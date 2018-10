detiknews

1 Poin Lagi Dolar AS Tembus Rp 15.300

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pada sore ini kian menunjukkan penguatan. Per pukul 15.10 WIB, US$ 1 berada di Rp 15.299 di perdagangan pasar spot.

Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Senin (8/10/2018). Dolar AS pada hari ini bergerak dari level Rp 15.185 hingga 15.299. Jika ditarik dalam satu minggu ke belakang, rupiah tercatat sudah mengalami pelemahan hingga 1,72%. Rupiah juga melemah. Tak cuma dolar AS, dolar Singapura juga terus menguat terhadap rupiah. Faktor eksternal masih dinilai menjadi pengaruh kuat rupiah terus tertekan. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono menilai bahwa ekonomi Indonesia saat ini tengah tertekan ketidakpastian global. Tekanan yang dimaksud, kata Tony terlihat dari nilai rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Pelemah kurs rupiah juga dipicu defisit transaksi perdagangan dan transaksi berjalan. Namun menurut Tony, kondisi ekonomi nasional saat ini masih sehat, terlihat dari tren pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5%, inflasi terkendali di level rendah, dan kondisi perbankan nasional yang masih sehat. Sumber: Detiknews Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 1. Pemalsuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat keuntungan dari industri plagiasi di seluruh dunia tahun 2016 mencapai 460 miliar Dollar AS, hampir dua kali lipat APBN tahunan Indonesia. Lebih dari 62% produk palsu berasal dari Cina dan merek AS adalah yang paling sering dibajak, terutama Nike dan Apple.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 2. Narkoba Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang menduduki peringkat dua dalam daftar bisnis hitam paling menguntungkan dengan omset senilai 320 miliar Dollar AS pada 2016 silam. Menurut laporan badan PBB untuk narkoba dan tindak kriminal (UNODC) Afghanistan, Kolombia dan Meksiko adalah negara yang paling banyak memproduksi narkoba.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 3. Perdagangan Manusia Penyelundupan pengungsi, prostitusi, penjualan organ tubuh atau praktik kerja paksa mendatangkan hingga 150 miliar Dollar AS atau hampir mencapai 2.000 triliun Rupiah tahun 2016 lalu. Bangladesh, Brazil, Haiti dan Pakistan adalah negara yang mencatat angka kejahatan perdagangan manusia tertinggi di dunia.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 4. Rokok Selundupan Tingginya harga cukai rokok di banyak negara mendorong penduduk beralih ke barang selundupan. Tahun 2016 lalu nilai perdagangan rokok ilegal di seluruh dunia mencapai 40 miliar Dollar AS atau lebih dari 500 triliun Rupiah. Angka tersebut juga berarti nilai pajak yang luput dari kas pemerintah.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 5. Perdagangan Hewan Langka Bisnis satwa adalah industri besar yang melibatkan jejaring kriminal internasional. Tidak heran jika OECD menempatkan perdagangan hewan langka di urutan ke lima daftar bisnis gelap paling menguntungkan. Nilai transaksinya tahun 2016 lalu berkisar antara 8 hhingga 20 miliar US Dollar. Gading gajah dan satwa langka seperti Orangutan atau Harimau termasuk yang paling diincar pemburu.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 6. Emas Ilegal Ketika penambangan emas ilegal di Asia cendrung merusak lingkungan, di Afrika bisnis gelap tersebut digunakan oleh kelompok bersenjata sebagai sumber uang demi mengobar perang. Nilai perdagangan emas ilegal menurut OECD mencapai 2,3 miliar Dollar AS tahun 2016.

Inilah Bisnis Hitam Paling Menguntungkan di Dunia 7. Intan Berdarah Sejak ketatnya regulasi perdagangan intan, tambang intan ilegal yang dulu menjamur di Afrika dan membiayai perang dan pembantaian di Sierra Leone, Kongo atau Angola, kini jauh berkurang. Tahun lalu nilai perdagangan intan ditaksir hanya mencapai 900 juta Dollar AS. Namun begitu intan hingga kini masih menebar perang dan nestapa di negara-negara Afrika tengah. (rzn/hp - sumber: OECD, UNODC)



