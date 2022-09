Zašto Indija sudjeluje na ruskim vojnim vježbama?

Na međunarodnim vojnim manevrima „Vostok 2022“ sudjeluju Kina i Indija. Sudjelovanje Kine uklapa se u rusko-kinesko prijateljstvo koje je, kako se od početka rata u Ukrajini zaklinju Moskva i Peking, „čvrsto kao stijena". Kina je još 2018. bila sudionik na toj vojnoj vježbi kao prva zemlja izvan kruga bivših sovjetskih zemalja. A ove godine, kako naglašava kineski dnevnik „Global Times", blizak kineskim vlastima, Peking na vježbu šalje sva tri roda vojske. To pokazuje „širinu i dubinu rusko-kineske vojne suradnje i uzajamno povjerenje dvije zemlje".

S Indijom je stvar malo kompliciranija. Zemlja koju često nazivaju najvećom demokracijom na svijetu, doduše ima tijesnu vojnu suradnju s Rusijom, ali njeguje partnerstvo i sa zapadnim zemljama i to i u vojnom pogledu. Indija tako sa zapadnim zemljama sudjeluje u vojnoj vježbi „Pitch-Black" na sjeveru Australije. Pored zemalja NATO-a i ASEAN-a, sudjelovat će i zemlje grupe Quad – SAD, Australija, Japan, Indija.

Indijski analitičar iz Delhija Swasti Rao ukazuje na to da bi za ocjenu indijskog sudjelovanja u manevrima „Vostok" tu akciju trebalo usporediti s vježbom „Pitch Black". On kaže da Indija u „Vostoku" sudjeluje samo na razini stožera na kopnu, a u Australiji je indijski vojni kontingent daleko brojniji i indijsko sudjelovanje je „stopostotno". Indija, prema ovom analitičaru, šalje sljedeći signal: „Trgovinski i obrambeni odnosi s Rusijom doduše i dalje postoje, ali ona svojim zapadnim partnerima i partnerima iz grupe Quad pridaje veću važnost.“

Snažna povezanost s Rusijom

Indija sudjeluje "ali ne jako" - vježba Vostok 2022

Usprkos tomu, Indija intenzivno surađuje s Rusijom u vojnoj oblasti. Moskva je najveći isporučitelj oružja za Indiju. List „India Today" objavio je kako najveći dio naoružanja indijske vojske potječe iz Rusije. Godine 2018. Indija je s Rusijom potpisala sporazum težak 5,5 milijardi dolara koji obuhvaća i pet raketnih sustava dugog dometa zemlja-zrak. Indija obrazlaže potrebu za tim sustavima prijetnjom koju predstavlja Kina.

Adrian Haack, šef Zaklade Konrad Adenauer u New Delhiju, kaže da indijska vojska posjeduje 200 zrakoplova ruske proizvodnje. Uz to idu i brojni transportni zrakoplovi, mornarička avijacija, helikopteri. Osim toga, 7.000 oklopnih vozila indijske vojske su ruske proizvodnje, kao i rezerva od dodatnih 3.000 oklopnih vozila. Samo 250 oklopnih vozila potječu iz drugih zemalja.

Haack dodaje kako je rusko sudjelovanje u naoružavanju indijske mornarice ili atomskih snaga još veće. On kaže da to Indiju čini izuzetno ovisnom od Rusije, jer od ruskog servisiranja i modernizacije ovisi borbena sposobnost indijske vojske. Osim toga, vojske ove dvije zemlje su povezane zajedničkim školovanjem časničkog kadra i vojnim vježbama. „Gotovo svaki stožerni časnik Indije bio je polaznik nekog vojnog kursa u Rusiji. Najveći broj vojnika cijeli život upotrebljava rusko oružje. Dakle, radi se o povezanosti koja se razvijala vrlo dugo."

„Demonstracija strateške autonomije"

„Sudjelovanjem u manevrima Indija želi pokazati vanjskopolitičku nezavisnost i stratešku autonomiju", smatra Christian Wagner, stručnjak za južnu Aziju berlinske Zaklade znanost i politika. On dodaje da Indija pri tom postupa vrlo pažljivo. To se vidi po malom broju sudionika na ruskoj vojnoj vježbi, kao i po odluci da se sudjeluje samo na kopnenim, ali ne i na pomorskim manevrima.

Wagner smatra da su i jedno i drugo politička poruka partnerima – Zapadu Indija šalje poruku da je njeno sudjelovanje na ruskim manevrima simboličke prirode, a Japanu poruka glasi da se Indija neće miješati u japansko-rusku svađu oko Kurilskih otoka.

Gubitak ugleda?

Zajednički interesi: indijski premijer Narenda Modi i ruski predsjednik Putin 2021. u Moskvi

Haack kaže kako Europljani ruske manevre vide u svjetlu napada na Ukrajinu, dok Indija ima drugačiji pogled – njoj je važan odnos s Kinom, a istodobno podcjenjuje štetu za svoj ugled na Zapadu. Bez obzira na to što obje zemlje sudjeluju na ruskim vojnim manevrima, između Kine i Indije vlada napetost zbog graničnog spora na Himalajama. U tom području je u proljeće 2020. došlo do sukoba pograničnih trupa dviju zemalja u kojem je, prema medijskim izvješćima, poginulo do 60 osoba.

Indija je strateški otjerana u ugao, smatra Adrian Haack. Kina bi u slučaju sukoba na Himalajama bila vojno nadmoćna. Osim toga, Indija je zabrinuta zbog nastanka kineskih mornaričkih baza u Pakistanu, Sri Lanci. Mjanmaru, Džibutiju i na Maldivima. „To znači da je Indija na kopnu i na moru okružena s dva neprijatelja – Pakistanom i Kinom. Kada se sabere njihovo naoružanje, ono je znatno moćnije od indijskog. A sada doživljavaju da dugogodišnji saveznik i opskrbljivač vojnom opremom sve više ulazi u kineski orbit", sumira Haack neugodnu situaciju Indije.

Rivalitet s Kinom

Indijsko sudjelovanje u manevrima „Vostok" pokušaj je da se zadrži staro savezništvo, mada je to teško. „Alternativa, da se Indija suzdrži od sudjelovanja, bila bi jasan signal da Rusija može potpuno prijeći na kinesku stranu."

Christian Wagner kaže da su na Zapadu svjesni indijskog problema, pa i toga da postoje zapadna preklapanja s geopolitičkim interesom Indije naspram Kine. „Zato se pokušava smanjiti indijska ovisnost od Rusije. Naime, ako se sankcijama oslabljena Rusija okrene Kini, to može imati utjecaj na izvoz ruskog naoružanja u Indiju."

Zato se u zapadnim prijestolnicama razmišlja o pojačanom izvozu oružja u Indiju, koji bi nadoknadio ono što Rusija više ne može izvesti, a to bi Indiju više povezalo sa Zapadom. Međutim, oba stručnjaka smatraju da te ponude nisu dovoljne, pa će Indija i dalje biti u teškom vanjskopolitičkom i obrambenom položaju.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu