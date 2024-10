50 Tahun Hello Kitty, Keberhasilan Kreasi Bisnis dari Jepang

Hello Kitty, karakter lucu dan misterius yang menghiasi segala hal mulai dari tas tangan hingga penanak nasi berusia 50 tahun hari Jumat (1/11), dan masih menghasilkan jutaan dolar bagi para kreatornya di Jepang.

Desain karakter yang sederhana - yang menurut Sanrio, perusahaan di balik Kitty, bukan seekor kucing melainkan seorang gadis kecil dari London - akan terus menjadi mesin pencetak uang selama tahun-tahun mendatang, kata para ahli.

Seorang perempuan di negara bagian California, AS, telah mengumpulkan begitu banyak pernak-pernik Hello Kitty sehingga suaminya membuatkan "gudang khusus" berwarna merah muda untuknya sebagai tempat penyimpanan.

Di dalamnya ada ribuan mainan dan barang-barang lain yang menampilkan Kitty dan pita merahnya yang khas, deretan kacamata hitam, kursi putar, dan tempat permen karet yang unik.

"Orang-orang seusiaku, Anda tahu, kami sering diberi tahu, 'Hello Kitty itu untuk anak kecil,' dan saya menertawakan itu," kata Helen dari Riverside County, yang mengakui bahwa dia berusia "lebih dari 50 tahun".

Helen, yang mengendarai SUV berhiaskan Hello Kitty dan mengelola klub fans lokal "Hello Kitty SoCal Babes," telah "terobsesi" dengan karakter tersebut sejak muncul di AS pada tahun 1970-an.

Koleksi boneka Hello Kitty-nya yang banyak "membuat saya merasa hangat," katanya. Dia secara teratur menghabiskan waktu berjam-jam di antara mainan itu, banyak di antaranya yang langka. "Ada sesuatu dalam diri anak kecil saya yang sembuh," katanya.

Hello Kitty awalnya berupa ilustrasi pada dompet koin vinil. Sejak saat itu, Hello Kitty telah muncul pada puluhan ribu produk - resmi dan tidak resmi - termasuk kerja sama dengan Adidas, Balenciaga, dan merek-merek ternama lainnya.

Fenomena ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat, dengan film Warner Bros yang sedang dalam proses dan taman hiburan Hello Kitty baru yang akan dibuka tahun depan di pulau tropis Hainan di Cina.

Harga saham Sanrio telah melonjak lebih dari tujuh kali lipat, mendorong kapitalisasi pasarnya lebih dari satu triliun yen, sejak CEO muda Tomokuni Tsuji mengambil alih dari kakeknya pada tahun 2020.

"Akan sangat sinis jika kita mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan benda-benda lembut, halus, dan berwarna merah muda ini," kata Christine R. Yano dari Universitas Hawaii kepada AFP.

Faktanya, "mengingat sifat kehidupan kontemporer kita yang penuh dengan kesulitan, mungkin kita membutuhkannya sekarang lebih dari sebelumnya," kata Yano, penulis buku "Pink Globalization" tentang Hello Kitty. "Ini bukanlah fenomena yang telah mati atau akan segera mati, setidaknya dalam waktu dekat," katanya.

Helen, pendiri "Hello Kitty SoCal Babes" fan club di Rioverside, California Foto: Frederic J. BROWN/AFP

CEO Supercute

Tidak seperti ekspor budaya Jepang lainnya seperti Pokemon atau Dragon Ball, hanya ada sedikit narasi seputar Kitty, yang bernama lengkap Kitty White. Ia memiliki saudara kembar Mimmy, seorang pacar bernama Dear Daniel, dan seekor kucing peliharaan, kata Sanrio. Ia menyukai pie apel buatan ibunya dan bercita-cita menjadi pianis atau penyair.

Sisanya diserahkan kepada imajinasi penggemar - sama seperti "desainnya yang abstrak dan polos yang dapat berbicara dengan kesederhanaan dan keanggunan kepada lebih banyak orang," kata Yano.

Beberapa feminis mengatakan bahwa Hello Kitty yang tidak memiliki mulut merupakan simbol ketidakberdayaan, tetapi Yano membantah: "dia memiliki jangkauan ekspresi yang lebih luas".

Penggemar Hello Kitty yang terkenal termasuk Lady Gaga, Nicki Minaj, dan Katy Perry, dan daya tariknya meluas hingga ke kalangan bangsawan: Raja Inggris Charles mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya tahun ini.

Dan akun TikTok Hello Kitty Akun - yang biodatanya adalah "CEO supercute" -- meme dan cuplikan sarkastis dari "Hello Kitty Day" di pertandingan baseballl AS memiliki 3,5 juta pengikut.

Sebagian koleksi Helen, pendiri "Hello Kitte SoCal Babes" di Rioverside, California Foto: Frederic J. BROWN/AFP

Lambang kekuatan lembut

Hello Kitty adalah lambang kekuatan lembut "kawaii" -- imut -- Jepang, dan dia adalah maskot kampanye yang mempromosikan etika turis yang baik di Tokyo.

Poster-poster yang merayakan ulang tahun ke-50 dipajang di taman hiburan Sanrio Puroland, tempat pengusaha Kim Lu dari Manila membawa keponakannya yang berusia empat tahun untuk liburan mereka.

"Ini benar-benar prioritas kami di Tokyo," katanya. "Sejujurnya, kami benar-benar tidak tahu" alasan popularitas Hello Kitty yang tak terlukiskan, kata Lu, 36 tahun. "Saya pikir itu pesona kawaii."

Sanrio memiliki hak cipta untuk ratusan karakter populer lainnya, dan Hello Kitty sekarang menghasilkan 30 persen keuntungan, turun dari 75 persen satu dekade lalu.

Tapi Kitty masih menjadi favorit Rio Ueno yang berusia 23 tahun, yang naik bus malam dari wilayah Niigata di Jepang utara untuk mengunjungi taman tersebut bersama seorang teman.

"Saya selalu membawa barang-barang Kitty sejak saya masih kecil," kata Ueno, yang mengenakan sweter Hello Kitty yang lembut, membawa tas Kitty, dan menggenggam boneka Kitty. "Dia adalah seseorang yang selalu dekat dengan saya, dan saya ingin ini tetap seperti itu," katanya.

