Zašto se podatke o koroni često ne može uspoređivati?

Ovih dana se na društvenim mrežama velikom brzinom šire neki podaci koji u očaj tjeraju mnoge Nijemce– obzirom na restrikcije koje su još uvijek na snazi u toj zemlji. Samo grad Beč na primjer svaki dan provodi više PCR-testova nego cijela Njemačka. Oko 2,3 milijuna PCR-testova je Beč analizirao u drugom kalendarskom tjednu ove godine, objavio je prije nekoliko dana na Twitteru Mario Dujaković, glasnogovornik bečkog „ministra“ zdravstva Petera Hackera. Kompletna Njemačka je u istom razdoblju, po navodima Instituta Robert Koch, uspjela obraditi oko dva milijuna PCR-testova, dakle nešto manje nego Beč.

Ta vijest je objavljena u danima u kojima je Savezna Republika Njemačka iscrpila svoje kapacitete PCR-testova, u danima u kojima je savezna vlada odlučila da se ubuduće manji broj smije testirati tom (sigurnom) metodom. Ali kako su samo Austrijanci uspjeli u tome? Kako problem testiranja rješavaju druge zemlje?

"Gurgeltest"

"Gurgeltest" u Beču

Jedan razlog za mnogobrojne PCR-testove u Beču je vjerojatno način na koji se provode ti testovi – a procedura je jednostavna, za analizu testova ne treba puno osoblja. Takozvani „Gurgeltest“ (odnosno test ispiranjem grla) može se nabaviti između ostaloga i u drogerijama, a moguće ga je obaviti i kod kuće. I nakon toga se test ubaci u kutije koje se nalaze u supermarketima, u školama ili na benzinskim stanicama.

Troškovi laboratorija su također vjerojatno niski – a to je povezano s načinom na koji se analizira uzorke. Naime, u Beču se u laboratorijima vodećeg igrača na tržištu te vrste usluga Lifebrain cijeli postupak odvija na sljedeći način: najprije se stvori „pool” od deset uzoraka, i to uz pomoć svojevrsnog robota. Ako je taj pool pozitivan, onda se analizira svaki pojedinačni test, to štedi vrijeme i novac. I baš zbog toga za svaki pojedinačni PCR-test Lifebrain traži naknadu od samo nekoliko eura.

Manje PCR-testova u Njemačkoj

U Njemačkoj se PCR-testove na sličan način („pool“-sustav) analizira samo u školama ili u vrtićima. Najprije se analizira „pool“ za cijeli razred ili vrtićku grupu, a samo u slučaju da neka proba bude pozitivna prelazi se na analizu pojedinačnih testova. I svejedno su kapaciteti praktički iscrpljeni, laboratoriji preopterećeni, rokovi se ne poštuju, probe ponekad i izgube. A s obzirom na to da su mogućnosti PCR-testiranja ograničene, vlasti su sada odlučile ograničiti i mogućnost PCR-testiranja. Ljudi s povećanim rizikom oboljenja, odnosno osoblje koje radi u zdravstvenom i sektoru njege ubuduće će biti preferirani i imat će pravo prednosti kod PCR-testova, potvrđeno je iz vlade u ponedjeljak. Svi ostali građani moraju zadovoljiti brzim antigenskim testovima – koji često daju pozitivan rezultat kad je već prekasno, odnosno kad je neka osoba oboljela i poprilično zarazna.

To u praksi znači da vlada od ovog trenutka „nema pojma koliko je doista visok broj zaraženih”, kritizirao je bavarski premijer Markus Söder (CSU) u ponedjeljak navečer u ARD-ovom večernjem dnevniku "Tagesthemen". Do sada je u Njemačkoj bila uobičajena praksa da se vodila statistika samo onih infekcija koje su potvrđene putem PCR-testa.

Svi oni koji ubuduće žele biti doista sigurni jesu li ili nisu zaraženi, ti ljudi moraju iz svog džepa platiti PCR-test, kažu kritičari. Ljude s manjim primanjima, koji su ionako izloženi povećanom riziku infekcije koronavirusom, na taj se način zakida, tvrde kritičari vladine odluke. Savezne zemlje zato od savezne vlade zahtijevaju da „što je moguće brže poveća kapacitete PCR-testiranja“.

Ali to neće biti baš jednostavno, naglašavaju stručnjaci. Jednostavno nema dovoljno potrebnih uređaja, baš kao što vlada i manjak posebno obrazovanog osoblja, tvrdi virologinja Ulrike Protzer za list "Süddeutsche Zeitung" .

Danska kao uzor?

I u Danskoj je, u usporedbi s Njemačkom, broj provedenih testova prilično visok. Brze antigenske testove se može napraviti bez termina u više od 400 centara za testiranje u cijeloj zemlji. Prijava za PCR-test se u cijeloj zemlji odvija preko iste web-stranice. Laboratoriji bi, čak i ako postoji velika navala na testove, barem 80% uzoraka trebali obraditi do sljedećeg dana. Brzi antigenski i PCR-testovi su besplatni, tvrde vlasti. Radi usporedbe: u Njemačkoj PCR-test košta, pod uvjetom da se ne radi o osobama iz prioritetnih skupina, oko 50-70 eura.

I Izrael je korigirao svoju strategiju testiranja, ta zemlja se sad sve više fokusira na brze testove. Prije toga su Izraelci, slično kao i Nijemci, ograničili pristup PCR-testiranju zbog preopterećenja sustava. PCR-om se testira samo starije osobe, odnosno ljude s komorbiditetima. Brzi antigenski testovi su nakon toga bili brzo razgrabljeni po drogerijama – u Izraelu jedan takav test košta sedam eura. Izrael je najavio da će vlasti podijeliti do 30 milijuna besplatnih brzih testova, od čega bi trebali najviše profitirati ljudi sa slabijim primanjima. A zaražene osobe bi rezultat testa trebale dojaviti vlastima – ali samo ako to žele. To je naime dragovoljna odluka, a ne obveza.

Komplicirane brojke

Različite strategije testiranja u zemljama svijeta pokazuju koliko je zapravo teško uspoređivati podatke o koronavirusu na međunarodnoj razini. Postupak testiranja se ne razlikuje samo po pitanju preciznosti, već i po tome koliko su PCR-testovi dostupni stanovništvu. Na pouzdanost podataka utječe još jedan faktor, kako se to vidi i na primjeru Izraela – građani nisu dužni vlastima javiti ako na testu budu pozitivni.

