Zabranjena desničarska ekstremistička “Artgemeinschaft”

Prema informacijamanjemačkog javnog servisa, policija od ranih jutarnjih sati u dvanaest saveznih država pretražuje stanove 39 članova rasističko-nacionalističke udruge "Artgemeinschaft". Policijski službenici zaplijenjuju imovinu kluba i osiguravaju dokaze. Prema informacijama Saveznog ministarstva unutarnjih poslova, desničarska ekstremistička skupina je “protiv ideje međunarodnog razumijevanja” i “protiv ustavnog poretka” te "duboko rasistička i antisemitska". Ministrica Nancy Faeser (SPD) je zabranila rad ove udruge.

Vlasti pretpostavljaju da "Artgemeinschaft" ima 300 članova širom zemlje, od kojih se oko 40 članova smatra tvrdom jezgrom. Organizaciji navodno prvenstveno pripadaju bračni parova te brojni mladi i djeca. Udruga održava osam regionalnih podružnica. Navodno su djeca članova udruge odgajana prema paganskim običajima i germanskoj tradiciji. Riječ je o mreži koja djeluje u cijeloj zemlji.

U Bavarskoj je policija pretresla stanove predsjednice "Artgemeinschafta" Sabrine S. i blagajnice udruge. Osim pretresa stanova, na meti istražitelja su i nekretnine te automobili.

Zabranjen rad udruge "Hammerskins”

Sa svojim planom od deset točaka, ministrica unutarnjih poslova Faeser najavila je prošle godine da će djelovati protiv desnog ekstremizma, između ostalog i fokusiranjem na financiranje scene. Prošlog tjedna zabranjena je neonacistička skupina "Hammerskins”. Između ostalog, izvršene su i pretresi stanova vodećih članova organizacije.

Poznati neonacisti kao članovi

"Artgemeinschaft” je, kako se čini, prvenstveno posvećena običajima i održavanju tradicije. Organizacija nosi nadimak "Germanic Faith Community for An Essential Way of Living” i sebe opisuje kao "najveću pagansku zajednicu u Njemačkoj”.

Jürgen Rieger, Dugogodišnji vođa "Artgemeinschaft" Foto: Christian Ditsch/IMAGO

Činjenica je da se u klubu već desetljećima organiziraju poznati desničarski ekstremisti. Neonacist Stephan Ernst, ubojica predsjednika okruga Kassel Waltera Lübckea, pojavio se na popisu članova. Pristalica NSU-a André E. također se može naći na popisu sudionika na sastanku “Artgemeinschaft” za proslavu solsticija.

„Borba je dio života", stoji u načelima ove udruge. „Borba" je „prirodno neophodna za sve", kaže se. I dalje: "Svako od nas i cijela naša vrsta su u ovoj borbi.” Umjesto izraza "rasa” u "Artgemeinschaft” koristi se izraz "vrsta”. Zbog svog rasističkog svjetonazora i redovitih sastanaka, klub slovi kao važan poligon za desničarsku scenu.

Rasistički svjetonazor

"Artgemeinschaft” je 1951. godine osnovao Wilhelm Kusserow, koji je još tokom Weimarske republike osnovao "Nordijsku vjersku zajednicu”. Antisemitski i rasistički pogledi nastavljaju oblikovati svjetonazor organizacije "Artgemeinschaft" do danas. Od 1989. do svoje smrti 2009. hamburški neonacist Jürgen Rieger vodio je "Artgemeinschaft".

Odvjetnik Rieger bio je važan dužnosnik na sceni između militantnih udruga “drugarstava” (Kameradschaften) i NPD-a. Slovio je kao fanatični pobornik rasnih doktrina nacionalsocijalista. Rieger je "Artgemeinschaft” opisao kao "borbenu skupinu”. „Moralni zakoni nam nalažu hrabrost i odvažnost u svakoj situaciji, odvažnost i spremnost na odbranu svog roda, zemlje, naroda, germanskog načina života i germanske vjere", stoji u „Moralnom zakonu" udruge.

Raspuštena je i podorganizacija "Familienwerk”

Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je i udrugu "Familienwerk”, koja je povezana s "Artgemeinschaft”. Oba kluba su službeno upisana u registar udruga. Prema statutu "Familienwerk” ima za cilj štititi "interese mladih i njihovih obitelji, s posebnim osvrtom na obitelji s velikom djecom”.

Izletište Ilfeld gdje su se okupljali na godišnjim susretima članovi "Artgemeinschaft" Foto: Funke Foto Services/IMAGO

Također je zabranjeno objavljivanje časopisa, "Nordic Newspaper", koji je udruga izdavala. Logo “Artgemeinschaft” je takozvani Irminsul, simbol germanske mitologije. Kao simbol skupine služi i orao koji grabi kršćansku ribu. Ovaj simbol je čak registriran kao zaštitni znak za “Artgemeinschaft”.

Zbog odbacivanja kršćanstva, "Artgemeinschaft" ne koristi uobičajene brojeve godina, tj. "poslije Krista". Umjesto toga, germansko-paganska skupina piše trenutno 3823. godinu "prema Stonehengeu".

Susret u Tiringiji

“Artgemeinschaft” je redovito organizirao veće sastanke, takozvane dane zajednice, u izletištu u Ilfeldu u sjevernoj Tiringiji. Na ove izolirane događaje dolazilo je i do 300 ljudi. Većina sudionika putovala je s djecom.

Uz „dane zajednice“, regionalne podružnice također su organizirale susrete, kao što je „Gewerbeschaft Kurpfalz". Oni su se također obično održavali pod konspirativnim uvjetima; pozivnice se šalju samo članovima i ljudima sa scene. Prošle je godine ljevica u Tiringiji pozvala na zabranu “Artgemeinschaft”.

zi/tagesschau.de

