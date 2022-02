Ylenia uzrokovala prometni kaos u Njemačkoj

Iščupano drveće, popadali crjepovi, otkazani letovi i kašnjenje vlakova: oluja Ylenia, koja ima brzinu i do 120 km/h, je prije svega zahvatila sjever i istok Njemačke. Policija i vatrogasci su izvijestili o brojnim pozivima, no velikih šteta za sada nije bilo. Jučer (16.2.) su izdana upozorenja zbog opasnosti od nevremena, prvenstveno za sjevernu polovicu Njemačke.

Federalna agencija za pomorstvo te hidrografiju (BSH) izdala je upozorenje na opasnost od olujnih valova za pokrajinu Schleswig-Holstein i grad Hamburg. U Schleswig-Holsteinu je razina mora na nekim mjestima porasla i na više od 1,5 metar iznad srednje granice za poplave, a u Hamburgu i do dva metra. U tom gradu je poplavljena poznata ribarska tržnica St. Pauli.

Berlinski vatrogasci su jutros proglasili izvanredno stanje, budući da je noćas bilo toliko hitnih poziva da na sve nije bilo moguće odgovoriti i poslati pomoć. Iz Berlina stižu vijesti o materijalnim štetama, no za sada nema informacija o ozlijeđenima.

Ribarska tržnica St. Pauli u Hamburgu pod vodom

Kašnjenja i blokade u prometu

Oluja ometa i promet. Pojedine pruge su neprohodne zbog srušenog drveća. Njemačka željeznica je upozorila putnike da moraju računati s kašnjenjima ili otkazivanjem linija. I objavila privremenu obustavu međugradskog prometa na sjeveru Njemačke.

Avioprijevoznik Lufthansa je za svaki slučaj ukinuo 20 letova, priopćeno je noćas iz te kompanije. Putnicima je preporučeno da se na internetskim stranicama Lufthanse informiraju o svojim letovima. U najvećoj njemačkoj zračnoj luci u Frankfurtu su uglavnom otkazani letovi za Berlin, Hamburg i München. A i iz berlinske zračne luke stižu vijesti o problemima uzrokovanima olujom.

Njemački automobilski klub ADAC preporučuje da se automobil koristi samo u slučaju nužde, jer se može računati s padom stabala ili grana koje otkida olujni vjetar. A DWD iz istog razloga svima preporučuje da ne odlaze u šume ili parkove.

U saveznoj pokrajini Sjeverno Porajnje i Vestfalija zbog nevremena danas nema nastave u školama. I u pojedinim dijelovima Donje Saske i Bavarske učenici smiju ostati kod kuće.

ADAC: koristiti automobil samo u slučaju nužde

Očekuje se novi olujni vjetar

Njemačka meteorološka služba (DWD) očekuje da će oluja Ylenia danas poslijepodne početi polako slabiti. No to bi trebala biti samo kratka stanka. Već u petak (18.2.) oko podneva očekuje se idući olujni vjetar pod imenom Zeynep, koji dolazi iz smjera Velike Britanije.

DWD predviđa da će on prije svega pogoditi sjevernu polovicu Njemačke. No prognoze još uvijek nisu precizne, jer kako je rekao glasnogovornik DWD-a i meteorolog Andreas Friedrich: „Modeli još uvijek imaju vrlo različite simulacije." On je dodao da su vremenske prilike "vrlo dinamične".

Već krajem siječnja sjever i istok Njemačke je pogodila oluja Nadia koja je uzrokovala milijunske materijalne štete. Prema procjenama meteorologa Andreasa Friedricha, trenutačni olujni vjetrovi se po jakosti mogu usporediti s olujom Nadia. Dapače, on kaže da je aktualna situacija još brizantnija, „jer imamo lančanu pojavu oluja".

ajg/DPA/Reuters

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu