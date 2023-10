Vukovi u Europi: blagoslov za prirodu ili opasnost?

„Crvenkapica", „Tri praščića", „Vuk i sedam kozlića"... brojne bajke govore o zlom vuku i uče djecu da ga se treba bojati. Vuk je od davnina simbol lukavstva i zlobe. Ali i u stvarnom životu, ta zvijer nanosi štetu ljudima ubijajući im ovce i koze.

Strah ljudi od vuka doveo je tog grabljivca na rub istrebljenja u 19. stoljeću. U posljednjih 100 godina on se polako vraća u svoja prirodna staništa. Danas u centralnoj Europi živi oko 17.000 jedinki. Vuk je zaštićen u Europskoj uniji i smije se loviti samo u izuzetnim slučajevima. Ali taj zakon je sada doveden u pitanje.

Dobar za ekosustav, loš za stočarstvo

Prema znanstvenim saznanjima, vukovi su korisni za svoju okolinu. Studije iz SAD i Kanade pokazuju da se ekosustavi u kojima vukovi žive oporavljaju kada se oni tamo ponovo nasele.

Ali nisu svi sretni zbog povratka vukova. Kako populacija raste, staništa vukova postaju bliža ljudima. Ove zvijeri ubijaju stoku i raste strah da bi mogli napasti i ljude.

U Njemačkoj to najviše na svojoj koži osjećaju poljoprivrednici u sjevernoj pokrajini Donja Saska. U razdoblju od siječnja do kolovoza 2023. godine, vukovi su tamo ubili više od 600 domaćih životinja i životinja na ispaši. To je neke poljoprivrednike navelo da sami krenu u rješavanje problem, ilegalno ubijajući vukove.

prosvjed poljoprivrednika proti zaštite vukova Foto: Lars Penning/dpa/picture alliance

Hoće li EU promijeniti zakone?

Prije otprilike godinu dana, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen našla se središtu rasprave, nakon što je vuk na njenoj farmi u Donjoj Saskoj ubio njenog ponija Dolly. Ubrzo nakon toga, odobren je odstrel životinje s identifikacijskim brojem GV950m. Međutim, životinja je za sada uspela izbjeći lovce, dijelom i zbog sudskih odluka koje su privremeno poništile ovu dozvolu za odstrel.

Početkom rujna 2023. predsjednica Europske komisije je ponovo govorila o toj temi: koncentracija čopora vukova u nekim dijelovima Europe sada predstavlja opasnost za stoku, a moguće i za ljude. Von der Leyen je pozvala lokalne i nacionalne vlasti da „poduzmu mjere gdje god je to potrebno”. Zakonodavstvo EU-a tome ne stoji na putu.

Vuk ili poljoprivreda?

Ali na Europsku komisiju raste pritisak koji bi trebao omogućiti da se u većoj mjeri olakša legalni lov na vukove. To zahtijevaju poljoprivrednici i lovci: „Potreban je brži i efikasniji odstrel vukova koji ubijaju životinje na ispaši, kao i pouzdan proces za reguliranje populacije vukova", objasnio je u kolovozu Joachim Rukwied, predsjednik Njemačke udruge poljoprivrednika. U suprotnom će, kako je istaknuo, stočarstvo nestati iz Njemačke: „Stoka na pašnjacima, goveda, ovce, koze i konji, mogla bi postati slika iz prošlosti."

S druge strane, zaštitnici prirode pozivaju EU da se drži postojećih pravila: „Vukovi su dio europskog krajobraza. Već smo ih gotovo istrijebili, sada moramo zaštititi njihovo mjesto u ekološkom sustavu", kaže za DW Fabien Quetier iz holandske organizacije Rewilding Europe.

Prosvjed na sjeveru Njemačke - tko se boji vuka još? Foto: Lars Penning/dpa/picture alliance

Povratak u 19. stoljeće - zbog straha?

Devedesetih godina prošlog stoljeća, ponovno uvođenje vukova u Nacionalni park Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama doprinijelo je oporavku riječnih i šumskih eko-sustava. Sve veći broj jelena i losova doveo je do oštećenja i erozije šuma. Vukovi nisu samo smanjili populaciju životinja koje stoje na njihovom jelovniku, nego su promijenili i njihovo ponašanje. Oni sada izbjegavaju doline i kanjone nacionalnog parka. Rezultat toga je da se čitava priroda Yellowstona oporavila: mnoge vrste biljaka, insekata, ptica i sisavaca, koje su se smatrale izgubljenim su se vratile, čak su se i rijeke oporavile.

U Europi su se također pojavili znakovi koji ukazuju na to da povratak vukova regulira populaciju plijena i smanjuje stres za biljke kojima se te životinje hrane: „U biti možemo reći da vukovi balansiraju eko sustave", kaže Quetier.

Vukovi izuzetno rijetko napadaju ljude. Prema izvješću organizacije za zaštitu prirode WWF, u razdoblju od 2002. do 2020. godine ukupno je zabilježeno dvanaest takvih slučajeva u Europi i Sjevernoj Americi. Međutim, Quetier strahuje da bi iracionalni strahovi mogli imati sličan utjecaj kao u 19. stoljeću: „Postoji opasnost da ponovo budu pokrenuti programi za istrebljenje. A to bi imalo strašne posljedice po prirodu.“ EU je sada suočena sa zadatkom da pronađe kompromis koji će zadovoljiti i vukove i eko-sustava ali i ruralne zajednice.

