Vučić i Kurti prihvatili sporazum ali se i dalje pregovara

„Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti prihvatili su prijedlog EU-a za normalizaciju dugo zategnutih odnosa", izjavio je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u ponedjeljak nakon pregovora u Bruxellesu.

Taj prijedlog je objema stranama bio predstavljen u rujnu 2022. i od tada je intenzivno vođena diplomacija kako bi ovaj prijedlog bio prihvaćen. „Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU-a je bio 10 puta u Prištini i 8 puta u Beogradu", rekao je Borrell.

Čelnici Srbije i Kosova su o prijedlogu EU-a pod naslovom „Sporazum na putu normalizacije između Kosova i Srbije" (Agreement on the path to normalization between Kosovo and Serbia) danas prvi put raspravljali direktno. S obzirom na to da su obje strane rekle da nema potrebe da se o njemu više raspravlja, taj sporazum je već objavljen na stranici EU-a, rekao je Borrell.

Prema Borrellu, obje strane su obećale da „neće poduzimati nikakve jednostrane mjere koje bi mogle dovesti do napetosti i ugroziti sporazum". Vučić i Kurti su, kako je rekao, pokazali odgovorno ponašanje.

„Ovaj sporazum je prvenstveno namijenjen građanima Kosova i Srbije", rekao je Borrell. Između ostalog, predviđa da se ljudi slobodno kreću između Kosova i Srbije sa svojim putovnicama, osobnim iskaznicama i registracijskim pločicama. To bi moglo otvoriti nove gospodarske prilike i privući dalje investicije na Kosovu i u Srbiji. Pored toga, promovirat će trgovinu, s obzirom na to da više neće biti potrebni certifikati koji su bili potrebni za uvoz i izvoz.

„Više sigurnosti i predvidljivosti iza kosovske Srbe"

Ovaj sporazum za Srbe na Kosovo znači „više sigurnosti i predvidljivosti, kada se radi o zaštiti njihovih prava. To uključuje i Srpsku pravoslavnu crkvu i srpsko kulturno i vjersko nasljeđe", istakao je Borrell.

On je također rekao kako se nada će taj sporazum biti temelj „da se stvori toliko potrebno povjerenje" i prevlada nasljeđe prošlosti.

Međutim, potrebni su dalji pregovori, što znači da će intenzivne diplomatske aktivnosti i dalje biti nastavljene, a s dvojicom čelnika se planira sastanak 18. ožujka u vezi s implementacijom aneksa. To je integralni dio Sporazuma koji mora biti dovršen. Sastanak bi se, kako je najavljeno, trebao održati u Sjevernoj Makedoniji kada bi Borrell, po prethodnom planu, trebao posjetiti ovu zemlju.

Borrell je također rekao da je Europska unija obje strane podsjetila na „obavezu da implementiraju sve prethodne sporazume tijekom dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući".

Borrell je na kraju rekao kako je danas postignut napredak, i da obje strane za to zaslužuju pohvalu. Istodobno, kako je naglasio, potrebno je još više rada, kako bi ono što je danas prihvaćeno, bilo i implementirano. „Dogovor je važan, još važnija je implementacija dogovorenog", istaknuo je Borrell. Bez normalizacije odnosa ni jedna strana neće moći ostvariti članstvo u Europskoj uniji.

Manuel Sarrazin: nove šanse za zapadni Balkan

Albin Kurti je bio spreman potpisati... Foto: Virginia Mayo/AP/picture-alliance

Kurti je bio „spreman potpisati"

Agencija Reuters prenosi da je Albin Kurti rekao da je bio spreman potpisati sporazum već na sastanku u ponedjeljak. „Šteta je što večeras nismo potpisali sporazum usprkos činjenici da se svi slažemo", rekao je on novinarima.

Ali, Vučić je u izjavi nakon sastanka novinarima rekao da je to nerealno očekivanje, jer je potrebno više razgovora. „To je ozbiljan, dug, težak i naporan proces", rekao je on.

„Važno je i dobro što smo razgovarali. Vjerujem da ćemo uspjeti prevladati jednostrane poteze koji bi ugrozili sigurnost ljudi na terenu". On je rekao da se nada i vjeruje „da ćemo moći raditi na ... implementaciji i, prije svega, provođenju ranije postignutih sporazuma”.

...ali Aleksandar Vučić smatra da još treba pregovarati Foto: Virginia Mayo/AP/picture-alliance

Pismo Scholza, Macrona i Meloni

Uoči sastanka u ponedjeljak u Bruxellesu, Njemačka, Francuska i Italija pozvale su Srbiju i Kosovo da započnu ozbiljne bilateralne razgovore. U zajedničkom pismu kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanska premijerka Giorgia Meloni pišu da je dobro što su se obje strane obvezale na temeljni sporazum koji je predložila EU.

„Smatramo da sada postoji hitna potreba da se pronađe način za donošenje i provođenje sporazuma..." Pismo, u koje je agencija Reuters imala uvid, upućeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kosovskom premijeru Albinu Kurtiju.

Američki diplomat zadužen za regiju, Derek Chollet, insistirao je na Twitteru da se postigne napredak i naglasio da SAD u potpunosti podržavaju posredovanje EU-a.

Ideja o osnovnom sporazumu kao u prošlosti između Savezne Republike Nemačke i DDR-a predviđa da se pitanja kao što je međusobno priznavanje na početku stave na stranu kako bi obje vlade ipak mogu da međusobno komunicirati. Sporazum planirano je i otvaranje diplomatskih predstavništava u glavnim gradovima, piše Reuters.

dr (EU, rtr)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu