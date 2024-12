Završnica božićne kupovine u usporenoj snimci

Još u studenom je udruga njemačkih trgovaca (HDE) u anketi utvrdila kako će građani Njemačke za poklone izdvojiti 297 eura za božićne poklone. To nipošto nije bila neka sreća: to je samo dva eura više nego u ispitivanju prošle godine, a kad bi se uračunala inflacija bi to trebalo biti već znatno iznad 300 eura. Ali kad se tome dodaju i pokloni poslovnim partnerima, već i to bi trebala biti impozantna svota od preko 120 milijardi eura prometa uoči Božića.

Ali prolazio je studeni, prolazili su tjedni prosinca, no od nekakve velike kupovine nije bilo traga. Tek u posljednjim danima uoči blagdana je ekipa postaje ARD na ulici Siegburga zatekla i Linu Brinkschneider natovarenu vrećicama s poklonima. Tu je nešto za njenog partnera, onda i za obitelj, svake godine se razmjenjuju pokloni i sa najboljim prijateljicama. Kozmetika, jedne slušalice, jedna društvena igra i boca dobrog vina je u vrećicama. Ali i dodaje: „Makar sam opet krenula u kupovinu u zadnji čas, ipak i ove godine najprije gledam što je na popustu", kaže mlada djevojka.

Novčanik se ne vadi tako brzo i lako, ali se u posljednjim danima pred blagdan ipak krenulo u lov na poklone. Foto: Thomas Banneyer/dpa/picture-alliance

Ipak nekako krenulo

To trgovce nije iznenadilo: čak 24% upitanih u ovoj anketi je izjavilo kako će za poklone potrošiti manje nego prošle godine jer je i neizvjesnost velika. Što donosi Nova godina? Osim svjetskih kriza je tu i pitanje, je li i njihovo radno mjesto sigurno? No trgovci su trgovci: njihov zanat i umijeće i jest od mušterije uzeti i više novaca nego što su možda namjeravali.

Kako kaže predsjednik udruge HDE Stefan Genth, tek u posljednjim danima pred Božić je čak natprosječno postalo bolje. Tražila se najprije zabavna elektronika, igračke, satovi i nakit. „Više nego svaki četvrti trgovac je zadovoljan tjednom uoči Božića“, kaže Genth. Ali i u ovim danima pred Novu traje veliko finale: nema ih malo koji su za Božić dobili novčanicu ili poklon-bon tako da su i ovih dana trgovine pune.

Za Linu to nije bila opcija: „Prije nego što se odlučim pokloniti nešto tako nepersonalno kao što je poklon-bon, radije sama nešto napravim, na primjer sa našom zajedničkom fotografijom. A to onda i znatno smanjuje pritisak na moj novčanik“, kaže mlada dama. To nije iznimka: novac i poklon-bonove najčešće poklanjaju stariji naraštaji mlađima jer „ne znaju, što bi oni htjeli“. Poklon-bonovi su i inače velika radost za trgovce: tu im se puni blagajna, makar je roba još na polici. A isto tako je poznato kako određen dio tih poklon-bonova nikad ne bude realizirano, što znači novac – za ništa.

I mnogi njemački lanci sve bolje trguju preko interneta, ali portal Temu im je trn u oku. Foto: Nikos Pekiaridis/NurPhoto/picture alliance

Predsjednik udruge njemačkih trgovaca ove godine nije toliko ljut na internet-trgovine: mnogi njemački lanci su u međuvremenu veoma aktivni i u prodaji preko interneta, tako da novac ipak dolazi tamo gdje bi njemački trgovci željeli.Izuzetak su portali kao Temu i tu Genth traži oštriji nadzor i dosljednu zaštitu slobodne tržišne utakmice u Europskoj uniji. Osim toga, upozorava potrošače kako im se preko tog portala mogu dogoditi i neugodna iskustva: ne samo zbog neistinitih tvrdnji o kvaliteti proizvoda, nego kad se proizvod direktno šalje iz tvornica u Kini europskim potrošačima, tu se otvara pitanje i plaćanja PDV-a i moguće carine.