih parah. "Kami membutuhkan lebih banyak informasi untuk menentukan: apakah itu benar akibat varian itu atau kombinasi dari beberapa faktor," ungkap Pemimpin Teknis COVID-19 WHHO, Maria Van Kerkhove.

Lebih dari 300 dokter dan tenaga medis di Kudus, Jawa Tengah, terinfeksi COVID-19, meski telah divaksinasi sepenuhnya

Apakah vaksin melindungi kita dari varian ini?

Studi PHE menemukan bahwa vaksin Pfizer-BioNTech 94% lebih efektif mencegah rawat inap setelah suntikan dosis pertama dan 96% efektif setelah mendapat dosis kedua. Sementara AstraZeneca adalah 71% efektif pada dosis pertama dan 92% efektif setelah suntikan kedua.

Kemanjuran terhadap penyakit simtomatik dari varian Delta untuk Pfizer-BioNTech adalah 36% setelah dosis pertama dan 88% setelah mendapat dua dosis. Untuk AstraZeneca 30% setelah dosis pertama dan 67% setelah dosis kedua.

"Ini tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan," kata Gurdasani. "Tapi pasti ada pengurangan perlindungan terhadap infeksi atau penyakit ringan tanpa gejala, terutama dengan satu dosis, tetapi juga dengan dua dosis."

Apakah varian Delta penyebab pandemi di India dan Inggris?

Apakah varian Delta yang sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi di India belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Diperlukan lebih banyak pengujian. Tetapi India adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampak pandemi. Lebih dari 29 juta kasus telah terdaftar sejauh ini, menurutUniversitas Johns Hopkins, dan sistem kesehatan di negara itu sangat kewalahan

Ahli Epidemiologi Klinis Gurdasani mengatakan bahwa selain penyebaran mutasi, beberapa faktor telah berperan dalam penyebaran virus corona secara besar-besaran di India.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Hari-hari tergelap pandemi India telah menambahkan ratusan ribu kasus baru Covid-19 setiap harinya, dalam beberapa hari terakhir. Total korban tewas akibat gelombang kedua pandemi telah melampaui 220.000 orang. Kota-kota kehabisan ruang untuk menguburkan atau mengkremasi jasad korban corona.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Mencari pertolongan medis di kuil Sikh Seorang perempuan lansia yang menderita kesulitan bernapas karena COVID-19 menunggu untuk menerima bantuan oksigen tambahan di luar kuil Sikh di Ghaziabad, pinggiran New Delhi. Banyak orang yang kesulitan bernapas karena COVID-19 telah berbondong-bondong ke kuil, berharap mendapatkan pasokan oksigen yang kian langka.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Rumah sakit kewalahan Seorang petugas kesehatan menguji kadar oksigen darah pasien COVID di dalam ambulans di kota timur Kolkata. Orang-orang terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapat perawatan. Para dokter terpaksa merawat orang-orang di dalam mobil dan taksi yang diparkir di depan rumah sakit.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Kekurangan oksigen Pasangan suami isteri ini menunggu di dalam becak bermotor sampai mereka dapat memasuki rumah sakit COVID-19 untuk perawatan di kota bagian barat Ahmedabad. Rekaman media sosial dan berita lokal menayangkan keluarga kerabat yang putus asa yang mengemis oksigen di luar rumah sakit atau menangis di jalan.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Kelompok usia muda diserang varian mutasi Perempuan berusia 35 tahun ini menderita sesak napas akibat COVID-19. Seperti banyak orang lainnya, dia menunggu di depan rumah sakit untuk menerima bantuan oksigen. Para ilmuwan prihatin karena "varian mutasi ganda" dari virus corona yang lebih mudah menular ini menyebar cepat di India.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Angka kematian tinggi Krisis yang sedang berlangsung paling terlihat di pekuburan dan krematorium India yang kewalahan. Tempat pemakaman di ibu kota New Delhi kehabisan lahan penguburan. Di tempat lain, pembakaran mayat menyala siang dan malam. "Virus itu melahap penduduk kota kami seperti monster, '' kata Mamtesh Sharma, pejabat di krematorium Bhadbhada Vishram Ghat di pusat kota Bhopal.

Gelombang Kedua Covid-19 Yang Dramatis di India Vaksinasi terlalu lambat Program vaksinasi India masih tertinggal, dengan hanya 10% penduduk yang menerima satu dosis, dan 1,5% menerima dosis kedua. Amerika Serikat mengatakan akan mengirimkan bahan mentah untuk produksi vaksin guna membantu memperkuat kapasitas India dalam memproduksi lebih banyak vaksin AstraZeneca. (hp/as) Penulis: Melissa Sou-Jie Van Brunnersum



"Saya pikir ini merupakan kombinasi dari tindakan yang sangat lamban dari pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah kesehatan mendasar dan sikap yang terlalu percaya diri bahwa 'herd immunity' telah tercapai sebelumnya," kata Gurdasani.

Di Inggris, situasinya telah memburuk secara drastis. Sebanyak 55.216 kasus dari 10-16 Juni menunjukkan peningkatan hampir sepertiga dibandingkan minggu sebelumnya.

Apa simtom dan yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri?

Menurut data dari aplikasi Inggris ZOE COVID Symptom Study, gejala yang ditimbulkan oleh varian Delta berbeda dengan virus awal dan mutasi lainnya. Warga Inggris yang melaporkan gejala mereka ke aplikasi ZOE, menggambarkan simtom seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Dalam beberapa kasus, ada batuk juga.

"Ini lebih seperti flu yang buruk bagi warga yang lebih muda," kata ilmuwan dan salah satu pendiri aplikasi Tim Spector. Hal ini dapat membuat orang berpikir bahwa mereka hanya mengalami flu ringan dan terus menjalani keseharian mereka dengan normal. Orang dengan gejala ini harus tinggal di rumah dan menjalani tes, kata Spector.

Gurdasani menambahkan perlu aturan karantina yang komprehensif. Bepergian ke daerah yang disebut sebagai daerah infeksi harus dihindari karena telah meningkatkan penyebaran virus corona dan variannya sejak awal pandemi. (Ed.:ts/yp)