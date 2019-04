Angelina Jolie dan Menlu Jerman Kecam Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata

Selebriti Terkenal Murah Hati

Taylor Swift

Penyanyi asal AS ini terkenal selalu menyumbang. Penyanyi hit "I Knew You Were Trouble" itu menyumbang sekitar 52 milyar Rupiah bagi Country Hall of Fame Museum dan hampir dua milyar bagi sebuah sekolah di Alabama yang diterjang tornado. Ia juga melewatkan waktu berjam-jam dengan pasien kanker di New York.