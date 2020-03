Ajang Formula E di Monas Resmi Ditunda Karena Wabah Corona

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Virus Corona?

Bersihkan tangan

Dalam daftar rekomendasi tentang cara melindungi diri dari infeksi, Organisasi Kesehatan Dunia WHO tidak menyebutkan soal pemakaian masker atau penutup wajah. Di bagian atas daftar perlindungan diri dari penyakit, WHO merekomendasikan agar kita sering membersihkan tangan. Untuk membersihkan tangan, WHO juga merekomendasikan pemakaian alkohol, seperti yang terlihat di rumah sakit.