Anies Beberkan Tiga Masalah Utama di DKI Jakarta Saat Bertemu Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantornya. Dalam pertemuan itu Anies melaporkan tiga permasalahan Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Luhut melalui akun Instagramnya yang terverifikasi @luhut.pandjaitan.

"Tepat pukul 9 pagi tadi, saya menerima Gubernur DKI Jakarta Bapak @aniesbaswedan yang ingin berbincang terkait sejumlah permasalahan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta," tulisnya.

Luhut menerangkan pertemuan itu merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi dirinya dengan para kepala daerah untuk membahas berbagai isu, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi. Sebelumnya, Luhut bertemu dengan para gubernur dari Jateng, Jabar, Jatim, dan Yogyakarta.

"'Pak Luhut, I come to you with menu of problem.' Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan. Saya jawab 'no problem pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi.' Karena prinsip dan banyak pengalaman problem solving yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah," terang Luhut.

Anies menyampaikan permintaan dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang menjadi permasalahan utama di Ibu Kota, di antaranya pengendalian banjir yang disebabkan oleh rob, tanggul, dan sungai.

Luhut pun menyampaikan perlu adanya pengendalian banjir di hulu, aktivasi rumah pompa air, dan memaksimalkan fungsi drainase di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting lainnya adalah penanganan sampah dan limbah.

"Jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi," tuturnya.

Deretan Bencana Alam di Indonesia Awal Tahun 2021 Longsor di Sumedang, Jawa Barat Longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat pada 9 Januari 2021. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut sehingga membuat kondisi tanah tidak stabil. Berdasarkan data Badan SAR Nasional (Basarnas), sedikitnya 40 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini dan 1.020 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah pos pengungsian dan rumah kerabat.

Deretan Bencana Alam di Indonesia Awal Tahun 2021 Banjir di Kalimantan Selatan Curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan antara lain Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Hulu Sunga Tengah, dan Kab. Tabalong terendam banjir dengan ketinggian 2-3 meter. Sedikitnya, 3 orang meninggal dunia dan nyaris 44 ribu orang mengungsi dalam bencana yang melanda sejak 12 Januari. Aktivis lingkungan sebut kerusakan ekologis jadi penyebab utama terjadinya banjir.

Deretan Bencana Alam di Indonesia Awal Tahun 2021 Gempa di Majene, Sulawesi Barat Pada 15 Januari 2021 gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat. Sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Selain itu, lebih dari 30 ribu warga dilaporkan mengungsi. Pemerintah juga sudah menetapkan status tanggap darurat atas gempa Sulawesi Barat.

Deretan Bencana Alam di Indonesia Awal Tahun 2021 Erupsi Gunung Semeru Gunung Semeru di Jawa Timur memuntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada Sabtu 16 Januari 2021, yang meluncur sejauh lebih kurang 4 kilometer disertai guguran lava pijar dengan jarak luncur 500-1.000 meter dari Kawah Jonggring Seleko ke arah Besuk Kobokan. Demikian data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Status Gunung Semeru dilaporkan masih level II atau “Waspada”.

Deretan Bencana Alam di Indonesia Awal Tahun 2021 Banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara Banjir dan longsor juga melanda Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada 16 Januari 2021. Banjir dan tanah longsor terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi dan tidak stabilnya struktur tanah. Sedikitnya sembilan kecamatan terdampak banjir. Berdasarkan data BNPB sedikitnya 6 orang meninggal dunia. Sebanyak 12 unit rumah mengalami rusak sedang hingga berat.(dari berbagai sumber) rap/pkp



Kedua, Anies menyampaikan masalah pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik untuk kemudahan mobilitas warga Ibu Kota dan Jabodetabek. Terakhir masalah pariwisata yang akan difokuskan di pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang ada, saya rasa harus menjelma jadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, lewat proyek-proyek padat karya untuk menggerakkan roda perekonomian kembali. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun. Marilah kita lepaskan ego sektoral yang ada di antara kita demi suksesnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," tutupnya. (Ed: gtp/rap)

Tonton video 03:32 Bagi artikel Kota Hidrogen: Solusi Jangka Panjang bagi Indonesia? Kirim Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Permalink https://p.dw.com/p/3pE6O Kota Hidrogen: Solusi Jangka Panjang bagi Indonesia?

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Bertemu Luhut, Anies Baswedan Beberkan 3 Masalah Ibu Kota