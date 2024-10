(Zlo)uporaba glazbe u američkim predsjedničkim kampanjama

Billie Eilish i Taylor Swift su tek dvije zvijezde od mnogih koji podržavaju Harris, a izjašnjavaju se protiv Trumpa. One utječu na svoje fanove koji imaju pravo glasa. A i njihova glazba se koristi u predizborne svrhe.

Kako se američki izbori približavaju, kandidatkinja demokrata za predsjednicu SAD-a Kamala Harris dobiva sve veću podršku slavnih ličnosti. Nedavno je aktualnu potpredsjednicu SAD-a američka mega-zvijezda Taylor Swift javno podržala u njezinoj kampanji.

Nedugo nakon nje je još jedna zvijezda, Billie Eilish, podržala Harris za predsjednicu SAD-a. U videu objavljenom na društvenim mrežama ona i njezin brat Finneas O'Connel izrazili su podršku Kamali Harris i njezinom kandidatu za potpredsjednika Timu Walzu, ukazujući pritom na njihov stav o reproduktivnim pravima i brizi za okoliš i demokraciju. „Glasujte kao da vam život ovisi o tome, jer ovisi", rekla je pjevačica u videu.

Swift i Eilish su se pridružile redovima poznatih glazbenika i zabavljača koji podržavaju izborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Swift je aktualno jedna od najutjecajnjih glazbenica u SAD-u, njezina podrška je dala krila izbornoj kampanji Kamale Harris Foto: AFP

The White Stripes protiv Donalda Trampa

Mnogi glazbenici se osjećaju počašćeno kad se njihova glazba koristi kao himna kampanje nekog kandidata. Međutim, to nije uvijek slučaj. The White Stripes su poduzeli pravne mjere protiv predsjedničkog kandidata republikanaca Donalda Trumpa, jer je bez dozvole koristio njihov veliki hit „Seven Nation Army".

U video-snimku objavljenom na platformi X, koji je kasnije obrisan, Trump je viđen kako ulazi u zrakoplov dok se čuje prepoznatljivi uvodni dio pjesme. Jack White, pjevač i gitarist benda, objavio je fotografiju tužbe na Instagramu.

Još u kolovozu, kanadska pjevačica Céline Dion najavila je da neće tolerirati korištenje njezine pjesme „My Heart Will Go On" u Trumpovoj izbornoj kampanji.

Duga lista umjetnika – ABBA, Beyoncé, Bruce Springsteen, Neil Young, Ozzy Osbourne, Rihanna, bendovi Creedence Clearwater Revival, Earth, Wind and Fire, Foo Fighters, Guns N' Roses, R.E.M., Rolling Stones, Village People, kao i nasljednici Sinead O'Connor i Toma Pettyja već su zatražili od Trumpovog tima da tijekom kampanje ne koriste njihovu glazbu.

Ipak, upotreba muzike u izbornim kampanjama nije nikakva novost, jer duga tradicija seže do prvog predsjednika SAD-a, Georgea Washingtona.

Čak je i "otac SAD-a" George Washington koristio moć glazbe u predizborne svrhe Foto: akg-images/picture alliance

George Washington: „God Save Great Washington"

George Washington je bio prvi predsjednički kandidat koji je koristio određenu pjesmu u svojoj izbornoj kampanji. „God Save Great Washington" se smatra osobnom himnom prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Melodija britanske himne „God Save The King" dobila je novi tekst, gdje je predsjednikovo ime zamijenilo riječi „Our gracious king“ u pjesmi.

John F. Kennedy, 1960.: „High Hopes"

Sammy Cahn napisao je nove stihove za pjesmu Franka Sinatre „High Hopes", dobitnicu Oskara iz 1959., i to za Kennedyjevu izbornu kampanju 1960. godine. Ona je postala službena pjesma kampanje.

Ronald Reagan, 1984.: „Born in the U.S.A."

Pjesma izabrana za Reaganovu kampanju za reizbor 1984. godine jedna je od najvećih pogrešnih interpretacija značenja pjesme u povijesti kampanjskih himni.

„Born in the U.S.A." nije toliko patriotska koliko bi se moglo pomisliti. U pjesmi, Bruce Springsteen zauzima kritički stav prema Vijetnamskom ratu i osuđuje američku vladu zbog njezinog odnosa prema ratnim veteranima.

Bill Clinton, 1992.: „Don't Stop"

Vjeruje se da je izbor hita iz 1977. godine „Don't Stop (Thinking About Tomorrow)", benda Fleetwood Mach, bio pažljivo izabran u Clintonovoj kampanji. Ta pjesma je bila izuzetno popularna među mladim Amerikancima u vrijeme kad je objavljena, a petnaest godina kasnije, fanovi Fleetwood Maca bili su sredovječni birači — generacija s posebno visokim odzivom na izborima.

George W. Bush, 2000.: „I Won't Back Down"

Protestirajući protiv korištenja njegove pjesme na predizbornim okupljanjima, Tom Petty je 2000. godine zabranio George W. Bushu da je koristi.

Kada je dvadeset godina kasnije tadašnji predsjednik Donald J. Trump koristio istu pjesmu na predizbornom mitingu za svoj reizbor u Tulsi u Oklahomi, i obitelj pokojnog glazbenika poslala je pismo o prestanku korištenja.

Obitelj pokojnog Toma Pettyja je zabranila Bushu da koristi njegovu pjesmu za predizbornu kampanju

Barack Obama, 2008.: „Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)"

„Signed, Sealed, Delivered" Steviea Wondera redovito se puštala tijekom predizborne kampanje Baracka Obame 2008. godine. Poruka njegovim glasačima bila je: „Ja sam vaš (I'm yours)."

Mnoge pop zvijezde su podržale Obamu, uključujući Springsteena, Beyoncé i Katy Perry. Reper i producent will.i.am iz benda Black Eyed Peas uradio je produkciju pjesme „Yes We Can“ u njegovu čast.

Kamala Harris, 2024.: „Freedom"

Potpredsjednica Demokratske stranke Kamala Harris obilježila je svoju predsjedničku nominaciju 2024. godine s Beyoncé-inom pjesmom „Freedom" kao himnom. Pjevačica je dala Harris dozvolu da koristi njezinu pjesmu, dok je to pravo istovremeno uskratila Trumpu, nakon što je na društvenim mrežama vidjela promotivni video s istom pjesmom.

*ovaj članak je prvotno objavljen na njemačkom , a preveden s engleskog jezika