Vijetnamci u Češkoj – od mini-trgovine do politike

Reklamne ploče na vijetnamskom, ogromna tržnica kao labirint, oronule hale, male i velike trgovine, restorani koji nude sve, od zalogajnice do vrhunske kuhinje – to je Sapa, mali Vijetnam usred Češke. Vijetnamska tržna četvrt u češkom glavnom gradu Pragu je slična Chinatownu u New Yorku, San Franciscu ili Londonu. Obični ljudi ju nazivaju i malim Hanojem. Ovdje u dijelu Praga koji se zove Libuš, na južnom rubu češkoga glavnoga grada, živi i radi više tisuća Vijetnamaca na 350.000 kvadratnih metara. Taj kompleks je više od obične velike tržnice: Sapa je centar vijetnamske zajednice u Češkoj. To mjesto je tako neobično da već postoji turistički ured nazvan Sapa Trip koji organizira turistička putovanja kroz tu tržnicu.

Mali Vijetnam na periferiji Praga

Četvrtak je popodne, među prodavačima i kupcima je većina Vijetnamaca, kao i u restoranima, kod frizera ili u budističkom hramu. „Dolazimo ovamo kako bismo kupili vijetnamsku hranu", kaže jedna mlada žena. „Ovdje možemo sve naći, kao i u Vijetnamu." Jedan mladi Vijetnamac s češkim imenom Jan dodaje: „Za nas je to više od obične tržnice. To je naš mali vijetnamski svijet."

Male trgovine nude razne potrepštine

Ponekad bi se higijenski inspektor vjerojatno namrštio. Ipak, bizarno-egzotična ponuda primjerice na štandovima voća i povrća privlači pozornost plodovima koji su Česima potpuno nepoznati. Pa i mnogi Česi dolaze ovamo u kupovinu. Kao primjerice Helena Vodenkova, jedna 50-godišnja Pražanka. „Velika je ponuda povrća, voća, morskih plodova, azijskih umaka ili začina. I ništa nije skupo", kaže ona. Platiti mora gotovinom, jer se ovdje ne prihvaća bankovne kartice. Čak i vijetnamski bračni par koji je u supermarketu kupio robe za 700 eura plaća s puno novčanica.

Gastarbajteri i mini-trgovine

Vijetnamska zajednica, koja prema različitim procjenama broji između 60.000 i 100.000 pripadnika, službeno je treća etnička manjina u Češkoj, nakon Slovaka i Ukrajinaca. Češka ima oko 10 milijuna stanovnika. Vijetnamska zajednica je neobična ne samo zbog svoje brojnosti, nego i svog utjecaja i neproblematičnog suživota s češkim većinskim stanovništvom.

„Vijetnamci su došli prije više od 60 godina u sklopu mjera pomoći bivše Čehoslovačke Vijetnamu", kaže Miloš Kusy, predsjednik Češko-vijetnamskog društva u razgovoru za DW. „Oni su došli kao studenti ili naučnici, pokazali su se kao vrlo marljivi i brzo su učili."

Miloš Kusy

Zato je 1975. odlučeno nedostatak radne snage u tvornicama u Čehoslovačkoj nadoknađivati dovođenjem Vijetnamaca. Njihova izuzetna marljivost, njihova spremnost na integraciju u češko društvo i u usporedbi s drugim stranim doseljenicima minimalna stopa kriminala pridonijeli su njihovoj integraciji, objašnjava Kusy. To objašnjava i zašto inače više ksenofobni Česi nisu imali problem s vijetnamskim doseljenicima, kaže on.

„Nakon pada komunizma 1990. godine Vijetnamci su u Češkoj mogli otvoriti vlastiti obrt. Time je počeo veliki boom vijetnamskih mini-trgovina", kaže Kusy. Svuda u Češkoj su 1990-ih godina otvarane vijetnamske mini-trgovine hrane i tekstila. „One su bile takorekuć spasitelji života, osobito za socijalno ugrožene češke obitelji. Prije svega je odjeća nuđena po ekstremno niskim cijenama tako da su si to mogli priuštiti i siromašniji Česi", objašnjava Kusy. „Druga prednost je bila gotovo neograničeno radno vrijeme sedam dana u tjednu."

Mini-trgovine su radile gotovo neograničeno sedam dana u tjednu

To je Vijetnamcima donijelo izuzetno puno respekta među Česima. U ispitivanju javnog mnijenja koje je proveo institut CVVM 2020. godine glede omiljenosti manjina u Češkoj Vijetnamci su bili na četvrtom mjestu, iza Slovaka, Poljaka i Mađara – a ispred Nijemaca. Samo 21 posto ispitanih je imalo negativno mišljenje o njima.

Nova generacija čeških Vijetnamaca

Danas je druga generacija Vijetnamaca rođenih u Češkoj Republici dosegla dob zrelosti i ima češko državljanstvo. Treća generacija već ide u školu ili dječje vrtiće. „Vijetnamska djeca odlično uče. Brojni Vijetnamci studiraju na češkim sveučilištima, prije svega ekonomiju i tehniku", kaže Marcel Winter, počasni predsjednik Češko-vijetnamskog društva u razgovoru za DW. Predstavnici nove generacije već kao časnici služe u češkoj vojsci ili su na istaknutim položajima u ministarstvima. Tako je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Lenka Do, vijetnamskog podrijetla.

Lenka Do je glasnogovornica češkog ministarstva vanjskih poslova

Vijetnamaca ima i među odvjetnicima, glumcima i sportašima. Filip Nguem je tri godine zaredom biran za najboljeg nogometnog vratara, Monika Leova je izabrana za Miss Češke, a glumica Ha Thanh- Spetlikova je zvijezda televizijskih serija. „Od malena su nam roditelji utuvljivali da smo doseljenici i da se moramo više truditi od ostalih, da moramo biti bolji nego naše češke kolegice i kolege u školi. To je dakle postalo dio našeg mentaliteta da se moramo truditi 200 posto", kaže Tuan Lam Hoang, jedan 28-godišnji pravnik.

Manje poznato i neugodno poglavlje u povijesti Vijetnamaca u Češkoj je njihova dominacija u trgovini drogama. „To se odnosi samo na nekoliko stotina Vijetnamaca. Najveći dio zajednice se od njih distancirao jer je shvatio da to ne samo nanosi štetu cijeloj manjini nego da se droge šire i među vijetnamskom mladeži", kaže predsjednik Češko-vijetnamskog društva Miloš Kusy.

Vijetnamci su dominirali prije svega u proizvodnji amfetamina koji su podigli na industrijsku razinu. „Oni su imali samo pet posto laboratorija za proizvodnju crystal metha, ali si proizvodili 80 posto crystal metha u Češkoj", objašnjava Kusy. Preko pripadnika vijetnamske manjine u Njemačkoj oni su vladali i tržištem za tu jaku drogu u Njemačkoj. Ali, zahvaljujući uspješnim intervencijama češke i njemačke policije i njihovoj suradnji s vijetnamskom zajednicom to područje kriminala je u opadanju. Ipak, Češka je jako ograničila davanje viza Vijetnamcima od 2016. godine.

