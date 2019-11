Anggap Bahayakan Ekonomi Negaranya, AS Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang menarik diri dari kesepakatan iklim Paris, yakni perjanjian antara negara-negara PBB untuk membatasi polusi dan emisi gas rumah kaca, serta mengatasi masalah perubahan iklim lainnya, di Paris tahun 2015.

Pada Senin (04/11), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengajukan pemberitahuan resmi kepada PBB untuk memulai proses penarikan negaranya selama satu tahun.

“Kami (AS) bangga atas tindakan kami sebagai pemimpin dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan energi bagi warga negara kami. Tindakan kami adalah contoh yang nyata dan bermanfaat bagi banyak pihak," tulis Pompeo di Twitter.

Saat menghadiri pameran dagang di Cina, Selasa (05/11), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan masing-masing negara harus meningkatkan komitmennya untuk mengurangi emisi, dan menghadirkan energi terbarukan.

"Kerja sama antara Cina dan Uni Eropa dalam hal ini sangat menentukan," kata Macron. "Tahun depan, kita perlu secara kolektif menyukseskan agenda peningkatan upaya ini."

Baca juga: Dewan Pakar: Iklim dan Keamanan Pangan Terancam, Manusia Harus Berubah

Presiden AS, Donald Trump, menjawab pertanyaan pewarta istana di Washington, AS.

Seorang asisten Presiden Macron, yang juga ikut berkunjung ke Cina, mengatakan langkah AS menarik diri dari kesepakatan iklim Paris memang telah telah diprediksi.

"Kami menyesali hal itu, dan ini justru membuat kemitraan Prancis-Cina terhadap penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati menjadi lebih penting," ujar asisten yang menolak disebutkan namanya ini.

Ia juga menambahkan, Macron dan Presiden Cina, Xi Jinping, akan menandatangani perjanjian baru yang menegaskan tidak boleh ada negara yang keluar dari kesepakatan iklim Paris. Keduanya akan mengadakan pertemuan resmi di Beijing, pada hari Rabu (06/11).

Mengingkari janji Obama

Seperti negara-negara anggota PBB lainnya, sebelumnya AS juga menyetujui kesepakatan yang dibuat tahun 2015 tersebut. Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, AS berjanji untuk memotong sebanyak 26-28 persen emisi gas rumah kaca mereka dibandingkan dengan tahun 2005 lalu. Rencana ini pun ditargetkan tercapai tahun 2030.

Namun, berbeda pandangan dengan pendahulunya, kini Donald Trump justru berulang kali mengecam perjanjian itu berbahaya bagi ekonomi AS.

"Apa yang tidak akan kami lakukan adalah menyusahkan orang-orang Amerika, sementara para pencemar iklim pihak asing memperkaya diri," ujar Trump saat menghadiri konferensi industri gas berbentuk serpihan di Pennsylvania, bulan lalu.

Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden AS, Trump sempat mengatakan pemanasan global adalah "tipuan yang dilakukan oleh Cina."

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Hati-hati ledakan populasi ubur-ubur! Meskipun ada kombinasi faktor di balik banyaknya ubur-ubur yang sampai ke tempat wisata seperti pantai Mediterania, perubahan iklim termasuk salah satunya! Suhu laut yang lebih hangat membuka daerah baru bagi ubur-ubur bereproduksi dan meningkatkan ketersediaan makanan favorit mereka, yaitu plankton.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Lenyapnya kayu berkualitas Dihargai karena kualitas suara yang superior, alat musik dawai Stradivarius asli dapat dijual jutaan dolar. Namun, perubahan cuaca ekstrem seperti badai yang luar biasa hebatnya berakibat tumbangnya jutaan pohon di hutan Paneveggio, Italia utara. Menanam kembali pohon tidak akan banyak membantu dalam jangka pendek. Sebuah pohon cemara harus berusia setidaknya 150 tahun sebelum dapat menjadi biola.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Kesulitan tidur Orang-orang di kota besar akan kesulitan tidur karena kepanasan. Tahun 2050, suhu di kota-kota besar Eropa akan lebih hangat 3,5 derajat celcius di musim panas. Ini tidak hanya mempengaruhi tidur, tetapi juga suasana hati, produktivitas, dan kesehatan mental. Cara satu-satunya mengatasi ini adalah pindah ke kota kecil yang banyak tanaman hijau dan sedikit bangunan, membuat malam jadi lebih dingin.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Ancaman bagi penderita alergi Musim semi datang lebih awal tahun ini dikarenakan suhu global yang lebih hangat. Namun fenomena ini jadi berita buruk bagi penderita alergi. Musim dingin yang sebentar membuat tanaman memiliki waktu lebih untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan serbuk sari yang akan bebas berkeliaran jauh lebih awal, sehingga membuat penderita alergi menderita lebih lama.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Bakteri dan nyamuk Tidak hanya berkeringat, panas juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Pada akhir abad ini, 3/4 populasi dunia diprediksi terkena gelombang panas yang berbahaya dan mematikan. Naiknya suhu berdampak pada peningkatan penyakit diare, karena bakteri lebih mudah berkembang biak dalam makanan dan air hangat. Jumlah nyamuk juga kemungkinan akan naik, seiring dengan penyebaran penyakit seperti malaria.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Rumah-rumah hancur Tanah di sekitar Kutub Utara semakin mencair pada bulan-bulan di musim panas. Suhu yang lebih hangat menyebabkan tanah menjadi tidak stabil dan rumah-rumah serta jalan-jalan retak dan menyebabkan lebih banyak serangga. Selain itu, jika permafrost (tanah beku) meleleh, ia akan melepaskan gas CO2 dan metana yang selanjutnya dapat memperburuk pemanasan global.

7 Dampak Perubahan Iklim yang Tidak Pernah Anda Bayangkan Jantan atau betina? Tanyakan kepada ahli Suhu mempengaruhi jenis kelamin beberapa spesies. Untuk penyu, panasnya pasir tempat telur diinkubasi menentukan jenis kelamin bayi yang baru lahir. Temperatur rendah menguntungkan penyu jantan, sementara betina berkembang lebih baik di daerah yang lebih hangat. Peneliti membuktikan bahwa lebih dari 99% tukik penyu di Australia utara sudah betina, sehingga sulit bagi spesies untuk bertahan hidup. Penulis: Irene Banos Ruiz



Aktivis mengharapkan perubahan

Hanya beberapa hari setelah Trump memenangkan pemilu AS di tahun 2016, pemerintah telah meratifikasi kesepakatan iklim Paris, pada bulan November di tahun yang sama. Aturan kesepakatan tersebut menyatakan AS harus menunggu tiga tahun sebelum secara resmi menarik diri. Namun saat ini sebuah tim telah dibentuk untuk mengurus segala proses teknis terkait penarikan diri AS.

Nantinya, penarikan AS dari kesepakatan iklim Paris akan selesai pada 4 November 2020, tepat satu hari setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) berikutnya diadakan.

Para aktivis lingkungan di AS berharap Trump gagal dalam Pilpres tahun depan. Mereka ingin Trump diganti oleh kandidat presiden dari Partai Demokrat, yang sebelumnya telah berjanji untuk mempertahankan kesepakatan iklim Paris jika menang.

"Presiden berikutnya perlu bergabung kembali dalam perjanjian iklim Paris, dan berkomitmen terhadap penyelesaian tuntutan perubahan iklim, dengan menghadirkan transformasi energi bersih yang dilakukan secara cepat dan luas," ujar Jean Su, Direktur Energi Pusat Keragaman Hayati, yang berkedudukan di AS.

"Trump bisa keluar dari kesepakatan iklim Paris, tetapi tidak bisa bersembunyi dari krisis perubahan iklim," katanya.

AS dan Cina adalah penghasil karbon dioksida terbanyak bila dibandingkan dengan negara mana pun di dunia.

pkp/ae (Reuters, AP)