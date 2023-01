Zamka za (njemačke) izvoznike

Obzirom na pandemiju i teškoće u gospodarstvu u godini 2021., zapravo nije neko veliko čudo što je njemački izvoz od siječnja do studenog 2022. narastao za čak 15% na jedan bilijun i 435,3 milijarde eura. Ali tu je ekspanziji kraj, misli Dirk Jandura iz Udruge njemačkih veleizvoznika: "U 2023. neće biti pada, ali ne možemo se nadati ni nekakvom uzletu. Bit će uspjeh ako ostanemo tu gdje smo sad."

Jer njemački izvoz najvećim dijelom počiva na industrijskom razvoju u čitavom spektru, od strojogradnje pa do građevinskih strojeva i vozila svih vrsta. A obzirom na stanje u svijetu, partneri u inozemstvu tri puta razmisle hoće li uložiti novac u novi pogon - i prije će biti da će na koncu investiciju ipak odgoditi. To na prvi pogled ne izgleda kao dramatična promjena, ali već i djelić postotka se tu mjeri u milijardama.

Isto tako, izgleda nemoguće točno predvidjeti kako će se poslovi razvijati: tako se već u listopadu očekivao pad njemačkog izvoza za 0,6%, ali se on na koncu mjeseca pretvorio u rast od 0,8%. No u studenome je izvoz pao za 0,3% na 135,1 milijardu eura. Možda još više čudi što je, već treći mjesec za redom, u studenome pao i uvoz za čitavih 3,3%, što nije zabilježeno još od početka prošle godine. Jer to nisu statistike volumena, nego vrijednosti - a obzirom na eksploziju cijena energenata i lančanu reakciju koju je to izazvalo, prije bi se očekivao čak drastični rast stavke uvoza.

Poslovanje i izvoz bi zapravo mogli biti još mnogo lošiji, ali je golem problem što je u ovim nesigurnim vremenima praktično nemoguće bilo što predvidjeti i planirati

Prognoze su nemoguće

No to pokazuje da je njemačko gospodarstvo "na malom plamenu", objašnjava Thomas Gitzel iz lihtenštajnske VP Bank: "'Made in Germany' u doba slabijeg globalnog gospodarstva više nije motor rasta". "Kratkoročne prognoze su sve prije nego ružičaste", misli i Carsten Brzeski iz ING Banke. "Moglo bi potrajati barem do sljedećeg proljeća dok ne dođe do stabilizacije globalnog lanca opskrbe i oporavka gospodarstva što bi opet oživjelo njemački izvoz."

Čini se da posvuda vlada oprez: izvoz na najvažnije tržište Njemačke, ono u Europskoj uniji je u studenom pao za 0,4% na 73 milijarde eura, čak i uz ovako slab euro u odnosu prema američkom dolaru je i izvoz u SAD pao za 1,5%. A onda je tu opet Kina i njeni problemi s pandemijom: i izvoz u tu zemlju pao je za 1,5%. Na prvi pogled je iznenađenje gdje je izvoz najviše rastao: u Veliku Britaniju za 16,1% na 7,4 milijarde eura i u - Rusiju. Trgovina s tom zemljom nije stala, a iako rast izvoza u Putinovo carstvo od 12,3% u usporedbi s prethodnim mjesecom izgleda impozantno, to je u ovim okolnostima - i obzirom na potencijale u nekim mirnijim vremenima, zapravo minoran iznos od tek 1,1 milijarde eura.

Što se doista dešava u Kini - i koliko će to utjecati na gospodarstvo?

No ekonomski stručnjaci i u prognozama za njemački izvoz najviše strahuju što će se zbivati u Kini. Njena "nula-covid" politika nije bila bolja od trenutnog tretiranja korone kao da je "obična gripa" već i zbog toga što više baš nitko ne može predvidjeti razvoj, niti vjerovati onome što govori službeni Peking. Umire li doista na stotine tisuća ljudi - ili su sad to pretjerivanja na drugu stranu? U svakom slučaju, očito ni građani niti tvrtke u Kini ne misle da je sad pravi trenutak za nabavu strojeva i opreme "Made in Germany".