Više šefica na istoku Njemačke nego na zapadu

Aktualna studija Sveučilišta Zeppelin u Friedrichshafenu bavila se pitanjem, koliko je veliki udio žena-menadžerki u državnim poduzećima u 69 njemačkih gradova. Autori studije dolaze do zaključka koji u fokus stavlja istok Njemačke.

Gradovi u istočnoj Njemačkoj imaju najveći udio žena u vrhu menadžmenta: u Tiringiji (26,6 posto), Saskoj i Anhaltu (26,5 posto), Mecklenburgu i Zapadnoj Pomeraniji (25,2 posto) i Brandenburgu (24,5 posto). Više od polovice od ukupno 69 anketiranih gradova, sa ženama na više od 30 posto najviših vodećih pozicija, nalazi se u istočnoj Njemačkoj.

Žene na vrhu

Posebno pada u oči da gradovi pokrajina koje se nalaze u istočnoj Njemačkoj, pokazuju nadprosječne vrijednosti. Pokrajine istočne Njemačke (bez Berlina) imaju ukupno 23,0 posto žena, a s Berlinom 25,8 posto žena na visokim pozicijama. Nasuprot tome, udio žena na najvišim funkcijama u pokrajinama na zapadu Njemačke bez Hamburga i Bremena iznosi 17,2 posto, s tim što dvije pokrajine bilježe nešto veći postotak - naime 18,9 posto. Sve u svemu, postoji "primjetljiv jaz između istoka i zapada", konstatiraju istraživači iz Baden-Württemberga.

Friederike Theile je direktorica Vijeća žena u Tiringiji. Ova sociologinja nije iznenađena rezultatima studije: "Brojke se poklapaju s onim što i sama vidim." Kultura rada u istočnoj i zapadnoj Njemačkoj je različita. "Više žena radi puno radno vrijeme na istoku. To također znači da se češće nalaze na vodećim pozicijama." A više pozicije u kompanijama nisu baš moguće sa skraćenim radnim vremenom. Ona dalje kaže: "Godine 1989. DDR je bio na vrhu u svijetu po udjelu žena koje su radile. To i danas ima utjecaja. Brakovi s domaćicama, odnosno ženama koje ne idu na posao, nisu bili posebno rasprostranjeni na istoku."

U bivšem DDR-u je puno žena radilo puno radno vrijeme Foto: Eberhard Klöppel/picture alliance

Puno radno vrijeme i briga o djeci bili odlučujući čimbenici

Jessica Bock sumnja da politika zapošljavanja žena u DDR-u ima snažan utjecaj na današnji udio žena na vodećim pozicijama. Ona radi u Digitalnom njemačkom arhivu za žene i doktorirala je na temu ženskog pokreta u DDR-u. Bock kaže: "Spomenuto objašnjenje se često koristi. Moram reći da kritički gledam na to. Da, žene u DDR-u su išle na posao, više nego one na zapadu. Ali nisu bile češće na vodećim pozicijama. „Zapošljavanje žena je imalo efekta, ali mislim da tu činjenicu ne treba precjenjivati", smatra Jessica Bock. Ona međutim priznaje, da je puno radno vrijeme žena na istoku Njemačke imalo povoljne efekte na razvoj mreže za brigu o djeci, odnosno gradnju dječjih vrtića i jaslica.

Socijalizirane na istoku ili zapadu?

Kakvu su socijalizaciju imale žene koje su na najvišim upravljačkim pozicijama na istoku Njemačke, gdje su rođene ili jesu li njihovi roditelji bili iz istočne Njemačke? Ovo pitanje nije bilo obuhvaćeno u istraživanju.

Rosemarie Will, koja je do mirovine radila kao profesorica prava na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, kaže da je to čest slučaj s takvim studijama. Žene sa zapada mogu lakše napraviti karijeru na istoku Njemačke, jer na tržištu rada ne vlada tako velika konkurencija kao na zapadu, smatra ona i dodaje: "Ovdje na istoku ima više prostora." To bi također moglo utjecati na činjenicu po kojoj je udio žena menadžera u kompanijama na istoku veći nego na zapadu.

Kada se pogledaju rezultati studije, Jessici Bock je važno da se ne dođe do zaključka da žene na istoku Njemačke imaju prednost odnosno da su naprednije u pogledu emancipacije: "Po mom mišljenju, ovaj obrazac tumačenja pomaže da se prikriju postojeće nejednakosti među spolovima i deficiti, s kojima se suočavaju žene s istoka."

Žene na istoku nisu emancipiranije nego na zapadu, smatra Jessica Bock Foto: picture-alliance/dpa

Žene još uvijek nedovoljno zastupljene

Njemačka vlada je sebi postavila cilj da do 2030. godine na 30 posto vodećih pozicija postavi žene. U Njemačkoj u cjelini udio žena na vodećim pozicijama trenutno iznosi 21,5 posto. Kada su prošle godine popunjena nova vodeća mjesta, samo 21,9 posto pozicija bilo je popunjeno ženama, što je znatno manje nego godinu dana ranije, kada je taj broj iznosio oko 32 posto.

Friederike Theile iz Ženskog vijeća Tiringije stoga gleda u budućnost s pomiješanim osjećajima: "Nadam se da će kapaciteti poput čuvanja djeca i roditeljskog dodatka, kao ključni uvjeti da bi majke mogle ići na posao, biti dodatno prošireni. Nadamo se da se istok neće prilagoditi zapadu – na negativan način."

U svih 16 njemačkih pokrajina analizirani su podaci iz 69 gradova i 1.430 kompanija s 2.089 žena-menadžera u vodećim tijelima kao što su uprava, izvršni organi i upravni odbori. Pored glavnih gradova i gradova-pokrajina Berlina, Hamburga i Bremena, u istraživanje javnog mnijenja bila su uključena i po četiri najveća grada u svakoj pokrajini. Pored toga, analizirana su i javna poduzeća na pokrajinskoj i saveznoj razini.

jr/ARD

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu