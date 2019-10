Alternatif Untuk Menggantikan Daging

Apa Yang Terjadi Pada Tubuh, Jika Stop Makan Daging?

Menurunkan berat badan

Studi yang diterbitkan Journal of Academy of Nutrition and Dietetics menunjukkan, jika seseorang memakan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, lebih mudah mengalami penurunan berat badan daripada dengan yang non vegetarian.