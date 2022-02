„Zapadu nije dovoljno stalo do Ukrajine“

DW: Ima li Ukrajina realno šanse obraniti se od ruskih trupa?

Ian Bremmer: Ne vjerujem da itko tko se razumije u situaciju može u to poverovati. Ukrajina bi to mogla uz direktnu podršku članica NATO-a, ali nijedna od njih nije spremna pružiti direktnu vojnu pomoć. Razlog je što Ukrajina nije u NATO-u i što nitko ne želi u rat protiv Rusije. Suštinska je stvar ovdje što je Ukrajina mnogo važnija Rusiji nego Njemačkoj, Sjedinjenim Državama ili ostatku Saveza. Predsjednik Zelenski, koliko god bio hrabar, suočava se s ultimativnom žrtvom.

Dakle, ovo je kraj Ukrajine kakvu znamo?

Ukrajinski narod će se održati. Vidite, ja imam armenske korijene – mi smo pretrpjeli genocid, ali to nije bio kraj Armenaca. Sada imamo ratne zločine protiv civilnog stanovništva, u Ukrajini od 44 milijuna stanovnika već je 100.000 ljudi izbjeglo, a Ujedinjeni narodi očekuju oko 1,5 milijuna izbjeglica. Moglo bi biti desetine tisuća mrtvih Ukrajinaca.

Naravno, ruska namjera je smjena režima. Oni žele ukloniti s vlasti demokratski izabranog predsjednika. Jedini razlog za napad i jedini grijeh koji su Ukrajinci počinili je što su se usudili sami birati svoje čelnike i odlučivati o svojoj budućnosti. To je neprihvatljivo za daleko nadmoćniju Rusku Federaciju i posebno za predsjednika Putina.

Zelensky: Ukrajici se bore, ali im nitko ne pomaže

DW: Poruka predsjednika Zelenskog je da se Ukrajinci bore za sigurnost Europe, ali da nitko ne dolazi u pomoć. Je li to fer ocjena?

Naravno. A fer je reći i da su Ukrajinci slagani i 1994. kada su se odrekli nuklearnog oružja. SAD, Rusija i Velika Britanija su potpisali memorandum u Budimpešti. Zauzvrat za to što su Ukrajina, Bjelorusija i Kazahstan vratili sovjetsko nuklearno naoružanje, mi smo se obavezali da ćemo braniti teritorijalni integritet Ukrajine. Taj papir je bezvrijedan.

Predsjednik Zelenski je razumljivo uznemiren zbog budućnosti njegove vlade. Budućnost njegove nacije je pod znakom pitanja baš jer Zapad i – prije svih – Rusija ne vjeruju da po međunarodnom pravu treba polagati račune. To je nesreća. Ali također treba reći da ne snosi NATO krivicu za to što se dešava u Ukrajini. Odgovorna je Rusija, a Putin je danas ratni zločinac koji provodi bezumno ubijanje ukrajinskih civila kako bi ispunio neoimperijalne ambicije. To je nešto što nitko od nas ne bi trebao tolerirati.

DW: Hajde da popričamo o sankcijama. Njemačka je jedna od nekoliko zemalja EU koje za sada nisu htjele da se Rusija izbaci iz sustava platnog prometa SWIFT.

Da budemo načisto: izbacivanje Rusije odatle ne bi spriječilo nastavak napada na Ukrajinu. Putin je točno izračunao da je spreman i sposoban nositi se s punim udarom zapadnih sankcija. I one na njega ne utiču. Drugo, izbacivanje Rusije iz SWIFT-a značilo bi da Europljani neće dobijati plin jer ga neće moći platiti.

Nijemci nisu spremni na tu žrtvu, Europljani ukupno nisu spremni na tu žrtvu iako je mnogo manja nego žrtva Ukrajinaca. Nije im dovoljno stalo. Vjerojatno je ovo što imamo sve od zapadnih sankcija. Procijenio bih da će one oslabiti ruski BDP za pet posto u narednoj godini.

Putin je propast Sovjetskog Saveza označio kao pojedinačno najveću geopolitičku tragediju dvadesetog stoljeća

DW: Što onda treba činiti, diplomatski? Putin je tjednima razgovarao sa svima, ali je istovremeno spremao invaziju kojoj svjedočimo.

Putin je lagao sve svjetske vođe i laže i dalje. On zna da nije uvjerljiv i da mu nitko ne vjeruje, ali isto zna da ima moć. I spreman ju je upotrijebiti. Zna da je spremniji na rizik, kao pokeraš koji je tanak sa novcima, ali je spreman sve staviti na jednu kartu jer zna da drugi nisu spremni pratiti ga. To Putin radi u Ukrajini sada, to radi u Bjelorusiji, možda će i u Moldaviji.

To je pokušaj da se na neki način rekonstruira Rusko carstvo. Ne zaboravite da je Putin propast Sovjetskog Saveza označio kao pojedinačno najveću geopolitičku tragediju dvadesetog stoljeća. To je opsceno, ali je njegov stav, a Zapad nije spreman poduzeti puno toga kako bi se suprotstavio toj perspektivi. Posljedica je da će Ukrajinci vjerojatno platiti ultimativnu cijenu, vjerojatno izgubiti suverenu vlast ili možda biti inkorporirani u rusku državu.

*Ian Bremmer je američki politolog i osnivač Euroazijske grupe, trusta mozgova i konzultantske kuće koja se bavi procjenom rizika geopolitičkih događaja.

