Veliko povećanje plaća u Crnoj Gori: „Europa sad“ ili nikad

Minimalna plaća od 450 umjesto dosadašnjih 250 eura. Prosječna plaća od 670 umjesto 530 eura. Rast i ostalih plaća u manjem postotku ali u sličnim iznosima. To bi trebala biti realnost zaposlenih u Crnoj Gori od 1. veljače kada i formalno stupa na snagu paket zakona pod nazivom ,,Europa sad”, koji je krajem prošle godine predložila crnogorska Vlada a usvojio ih parlament.

Najveći skok zarada posljednjih desetljeća omogućen je velikom poreznom reformom u kojoj su smanjeni ili ukinuti neki porezi i doprinosi na plaće. Poslodavci su dužni da to što im je država ,,oprostila”, daju radnicima odnosno za toliko im povećaju plaće. Najavljene su stroge kontrole i kažnjavanje svih poslodavaca koji pokušaju ovaj dio novca staviti u svoj džep.

Tvorac programa je mladi crnogorski ministar financija Milojko Spajić. Iz njegovog ministarstva za DW kažu da će, zahvaljujući ,,Europi sad”, prosječna plaća porasti oko 25% u ovoj godini, što se može smatrati povijesnim povećanjem plaća u Crnoj Gori.

,,Čovjek koji je do sada primao plaću od 530 eura mjesečno imat će povećanje primanja na godišnjoj razini od preko 1.500 eura i za toliko veću kupovnu moć. Ili dvoje ljudi odnosno obitelj godišnje više za 3.000 eura već ove godine. Imamo, dakle, rast kupovne moći, temelj za veće mirovine, veću kreditnu sposobnost... Pokazuje se ljudima da ih Crna Gora želi zadržati, da ne moraju bježati iz države kako bi imali veća primanja”, poručuju iz Ministarstva.

Ekonomski novinar crnogorskog tjednika ,,Monitor” Zoran Radulović kaže da je ovo ozbiljna porezna reforma ali i da nosi rizike. „Povećali smo zarade bez dovoljno analize i pripreme i to je jako rizično. Ipak, ova Vlada je pokazala i da se ranije mogao povećati životni standard, još u vrijeme bivše vlasti, jer su tada ekonomski parametri bili bolji. Zato ovo i je određeni pomak, samo da bude održivo”, smatra Radulović.

Zamke ,,Europe sad”

Potpredsjednik vlade Abazović (desno) ruši premijera Krivokapića (lijevo)

Crnogorska privreda zabilježila je najveći pad u Europi tijekom 2020., prve godine pandemije koronavirusa. Onda je prošle godine imala najveći rast pa su u Vladi odlučili da na krilima toga drastično povećaju plaće. Međutim, to nosi puno zamki.

Povećanje plaća dolazi u jeku poskupljenja hrane i energenata na svjetskom tržištu. Toga nije pošteđena ni Crna Gora. Iako će veće plaće dobro doći građanima, neki strahuju da bi poskupljenja brzo mogla ,,pojesti” povišicu.

„Rast cijena u Crnoj Gori je, prema podacima Uprave za statistiku, u prosjeku 4,6 posto od prosinca 2020. do prosinca 2021. godine, što ne poništava rast plaća od 25 posto”, kažu iz Ministarstva.

Radulović strahuje da će se ono što će se dobiti povećanom potrošnjom, vjerojatno izgubiti time što će se ugasiti određeni broj radnih mjesta.

,,Očekujem rast nezaposlenosti u malim i srednjim poduzećima, u uslužnim djelatnostima kao i u siromašnijim općinama. Tamo nije održiva minimalna plaća od 450 eura. Bez konkretne pomoći države određenim sektorima i dijelovima Crne Gore gdje je loš standard, doći će do rasta sive ekonomije”, očekuje Radulović.

Tako postoje glasine da neki manji poslodavci već daju otkaze, drugi se navodno spremaju da prebace zaposlene s punog na povremeno radno vrijeme I tako nastave da im daju minimalac od 250 eura. Najkreativnije rješenje na koje se navodno spremaju neki poslodavci izgleda ovako: uplaćivat će minimalac od 450 eura svojim radnicima na račun a onda će se dogovoriti da im oni vraćaju 100, 150 ili 200 eura čime bi ostali na sadašnjim plaćama. Otvoreno je koliko je crnogorskih radnika eventualno spremno na tako nešto jer će se to kršenje prava radnika teško dokazivati, ako i sami radnici pristaju na to.

Kritičari reforme tvrde da je ona nerealna i neodrživa i da ju je trebalo sprovesti u fazama. To je, i pored pohvala za program, preporučio I Međunarodni monetarni fond. Iz oporbenog DPS-a tvrde da će on dovesti do enormnog zaduživanja države da bi se isplaćivale velike plaće a potom i do sloma javnih financija. Posebno problematiziraju to što je Vlada potpuno ukinula doprinose za zdravstveno osiguranje što znači da će se zdravstvo sada potpuno financirati iz općeg proračuna. Pitaju: otkuda novac državi za to, ako se i do sada Fond zdravstva morao dotirati iz državne blagajne jer ni svi doprinosi nisu bili dovoljni?

,,Moguć je slom javnih financija ali je isto tako moguće da se program 'Europa sad' pokaže kao održiv”, kaže Radulović. ,,Ipak, postoji strah od grčkog scenarija jer su i oni prije svoje krize drastično povećali plaće I zadužili se kako bi to financirali, s obzirom na to da su krediti tada bili jeftini. Kad je izbila kriza i kad su zajmodavci tražili da se vraća ne samo kamata nego i glavnica, nastali su problemi. Vrlo je moguće da će se to i nama dogoditi”, tvrdi Radulović.

Iz Ministarstva financija, pak, poručuju da je program apsolutno održiv i da građani Crne Gore nemaju vremena za čekanje.

,,Nema govora o 'slomu‘, proračunom smo predvidjeli prihode za svaki trošak na rashodnoj strani. Država je od sloma javnih financija sačuvana u prosincu 2020. godine, kada je bila pred bankrotom, nakon što su građani poslali u oporbu DPS”, poručuju iz Ministarstva.

Spajić neće provoditi program

Ministar financija Milojko Spajić

I pored toga što je njegov program usvojen, Spajić vjerojatno neće provoditi ,,Europu sad”. Zbog razlaza u vladajućoj koaliciji, vlada Zdravka Krivokapića će biti srušena u parlamentu 4. veljače a novu, manjinsku vladu, uz podršku oporbenog DPS-a, trebao bi okupiti dosadašnji potpredsjednik Vlade i čelnik stranke URA (Ujedinjena reformska akcija) Dritan Abazović. Spajić je stao uz Krivokapića, što znači da ide u oporbu, i oni će uskoro formirati stranku koja bi se mogla zvati baš ,,Europa sad”. On tvrdi da bi nova vladajuća većina mogla sabotirati njegov program, iako su najavili da će ga provoditi.

Radulović se slaže da neka nova Vlada koja bi rekla da neće sprovoditi ,,Europu sad” – ne bi izdržala ni 3 mjeseca. On kaže da sad nema nazad ali ne očekuje opstrukcije.

,,Koja god Vlada dođe ima zakonsku obavezu da provodi ovaj program i očekujem da će to raditi, da bi i sama bila uspješna. Žao mi je jedino što kreatori ovog programa neće biti u prilici da kušaju ono što su zakuhali i što će implementacija programa prijeći u ruke nekoga tko nije kriv za njegovo donošenje”, zaključio je Radulović

