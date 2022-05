Velike gužve na njemačkim aerodromima

Broj putnika na njemačkim aerodromima se nakon ukidanja koronskih ograničenja rapidno povećava: u travnju je zabilježeno gotovo 500 posto više putnika u odnosu na situaciju prije godinu dsana.

Tako je, primjerice, prošle nedjelje iz zračne luke u Hamburgu poletjelo oko 21 000 putnika, a dva dana ranije čak 23 000, što je najveća brojka od izbijanja pandemije korone. Sve to je dovelo do višesatnih čekanja, propuštanja letova i kaosa tijokom sigurnosnih kontrola.

Nije se djelovalo blagovremeno

Özay Tarim iz sindikata javnih djelatnosti Ver.di vrlo je skeptičan i kada se radi o nadolazećim tjerdnima: „S brojem osoblja koji trenutno imamo, nećemo uspjeti izaći na kraj s gužvama zbog ​​povećanja broja putnika." Prema mišljenju Ver.di-ja, glavni problem je to što broj zaposlenih nije na vrijeme povećan nakon smanjenja tijekom pandemije.

30 godina je prošlo od ideje za izgradnju velike zračne luke u Berlinu i njezinog puštanja u promet. Projekt se smatra jednim od najvećih skandala njemačkoga građevinarstva. No nitko nikada nije odgovarao.

Najava gradnje aerodroma pokraj Trebinja neposredno uz granicu je i u Hrvatskoj izazvala čitav niz bojazni, od ekoloških pa do straha od „ruske baze“ u susjedstvu.

Načelno je za sigurnost u zračnim lukama odgovorna Njemačka savezna policija (BKA). No, u pravilu Ministarstvo unutarnjih poslova sklapa ugovore sa privatnim zaštitarskim kompanijama koje vrše sigurnosne provjere putnika na aerodromima. Kontrola putovnica je i nadalje u nadležnosti policije.

Privatni zaštitatri su tokom pandemije smanjili broj zaposlenih jer je zračni promet faktički stao. A budući da nisu na vrijeme krenuli sa zapošljasvanjem novih ljudi, sada imaju veliki manjak. Ti su ljudi onda preopterećeni pa se povećava i broj oboljelih, što onda dovodi do još većeg manjka ljudi....i tako se krug zatvara.

Posljedica: ekstremno dugi redovi na putničkim kontrolnim punktovima, veliko opterećenje osoblja koje radi na kontrolama i s tim moguće greške tokom sigurnosne obrade.

Savezna policija se boji povećanja nasilja

Njemačka savezna policija također vidi hitnu potrebu za djelovanjem jer je zbog propuštenih letova sve više isfrustriranih putnika, a to povećava rizik od agresije, uvreda ili čak tjelesnih napada na službenike.

A kratkoročne mjere nisu na vidiku: ukoliko bi više saveznih policajaca bilo raspoređeno na aerodromima, oni bi nedostajali na drugim mjestima, kao što su, na primjer, demonstracije, kaže zamjenik saveznog predsjednika Sindikata njemačke policije Manuel Ostermann.

Dugi redovi i duga čekanja dovode do nervoze - a to do agresije