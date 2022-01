Zarada najvažnija za Spotify, pa makar i lažima?

"Spotify je postao mjesto gdje se šire po život opasne neistine o COVID-19. Tu se prodaju laži za novac", piše legendarni pjevač i skladatelj Neil Young. Tu misli prije svega na program američkog komičara Joea Rogana koji na svom programu The Joe Rogan Experience (JRE) zajedno sa svojim odabranim "stručnjacima" širi svoje viđenje ove pandemije.

Je li ova pandemija "planirana", a cjepivo tek "eksperiment", to možda može biti nečije privatno mišljenje, ali je pitanje treba li tome dati medijski prostor. Pismo prosvjeda Spotifyu protiv takvih sadržaja je početkom mjeseca poslalo i preko 270 znanstvenika i medicinskih stručnjaka, a Neil Young je tu bio jasan: na tom kanalu će biti ili Joe Rogan ili Neil Young.

Spotify je jasno pokazao, što mu je važnije

Odluka je pala

I portal Spotify je odlučio: Neil Young mu ne treba i ove srijede je potvrdio kako je počeo brisati hitove ovog pjevača iz svoje baze podataka. To je i za Neil Younga ozbiljan financijski gubitak - oko 60% njegovih prihoda dolazi od streaminga preko ovog portala, ali prošle godine je The Joe Rogan Experience bila serija Spotifya s najvećom publikom gdje svaki nastavak prati 11 milijuna korisnika. Spotify je također skupo platio i isključivo pravo emitiranja programa ovog komičara, mediji govore o 100 milijuna dolara koliko je platio 2020. godine.

No ovaj spor također otvara pitanje odgovornosti tvrtke koja prenosi sadržaje: švedsko-britanska tvrtka Spotify je počela kao portal za slušanje glazbe, ali već neko vrijeme širi svoju djelatnost i na podcast (playable on demand - reproduciranje po zahtjevu) drugih sadržaja. No dok su socijalne mreže već dugo pod pritiskom javnosti i države u kojima su dostupne bile prisiljene uvesti barem nekakva pravila za neprihvatljive - a onda i namjerno neistinite sadržaje, za streaming i podcast platforme to još uvijek nije posve jasno.

Šef Spotifya Daniel Ek "ne želi propisivati" - ali se ipak mnoštvo sadržaja briše.

"Nećemo propisivati što da govore"

Spotify se radije odlučio za komičara nego za Neil Younga već i zato jer je u žestokoj konkurenciji: slično nude već mnogi, od YouTubea i Netflixa pa do Googlea i Applea i za sad zapravo tek sami sebi propisuju pravila. Tako Apple u svojim smjernicama upozorava kako nisu dozvoljeni "sadržaji koji mogu imati štetne ili opasne posljedice", a i Google je uoči nedavnih američkih izbora objavio kako će "možda obrisati" informacije koje "možda nisu više aktualne ili dolaze iz izvora koji slijede svoje interese".

No stav Spotifya zapravo nije posve jasan: s jedne strane predsjednik uprave tog portala Daniel Ek je na pitanje snosi li Spotify kao izdavač odgovornost za sadržaje koje objavljuje pa tako i za program Rogana, kaže kako taj podcast nema namjeru brisati njegove priloge. "Mi kod nas imamo i mnoge, vrlo dobro plaćene rappere koji svake godine na Spotifyu zarađuju na desetke milijuna dolara, a mi ni njima ne propisujemo što da pjevaju u svojim pjesmama."

No s druge strane, Digital Music News javlja kako Spotify zapravo jest uklonio čak 42 epizode The Joe Rogan Experience iz godine 2021. gdje su se čule razne sporne tvrdnje. Između ostalih je obrisana i epizoda s poznatim teoretičarem zavjera Davidom Seamanom, kao i s komičarem Chrisom D'Eliom koji je 2020. optužen za napastovanje maloljetnica.

Čitavo mnoštvo epizoda i samog Joe Rogana je - tiho i bez mnogo buke jednostavno nestalo iz ponude Spotifya, baš kao i na tisuće drugih priloga o koroni.

Što će biti na kraju?

U priopćenju Spotifya objavljenom u američkom Billboardu se čini kako on želi "i ovce i novce", publiku i etička načela: "Želimo da su svi muzički i zvučni zapisi svijeta na raspolaganju preko Spotifya. To donosi golemu odgovornost kad se radi očuvati i sigurnost slušatelja i slobodu izvođača. Raspolažemo detaljnim smjernicama našeg rada i od početka pandemije smo odstranili preko 20.000 zvučnih zapisa vezanih za koronu. Žalimo zbog odluke Neil Younga da ukloni svoju muziku sa Spotifya, ali se i nadamo da ćemo ga ubrzo opet moći ponovno pozdraviti kod nas."

A to onda znači kao što je Neil Young rekao: ili on, ili Joe Rogan. Oboje neće ići.

