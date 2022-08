Vučić i Kurti „ne znaju rješavati probleme“

Na graničnom prelazu Jarinje na sjeveru Kosova napetije je nego inače. Specijalne jedinice kosovske policije s mitraljezima osiguravaju ulice. Nenad Radosavljević automobilom prelazi granicu.

Vidi se kako se svakim danom povećava broj specijalnih jedinica, kaže Radosavljević, opisujući situaciju kao „tešku i napetu“. On je prilikom ulaska na Kosovo prelijepio srpske registarske tablice na svom vozilu.

Vlada Kosova je trebala od 1. kolovoza donijeti obveznu uredbu po kojoj su se vozila sa srpskim tablicama morala preregistrirati. Pored toga, na graničnim prijelazima prilikom ulaska na Kosovo srpski osobni dokumenti su trebali biti dopunjeni dodatnim dokumentom.

Vlasti u Prištini su to pravdale time da srpske vlasti identičan postupak provode kada građani Kosova prelaze granicu. Premijer Albin Kurti govorio je o „mjeri reciprociteta".

Napetost u Mitrovici

Ali, neposredno prije nego što je nova uredba trebala stupiti na snagu, na Kosovu su izbili nemiri. Ceste su blokirane građevinskim strojevima, pucalo se, a i sirene su se čule u podijeljenom gradu Mitrovici na sjeveru Kosova. Zbog međunarodnog pritiska, Kurti je morao odgoditi primjenu uredbe za mjesec dana.

Blokade kod Zupča 1. kolovoza 2022.

Bilo je to „čisto ludilo“, kaže Radosavljević, i kritizira Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: „Nažalost, na Kosovu imamo populista s jako izraženim autoritarnim osobinama. Na drugoj strani je političar koji je otišao korak dalje i sada je postao pravi diktator." Ni jedan ni drugi, kaže Radosavljević, ne znaju rješavati probleme – „premještaju ih ili stvaraju nove".

Spor izaziva politika?

Radosavljević je kosovski Srbin i živi u Leposaviću, jednoj od četiri srpske općine na sjeveru Kosova. Srbi čine samo oko pet posto stanovništva Kosova i žive pretežno na sjeveru.

Devedeset posto stanovništva su kosovski Albanci – poput Melihate Beshiri. Ona ima malu radnju u Mitrovici i prodaje limunadu i sladoled – naravno i Srbima, kako odmah naglašava.

Kaže da ljudi nemaju problema jedni s drugima i da se dobro slažu. Politika je, dodaje, ta koja ovim sporom o priznanju ugrožava suživot.

Beshiri se prisjeća kako je bila preplašena iznenadnim zvukom sirena popodne 31. srpnja. To ju je vratilo u 1999., posljednju godinu rata na Kosovu: „Bio je to jako ružan osjećaj, jer znamo da se uzbuna ne diže u mirnim situacijama. To me je podsjetilo na vrijeme kada smo morali bježati."

Od završetka rata na Kosovu mir između Srba i kosovskih Albanaca je krhak. Srbija do danas ne priznaje neovisnost Kosova. U srbijanskom ustavu Kosovo je i dalje dio Srbije.

Most na Ibru u Mitrovici 1. kolovoza 2022.

Presjedanje na mostu

Narod Kosova je navikao na izvanredne prilike. Radosavljeviću je dozvoljeno da se svojim srpskim automobilom vozi samo do mosta u centru Mitrovice. Južni dio grada je albanski – Radosavljević se tamo vozi svojim drugim, kosovskim autom.

On ne vjeruje da kosovski premijer može odstupiti od svojih zahtjeva u sporu oko registarskih tablica. Kurti bi zato u današnjim razgovorima u Bruxellesu mogao uvjeriti Vučića da kosovski Srbi moraju preregistrirati svoje automobile, ali bi zauzvrat mogao pristati na osnivanje takozvane Zajednice srpskih općina – stari plan Srba kojim bi se srpskim zajednicama dala značajna samoupravna prava.

Prema Vučićevom shvaćanju, kosovska vlada može nastupati tako samouvjereno samo zato što ima podršku NATO-a. Uoči briselskog sastanka Vučić je rekao da uz pomoć NATO-a Albanci mogu „raditi što hoće“, ali je dodao da neće dozvoliti pogrom nad srpskim narodom. „Učinit ćemo sve da očuvamo mir – gotovo pod svaku cijenu."

