Zašto Toyota stoji bolje od Volkswagena

Hiro Takahaši zna u čemu je problem. Umirovljeni profesor ekonomije objavio je početkom godine novu knjigu: „Automobili se mijenjaju – Volkswagenova (VW) strategija upravljanja“. Osamdesetogodišnji Japanac je za svoju novu knjigu proveo nekoliko tjedana istražujući u Wolfsburgu, sjedištu VW koncerna.

Takahaši dolazi do zaključka da su kineski električni automobili prije svega razlog krize u VW-u, a ne nužno i vlastite greške u upravljanju. On je u intervjuu za ARD-ov studio u Tokiju rekao da uopće Volkswagen ne vidi na koljenima.

Toyota ponovo prodaje više od deset milijuna automobila

Pa ipak, vrijedi pogledati trenutne poslovne brojke dva najveća svjetska proizvođača automobila. Dok Volkswagen raspravlja o zatvaranju tvornica, Toyota obara rekord za rekordom. Ove godine će vjerojatno ponovo prodati više od deset milijuna vozila.

Hibridni automobili ovog koncerna su oduvijek bili posebno traženi, dakle kombinacija elektromotora i motora s unutarnjim sagorijevanjem. Četrdeset posto svih prodanih vozila su hibridi. Čisto električni automobili praktično uopće ne igraju ulogu. Toyota je prošle godine prodala tek nešto više od 100.000 čistih automobila na električni pogon.

To je djelomice i zbog toga što u Japanu, na domaćem tržištu, gotovo da i nema mogućnosti za punjenje vozila. Njemačka je tu mnogo odmakla. Iako to ne zvuči baš orijentirano ka budućnosti i posebno moderno, ali upravo to odvraća proizvođače električnih automobila iz Kine, o kojima je govorio stručnjak Takahaši, da u velikoj mjeri ulažu u Japan: bez infrastrukture nema tržišta za marke poput BYD (Build Your Dreams) i druge.

Volkswagenu prijete otpuštanja i zatvaranje pogona Foto: MORITZ FRANKENBERG/AFP

Gotovo da nema političkog pritiska za e-mobilnost u Japanu

Hiro Takahaši ne vjeruje da će se nešto tako brzo promijeniti. Politički pritisak za proizvodnju električnih automobila nije naročito veliki u Japanu, objašnjava on i izvještava o vrlo opreznom formuliranom cilju japanske vlade po kojem do 2035. godine svi novoprodani automobili moraju imati električni motor (što znači i hibridi). Zabrana motora s unutarnjim sagorijevanjem nije u planu, pogotovo što bi i hibridna vozila ispunila ovaj cilj. „Upravo po ovom pitanju japanska politika u vezi s vozilima se razlikuje od njemačke“, kaže Takahaši.

Vrlo slabi yen također ide na ruku Toyoti. Japanski automobili su trenutno jednostavno mnogo povoljniji od europskih ili američkih. Toyota je posebno tražena u Sjevernoj Americi, gdje prodaje gotovo trećinu svojih automobila; tržište na kojem Volkswagen i dalje ima problema s imidžom nakon dizel skandala.

Istovremeno, Toyotina ovisnost od kineskog tržišta znatno je manja nego što je to slučaj s Volkswagenom. Koncern sa sjedištem u Wolfsburgu prodaje oko trećine svih svojih automobila u Kini, prošle godine više od 3,2 milijuna. Toyota, s druge strane, prodaje samo jedno od pet proizvedenih vozila na najvećem svjetskom tržištu automobila. Japanski proizvođač je 2023. prodao 1,9 milijuna automobila u Kini.

Divljenje njemačkim proizvođačima

Njemačke marke automobila su vrlo popularne u Japanu. Na ulicama Tokija vidite mnogo Mercedesa, BMW-a, Porschea, Audija, pa čak i Volkswagena - ali gotovo nikada u električnoj verziji. Zbog svoje duge povijesti, njemačka automobilska industrija je vrlo cijenjena u Zemlji izlazećeg sunca. Japanci gaje veliko divljenje prema njemačkim automobilima, koje, kaže Takahaši, nikada ne mogu nadmašiti jeftini kineski automobili.

Sve u svemu, japanski stručnjak za automobile vrlo cijeni Volkswagen. Htio bi da i Toyota kopira nešto od VW-a: proširi svoju poziciju i proizvodi više luksuznih automobila, autobusa i kamiona. I vjeruje da bi prelazak na čistu proizvodnju električnih automobila mogao poslužiti i kao uzor najvećem japanskom proizvođaču automobila.

Legendarna kvaliteta kao jamac prodaje Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/imago

Posljedice jake konkurencije

On pokušava relativizirati financijske poteškoće u Wolfsburgu i raspravu o zatvaranju tvornica: „Ako pogledate globalnu auto-industriju, ovo se događalo uvijek iznova. Pogledajte Ford i General Motors, morali su zatvoriti svoje pogone u SAD-u. Nissan je također značajno pao." Ako konkurencija raste, kao što je sada slučaj s električnim automobilima iz Kine, onda to neće ostati bez posljedica, kaže Takahaši.

Činjenica da su japanski proizvođači trenutno tako uspješni leži i u njihovoj tradicionalno izuzetno isplativoj proizvodnji. Japanska filozofija života i rada „Kaizen" je još uvijek dio DNK kompanija poput Toyote. „Ni dana bez poboljšanja" – to je moto. Hiro Takahaši se sjeća da je ova vrsta „Lean managementa“ – vitkog i efikasnog upravljanja – spasila Porsche od bankrota prije nekoliko desetljeća.

Autor: Thorsten Iffland, ARD-Tokio