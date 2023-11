Veća sigurnost na njemačkim zračnim lukama

Otac koji je oteo svoju djevojčicu iz stana svoje bivše supruge i naoružan prodro na pistu zračne luke u Hamburgu je izazvao i prometni kaos na tom aerodromu, ali i ukazao kako na čitavom nizu zračnih luka u ovoj zemlji postoje ozbiljni nedostaci u osiguranju. Propisi su tu naizgled jasni: čitav prostor zračne luke, dakle i pista i površina pristupa putnika zrakoplovu moraju biti ograđeni i nedostupni neovlaštenim osobama. Pogotovo u slučaju međunarodnih zračnih luka - a to su gotovo sve, kad je tu i Carina koja traži strogo ograničavanje što se eventualno može donijeti i iznijeti iz zrakoplova.

To je teorija. A praksa i sad u Hamburgu je bila kako je otmičar trebao proći samo jednu jedinu brklju da bi sa svojim automobilom dospio na pistu. Jer mjere sigurnosti koštaju - i građevinske, a još više ako treba plaćati nekoga tko bi nadzirao te ulaze. Utoliko čitav niz zračnih luka u Njemačkoj ima mjere osiguranja u najboljem slučaju veoma slične ovom u Hamburgu. U konkretnom slučaju se radilo tek o ocu koji je ovim činom htio iznuditi da sa svojom kćerkom ode u svoju domovinu Tursku, ali je posve realno da bi nešto slično mogli izvesti i teroristi i uzrokovati ozbiljnu avionsku nesreću s tko zna koliko žrtava.

Njemački ministar prometa Volker Wissing traži i jasnije odredbe o sigurnosti, baš kao i oštrije kazne za prodor u prostor zračne luke. Tu ima punu podršku i ministarstva pravosuđa i unutrašnjih poslova. Foto: Reuhl/Fotostand/IMAGO

Je li to sitnica?

Njemački ministar prometa Volker Wissing u razgovoru s novinarima Medijske skupine Funke traži mnogo ozbiljnije i konkretnije propise kojem bi se osigurao prostor zračne luke, a ukazuje i na još jednu, gotovo bizarnu pravnu činjenicu: "Kazne za prodor u takav prostor su previše niske. Po sadašnjim propisima, to se smatra tek prekršajem za kojeg se predviđa novčana kazna od najviše 10.000 eura."

Po mišljenju ministra, to je neprihvatljivo: "Tko namjerno prodre u prostor jedne zračne luke, ugrožava sigurnost ljudi i uzrokuje ozbiljnu gospodarsku štetu. To se mora u buduće smatrati krivičnim djelom", kaže Wissing. Po njegovom mišljenju, to bi se trebalo kažnjavati zatvorskom kaznom ili u najboljem slučaju "ozbiljnom novčanom globom".

O tome je razgovarao i s ministrom pravosuđa Marcom Buschmannom (FDP) i ministricom unutrašnjih poslova Nancy Faeser (SPD) koji su također spremni što prije promijeniti zakon i znatno pooštriti kaznu za takvo nedjelo. Doduše otmičar koji je izazvao kaos u Hamburgu prošlog tjedna neće moći biti osuđen i po novom zakonu, ali obzirom na otmicu i vatreno oružje kojem je prijetio njega ionako vjerojatno čeka duži boravak iza rešetaka.

aš(dpa)

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu