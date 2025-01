Ne smijete biti zimogrozni, ukoliko se želite usuditi utrčati ovako u vodu hladnu tri stupnja. 375 ljudi je imalo hrabrosti uskočiti u tako hladno Heide jezero u njemačkom gradu Halle an der Saale. To je novi rekord, jer toliko sudionica i sudionika u ovom kupanju dosad nije zabilježeno. A bilo ih je od četiri do 76 godina.