30 Tahun Setelah Perang Dingin Berakhir, Dunia Memasuki Era Perdamaian Dingin?

Tahun 1989, ilmuwan politik dan sejarawan Francis Fukuyama mendeklarasikan apa yang disebutnya "Berakhirnya Sejarah" dengan bukunya "The End of History", yang kemudian banyak dikutip di kalangan ilmuwan, politisi dan budayawan. Dia menganggap kemenangan sistem demokrasi liberal atas sistem sosialime ala Uni Soviet akan mengakhiri pertarungan ideologi yang mewarnai dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua.

Namun 30 tahun kemudian, Francis Fukuyama dalam Konfeferensi Keamanan München tahun ini mengakui sendiri, tidak semua prognosisnya jadi kenyataan. Hubungan antara Eropa dan AS saat ini makin rumit, sementara hubungan Barat dengan Rusia ditandai oleh rasa saling tidak percaya. Sementara itu, kebangkitan Cina sebagai adikuasa baru membuat AS gusar dan melancarkan segala upaya untuk meredam pengaruh sang Naga dari Timur.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, SIPRI, anggaran pertahanan dan militer tahun lalu mengalami peningkatan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. AS masih terus memimpin dengan anggaran militer yang sangat besar, diikuti oleh Cina. Rusia kini tertinggal di peringkat empat, setelah India.

Francis Fukuyama: "Tidak semua prognosis saya menjadi kenyataan"

Harapan besar setelah era Perang Dingin berakhir

30 tahun lalu, ada antusiasme besar di panggung politik, ketika era Perang Dingin dinyatakan berakhir dengan Reunifikasi Jerman dan merebaknya tuntutan demokrasi di negara-negara Eropa Timur. Konrad Jarausch, mantan direktur Pusat Sejarah Kontemporer di Potsdam mengatakan kepada DW: "Satu aspek memang menjadi kenyataan, dalam bentuk demokratisasi Eropa Timur dan pembangunan ekonomi di sana."

Tapi sekarang hanya sedikit yang tersisa dari antusiasme awal itu. Langkah NATO menerima negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa sebagai anggota baru, yang dikenal sebagai agenda "perluasan ke timur", menjadi kekecewaan besar dan luka yang dalam bagi Rusia.

Ketika merundingkan syarat-syarat Reunifikasi Jerman, pimpinan Jerman dan Rusia saat itu, Helmut Kohl dan Mikhail Gorbachev, memang sepakat bahwa Jerman yang bersatu dapat tetap menjadi anggota NATO, tetapi dengan syarat bahwa tidak ada pasukan NATO yang ditempatkan di bekas wilayah Jerman Timur, maupun di bekas wilayah Pakta Warsawa.

Para pemimpin politik di Amerika sendiri menyadari, agenda perluasan NATO ke timur akan dilihat Rusia sebagai pengkhianatan semangat kerja sama tahun 1990-an. Dalam sebuah surat terbuka pada Juni 1997, lebih dari 40 mantan senator, pejabat pemerintah, duta besar, dan para pengamat politik dan militer memperingatkan Presiden Bill Clinton, bahwa perluasan NATO ke timur bisa melemahkan kekuatan reformasi di Rusia dan memperkuat kecenderungan penindasan demokrasi.

Penandatangan perjanjian Reunifikasi Jerman antara Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev (kiri) dan Kanselir Jerman Helmut Kohl (kanan) di Moskow, September 1990

Bangkitnya sang naga dari timur

Selama bertahun-tahun, Barat tidak memandang Cina sebagai kekuatan yang harus dihitungkan dalam kancah politik global. Cina hanya dipandang sebagai pasar besar dan tempat produksi yang murah. Semua perusahaan-perusahaan besar di Barat lalu berbondong-bondong berebut memasuki pasarnya.

Namun Cina tidak hanya ingin menjadi pasar saja, setidaknya sejak Xi Jinping meraih puncak kekuasaan dengan jabatan rangkap, sebagai Presiden dan Ketua Partai Komunis Cina. Nasionalisme dan patriotisme yang dikobarkan Xi Jinping terutama mengarah pada kebangkitan negaranya menjadi adikuasa ekonomi, namun tidak berhenti sampai disitu saja. Cina juga ingin menjadi adikuasa dalam pertarungan politik global.

Bagi ilmuwan politik Eberhard Sandschneider dari Berlin, itu suatu perkembangan yang wajar: "Jika sebuah negara dengan populasi 1,4 miliar manusia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 10% selama 38 tahun, maka negara ini pada akhirnya akan berada dalam posisi untuk menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi pengaruh politik, dan akhirnya, menjadi kekuatan militer."

70 Tahun Republik Rakyat Cina Mao Zedong, Sang Bapak Bangsa Mao Zedong muncul di Tiananmen dan mengumumkan pendirian Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1 Oktober 1949. Deklarasi itu menyusul berakhirnya perang saudara yang berlangsung bertahun-tahun antara para panglima perang yang berlomba-lomba mengambil kendali setelah jatuhnya dinasti Qing. Rakyat Cina merindukan persatuan dan perdamaian yang dijanjikan Mao Zedong.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Ketika warga Tibet berdiri menentang kekuasaan Cina Tahun 1959, di Lhasa, ibukota Tibet, terjadi aksi menentang Partai Komunis dan kekuasaan Cina, yang ditindas pemerintah pusat di Beijing dengan pengerahan dan kekerasan militer. Pemimpin politik dan spiritual Tibet, Dalai Lama ke-14, melarikan diri ke India. Tibet hingga kini berada di bawah kendali Beijing, namun banyak warga Tibet yang tetap setia pada pemimpin spiritualnya, Dalai Lama.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Mahasiswa pimpin "Revolusi Kebudayaan" yang brutal Tahun 1966 Mao Zedong mencanangkan periode "Revolusi Kebudayaan" yang dimaksudkan untuk merevitalisasi proyek sosialis. Agenda tersebut dijalankan oleh para siswa dan kelompok milisi "Garda Merah" yang menyerang orang-orang yang dianggap punya pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis. Banyak penulis, intelektual dan akademisi yang terbunuh selama periode itu.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Penggagas reformasi: Deng Xiaoping Mao Zedong mendirikan negara RRC, namun yang membawa negara itu memasuki era modern adalah sang reformator Deng Xiaoping. Dia merombak sistem ekonomi, menggiatkan kegiatan ekonomi swasta dan menggalakkan produk ekspor. Deng Xiaoping berhasil mengelola transisi Cina dari negara komunis menjadi sebuah ekonomi pasar yang terkendali, langkah awal Cina merambah pasaran dunia.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Memasuki era baru Beijing mengalami ledakan pembangunan ketika mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Stadion nasionalnya, yang dikenal sebagai Sarang Burung, dan Pusat Renang Nasional, yang dijuluki "Water Cube" adalah ikon Beijing era baru.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Jalur Sutra Baru menghubungkan Eropa, Asia dan Afrika Proyek ambisius Jalur Sutra Baru adalah proyek infrastruktur lintas benua yang mencakup Asia, Eropa, dan Afrika. Proyek Xi Jinping dimulai tahun 2013. Banyak pihak menyambut proyek ini sebagai pengisi kesenjangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan. Pihak lain khawatir tentang pengaruh dan dominasi Cina yang makin luas.

70 Tahun Republik Rakyat Cina Mendarat di bulan Januari 2019, media Cina melaporkan pendaratan wahana Chang'e-4 di kutub selatan bulan. Prestasi ini menandai satu tonggak penting lagi dalam ambisi Cina menantang dominasi ruang angkasa AS dan Rusia. Cina berharap akan menjadi kekuatan ruang angkasa utama pada tahun 2030. hp/na (dw)



Memasuki era "Perdamaian Dingin" ?

Xi Jinping memang merumuskan target ambisius untuk negaranya. Dia ingin Republik Rakyat Cina menjadi adidaya dunia yang modern pada peringatan 100 tahun pendiriannya tahun 2049 nanti. Untuk itu, Cina harus mempunyai modal dan kekuatan untuk "turut membentuk dan memimpin dunia secara ekonomi dan teknologi".

Pakar Sinologi Sebastian Heilmann, Direktur Mercator Institute for China Studies (MERICS) mengatakan, Cina tidak menyembunyikan ambisinya untuk memainkan peran sentral dalam tatanan dunia. "Itu tentu saja bertentangan dengan kepentingan negara adidaya AS," jelas Heilmann. Apalagi setelah keruntuhan Uni Soviet, AS lama memandang dirinya sebagai satu-satunya adidaya dunia.

Persaingan dan perebutan pengaruh antara AS dan Cina baru saja dimulai, tapi perkembangannya bisa ditebak. Era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur memang berakhir 30 tahun lalu, namun dunia kini memasuki masa yang mungkin bisa disebut Era Perdamaian Dingin.

