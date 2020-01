Amerika Serikat Batasi Visa Bagi Ibu Hamil Untuk Cegah Wisata Melahirkan

AS Tolak Visa Menlu Iran Untuk Hadir di Pertemuan PBB

Tensi antara AS dan Iran semakin meningkat. Menteri Luar Negeri Iran sebut bahwa AS telah menolak visa yang diajukan untuk menghadiri pertemuan di PBB. Otoritas AS masih belum memberikan komentar terkait hal ini. (07.01.2020)