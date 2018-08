Aktor Pengidap Down Syndrome Berakting di RambaZamba Berlin

Selebriti Bergaji Paling Besar di Dunia

2: One Direction (110 Juta Dollar AS)

Grup pop asal Inggris ini didaulat sebagai Boyband paling kaya sepanjang massa. Selama tur "On The Road Again" tahun lalu, One Direction dilaporkan mengantongi keuntungan sebesar 200 juta Dollar AS. Terlebih Zayn Malik dkk. tergolong sangat produktif. Dalam lima tahun terakhir mereka telah menelurkan lima album