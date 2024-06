Kazna zatvora za 95-godišnjakinju zbog negiranja holokausta

95-godišnja Ursula Haverbeck poriče da su u Auschwitzu masovno ubijani ljudi. Pri izricanju presude kojom je osuđena na zatvorsku kaznu došlo je do izgreda u sudnici.

Sud u Hamburgu je Ursulu Haverbeck zbog dva slučaja negiranja holokausta osudio na godinu dana i četiri mjeseca zatvora. Od toga mora odslužiti godinu dana. Četiri mjeseca se smatraju odsluženima jer je došlo do višegodišnjeg otezanja sudskog postupka.

Nemiri u sudnici kod objavljivanja presude

Haverbeck, koja je popularna u desničarskim krugovima, već je 2015. u Hamburgu bila osuđena na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od deset mjeseci. Ona je uložila žalbu protiv te odluke. No drugostupanjski postupak proveden je tek devet godina kasnije. Ova presuda pada u vrijeme „u kojem se u Njemačkoj ponovo širi antisemitizam", rekla je predsjednica sudačkog vijeća. Nakon što je to izgovorila, došlo je do izgreda. Suđenje je u sudnici pratilo oko stotinu pristaša Ursule Haverbeck. Neki od njih su zgroženo skočili sa sjedala, mnogi su psovali pravnu državu, a neki su demonstrativno napustili sudnicu.

Procjenjuje se da je u Auschwitzu ubijeno više od 1,1 milijuna ljudi, pretežito Židova Foto: akg-images/picture alliance

Haverbeck je samu sebe predstavila kao žrtvu. Kao ženu koja desetljećima govori istinu i zato ju država progoni. Sutkinja je korigirala tu njezinu tvrdnju i rekla da 95-godišnjakinja nije žrtva nego počiniteljica. „Vi ste doživjeli ovakvu starost. Tisuće djece iz Auschwitza to nije smjelo", rekla je sutkinja.

Haverbeck poriče masovno ubijanje u Auschwitzu

Haverbeck je 21. travnja 2015. u vezi sa suđenjem bivšem pripadniku SS-a Oskaru Gröningu pred novinarima izjavila da Auschwitz nije bio logor za istrebljenje nego radni logor. Unatoč brojnim prethodnim kaznama, ona je u jednom televizijskom intervjuu za magazin javnog servisa NDR „Panorama" poricala da su se tamo masovno ubijali ljudi.

Ursula Haverbeck je više puta bila osuđivana zbog negiranja holokausta, a već je odslužila i jednu zatvorsku kaznu u trajanju od dvije i pol godine.

Pripremila: Andrea Jung-Grimm