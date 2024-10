Volkswagen se „zateturao“, a vlada je „u rasulu“

Frankfurter Allgemeine Zeitung kaže: „Borba u koncernu Volkswagen (VW) omogućuje nam da naslutimo što čeka auto-industriju. Dobavljače zapljuskuju valovi štednje jedan za drugim, a situacija će se dodatno pogoršavati. Ne samo Volkswagen, već i BMW i Mercedes osjećaju da im nedostaje profit iz Kine, jer su lokalni konkurenti u električnoj mobilnosti stekli prednost. U Europi visoki troškovi energije i rada dodatno opterećuju situaciju, da ne spominjemo kaos oko prestanka proizvodnje automobila s unutarnjim izgaranjem", primjećuje frankfurtski list.

„Auto-koncern je u kratkom vremenu od rekordnih profita došao do pitanja opstanka", navodi Leipziger Volkszeitung i ističe: „U brojnim sporednim zgradama ove velike kuće uvijek se zarađivalo dovoljno pa se ignorirala potreba za rekonstrukcijom u starom dobrom sjedištu. Nedostatak konkurentnosti njemačkih lokacija tema je o kojoj se doslovno raspravlja desetljećima. Međutim, sve dok je kinesko tržište cvjetalo, dok je koncernov ogranak Audi briljirao s premium-strategijom, i dok je Porsche, usprkos šestoznamenkastim cijenama, obarao prodajne rekorde – moglo se izdržati."

Freie Presse iz Chemnitza podsjeća: „Ranije je kod Volkswagena uvijek važilo pravilo da se u kriznim vremenima rješenja traže zajedno sa predstavnicima radnika. Ovu strategiju konsenzusa izvršni direktor koncerna Oliver Blume već je okončao otkazivanjem zaštite radnih mjesta. Sada je uprava konačno krenula na kurs konfrontacije. Radničkim vijećima neće ostati ništa drugo nego da pruže što veći otpor planovima uprave. Jer ono što zabrinjava u tim planovima je to da se radi isključivo o defenzivnim mjerama. Ne nazire se strategija napredovanja kako bi se vratila stara tržišna snaga u Europi i Kini", kritizira Freie Presse.

Izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume prošle je godine zaradio skoro 9,7 milijuna eura Foto: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Berlinski dnevni list Tageszeitung (taz) naglašava: „Više nego razumljivo je to što je oko 120.000 zaposlenih u Volkswagenu u Njemačkoj poprilično uznemireno. Oni trebaju ispaštati zbog pogrešnih menadžerskih odluka iz prošlosti. Samo skandal s dizel-motorima koštao je koncern do sada više od 32 milijarde eura. To što koncern do danas nije u stanju ponuditi električni automobil koji je dostupan široj populaciji, također nije odgovornost zaposlenih. Tko želi pročistiti koncern, trebao bi početi od vodstva. Međutim, nije poznato da gospodin Blume, koji je prošle godine zaradio skoro 9,7 milijuna eura, želi dati dobar primjer i odreći se dijela svog nerazmjerno visokog prihoda“, ističe Tageszeitung.

Pforzheimer Zeitung donosi analizu u kojoj se između ostaloga kaže: „Mnogi čimbenici igraju ulogu, a među njima su bez sumnje greške koje su napravljene na vrhu. Drugi problem je izuzetna moć industrijskog sindikata metalaca (IG Metall) i radničkog vijeća, kao i politike koja često sprječava nužne rezove. Kao dokaz, kancelar Olaf Scholz je jučer izjavio da moguće pogrešne menadžerske odluke ne bi smjele biti 'na teret zaposlenih'. Koliko god to bilo žalosno: na čiji teret bi to inače moglo ići? Na teret poreznih obveznika? Kancelarove riječi će naići na dobar prijem kod zaposlenih u Volkswagenu. Ali on potiče nade koje se ne mogu ispuniti. Osim toga, njegova 'semaforska' koalicija nije nevina u izbijanju požara kod Volkswagena i drugih proizvođača automobila“.

Nijemci (još) ne vole elektro-automobile To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

List Die Glocke iz gradića Oeldea na sjeveru Njemačke bilježi: „Najveći europski proizvođač automobila se zateturao – a s njim i Njemačka kao mjesto investicija. Fatalno je to što se ogromnim problemima i izazovima suprotstavlja vlada u rasulu, koja izgleda paralizirano i nesposobno za akciju. Tri koalicijske stranke su u teškoj svađi. Zemlja sebi ne može priuštiti stagnaciju do idućih izbora."

Dnevni list Kölner Stadt-Anzeiger o istoj temi piše: „Cijela zemlja – uključujući poduzeća – uživala je u uspjehu koji se zasnivao uglavnom na jeftinoj energiji, najnižim kamatama i globalizaciji u procvatu. Na toj osnovi politika pokušava transformaciju – i s iznenađenjem otkriva da bez svih tih sretnih okolnosti to nije tako lako. Primijenjeno na dva predstojeća 'samita' kod kancelara i ministra financija, to znači: ovakvih sastanaka je bilo dovoljno. Ono što nedostaje jest fokusiranost na prioritetna pitanja i njihovo rješavanje. Međutim, izgleda da je 'semaforska' koalicija manje nego ikad sposobna za to", primjećuje Kölner Stadt-Anzeiger.