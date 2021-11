Vanjska politika - oko čega se ne slažu u semafor-koaliciji

Atomsko naoružanje

Sljedeća njemačka vlada morat će odlučiti hoće li odobriti sudjelovanje njemačkih vojnih zrakoplova u američkom transportu nuklearnog oružja do mjesta njegove upotrebe. Zrakoplovi tipa Tornado koji su do sada imali taj zadatak moraju biti zamijenjeni jer su zastarjeli. Socijaldemokrati su do sada blokirali odluku o tome hoće li suvremeniji model koji će naslijediti Tornado biti osposobljen za nošenje nuklearne rakete. Izborni program te stranke je u ovoj oblasti uglavnom maglovit. Ali sada će se socijaldemokrati morati izjasniti, s obzirom na to da vjerojatni koalicijski partneri, zeleni i liberali imaju potpuno različite stavove.

Dok liberali žele i dalje sudjelovanje Njemačke u američkom „atomskom zastrašivanju” Zeleni se žele riješiti atomskog oružja, pa i onog koje Amerikanci drže u Njemačkoj. Oni ipak priznaju da je za to potreban niz međukoraka. To ostavlja prostora za kompromis, ali prepreke su velike.

Naoružani dronovi

U takozvanoj velikoj koaliciji s demokršćanima, socijaldemokrati su odgađali odluku o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica, navodeći kako nisu temeljno preradili to pitanje. Liberali smatraju da zaštita vojnika na terenu zahtijeva hitno naoružavanje dronova. Zeleni tako nešto prvi put nisu jasno isključili kao mogućnost, i to usprkos protivljenju baze. Oni žele samo jasan scenarij upotrebe. Koliko god to zvučalo smjelo – naoružani dronovi će vjerojatno postati stvarnost.Ako zbog ničeg drugog a ono zbog toga da socijaldemokrati ne naljute vojsku. Ali ne bi trebalo smetnuti s uma, da će otpora biti i u redovima socijaldemokrata i u redovima zelenih.

Bundeswehr u Maliju

Misija u Maliju - jedan od kamenova spoticanja

Kada je točno vrijeme za odlazak vojske iz neke zemlje? I to pitanje ima potencijal za unošenje razdora u svaku buduću koaliciju, a posebno „semaforsku“ sačinjenu od crvenih socijaldemokrata, zelenih i žutih liberala. Sljedeće godine njemački parlament glasa o produženju obje misije u Maliju. Najnovija izvješća o mogućoj suradnji pučističke vlade i ruskih plaćenika u Maliju ponovo su u Njemačkoj pokrenuli raspravu o smislu tog njemačkog vojnog angažmana.Ionako političari trenutno, zbog afganistanskog iskustva, pod povećalom drže sve vojne angažmane u inozemstvu.

Premda je crveno-zelena vlada bila ta koja je odlučila angažirati oružane snage i na Kosovu 1999. i u Afganistanu 2001., obje stranke imaju uglavnom pacifističku bazu, koja neće bez otpora prihvatiti jednostavan nastavak kursa. Pitanje je hoće li zeleni i liberali, kada dođu na vlast, još uvijek ustrajati na formiranju parlamentarnog odbora za preispitivanje angažmana u Afganistanu.

Geopolitika

Kakav bi njemački stav prema Rusiji i Kini trebao biti, oštar ili blag? Socijaldemokrati i Zeleni su u odgovorima na to pitanje vrlo udaljeni. Nitko nije upornije branio njemačko-ruski plinovod Sjeverni tok 2 od socijaldemokrata. Zeleni bi ga odmah zaustavili. I u odnosu na Kinu Zeleni su za oštriji stav, jer smatraju da se previše guraju gospodarski interesi, a premalo ljudska prava. U oba pitanja su liberali bliži zelenima nego socijaldemokratima.

EU i NATO

„Semaforska“ koalicija bi redovno glasala za povećanje izdataka za obranu. Ali cilj Sjevernoatlantskog pakta da zemlje koje ga sačinjavaju počnu izdvajati dva posto ukupnog budžeta za obranu prihvatili su jedino liberali. Zeleni su protiv, socijaldemokrati nisu za, ali u svom predizbornom programu ne odbijaju to onako rigorozno kao ranije. I u ovoj oblasti se mogu očekivati zanimljive rasprave.

Isto je i s temom Europska unija. Dok se sve tri stranke vjerojatno mogu složiti oko cilja da se ojača obrambena moć Europske unije, nejedinstvo vlada na drugom terenu.

Razdor stvaraju različiti odgovori na pitanje može li se Europska unija zadužiti u ime svih članica, kao što je to bio slučaj s fondom za pomoć u borbi protiv pandemije. Socijaldemokrati i zeleni žele da to postane normalna praksa, a liberali odbijaju tzv. „Uniju dugova" kako su je nazvali u svom izbornom programu. Sjetimo se da su liberali 2017. odustali od koalicije s demokršćanima i zelenima zbog nekoliko spornih pitanja, među kojima je bilo upravo i ovo o odnosu prema EU.

Moguća kadrovska rješenja

Annalena Baerbock - nova ministrica vanjskih poslova?

Prerano je govoriti o imenima, jer još nije jasno kako će koalicijski partneri podijeliti ministarstva, ako im pođe za rukom oformiti „semaforsku koaliciju".

Govori se u kuloarima i o mogućim ministrima vanjskih poslova. Spominju se šefica zelenih Annalena Baerbock i grof Alexandar Lambsdorff. Nagađa se da će političarka liberala Marie-Agnes Strack-Zimmermann preuzeti Ministarstvo obrane, ako socijaldemokrati ne budu zainteresirani. Ipak, zlatno pravilo koalicijskih pregovora glasi – prvo sadržaji, pa onda kadrovi.

Zaključak: podcjenjuju se prepreke među potencijalnim koalicijskim partnerima u sigurnosnoj politici. To što se o preprekama rijetko govori ne znači da ne postoje.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu