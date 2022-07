Uskrsnuće Airbusovog giganta

„Nikad ne reci nikad" ili „Mrtvi žive duže“ su naslovi koji bi pristajali uz ovaj začuđujući povratak Airbusa A380 u zračni promet svijeta. Ovaj nekadašnji ponos europskog proizvođača aviona se i Airbusu činio kao šansa za posao stoljeća i planirano ih je proizvesti najmanje tisuću komada. Ali čak i prije pandemije i praznih zračnih luka je bilo jasno kako A380 nema budućnost. No sad - ipak ima.

Već koncem lipnja je portal zračnog prometa flightradar24 u čitavom svijetu evidentirao kako su u prometu već 129 aviona tog tipa u službi sedam zračnih prijevoznika – više od polovice od 251 A380 koji su uopće isporučeni kupcima. Zapravo su avioni tog tipa bili razmjerno omiljeni kod putnika – kad su konačno uspjeli doći u njegovu prostranu kabinu na dvije etaže. Jer problema je zapravo bilo mnoštvo: malo koja zračna luka uopće ima kapaciteta u razmjerno kratkom vremenu u takav avion smjestiti i do 600 putnika i njihovu prtljagu. I pista je trebala biti duža za takvog kolosa, a u medije su došli i napisi kako je to možda ipak bio preveliki tehnički zalogaj za Airbus: nije završilo katastrofom, ali motori su pravili probleme, na trupu i krilima su se stvarale pukotine...

Jedino se još prijevoznik Emirates uporno držao europskog giganta

Avioni čekaju čudo u Lourdesu

Ali najveći problem zračnih prijevoznika je bio što su se morali pomučiti da napune avion kako bi se barem donekle isplatio rad njegovih golemih (i žednih) motora. U doba otkazanih letova za vrijeme korone to je bilo nemoguće. Jedino je najveći kupac, Emirates iz Dubaija uporno koristio najveći avion svoje flote – on ih je dobio 123, uključujući i posljednjeg kojeg je Airbus izgradio i isporučio u prosincu 2021. Za europskog proizvođača je to bio kraj priče, a i Boeing je konačno obustavio proizvodnju svog legendarnog 747. Pogotovo u pandemiji je izgledalo kako za avione takvih dimenzija nema nikakve budućnosti.

To je izgledala sudbina i 14 aviona A380 koje je kupila Lufthansa: njih, a i avione drugih kompanija, možete vidjeti na zračnoj luci Lourdesa. Tamo, pred slikovitom pozadinom Pirinejskog gorja okićenog snijegom, je poslagano na desetke aviona, neki su tamo stigli i ravno iz tvornice, a da nikad nisu prevezli ni jednog jedinog putnika. Prozori i motori su im zamotani u srebrnu foliju, stajni trap uredno spakiran, svi otvori pažljivo zatvoreni. „Deep Storage" se zove takvo konzerviranje aviona, a ono i košta – baš kao i „parkirno mjesto". Ali prodati ih se ne isplati jer ih nitko ne želi – po barem donekle pristojnoj cijeni.

Tu su i oni Lufthanse: čekaju u Lourdesu, a sad se doista njihov povratak čini čudom.

Uskrsnuće – zahvaljujući Boeingu

10 Airbusa Air Francea su također bili tamo, neki više nisu jer su već raskomadani i prodani za dijelove. Slična sudbina prijetila je i avionima Lufthanse: predsjednik uprave Carsten Spohr je u kolovozu 2021. bio jasan, kako „A380 naravno više neće doći nazad“. Još u travnju ove godine je za časopis Der Spiegel ponovio: „To razdoblje je nepovratno završeno. A380 je neekonomičan u usporedbi s najnovijim dvomotornim avionima za duge pruge. On se više neće vratiti u Lufthansu.“

Ali onda – iznenađenje: ovog ljeta je i više putnika nego u doba prije pandemije, a i Lufthansa uopće nije bila spremna za tu navalu. Osim toga, problem je bio naći alternativu: Lufthansa je bila među prvim kupcima novog Boeingovog 777-9, ali američki proizvođač stalno ima nekakvih poteškoća i s tim avionom. Problem mu je dobiti i uporabnu dozvolu nakon fijaska s modificiranim 737, tako da kupcima uvijek iznova javlja kako će avione dobiti kasnije nego što je planirano. Emirates su već odustali od kupnje, a Lufthansa će ih dobiti tek 2025. – možda.

Nakon fjaska - i nesreća Boeingovog 737 Max američki proizvođač ima čitavo mnoštvo problema i ne zna, odakle da počne. A model 777-9 mu čak nije niti na prvom mjestu, što znači da i kupci moraju - čekati.

Nema ni pilota

Za Spohra je to „zakašnjenje isporuke 777-9 veliko opterećenje za naš zračni promet“. Jedino rješenje je bilo vratiti Airbuse 380 u promet, a i predsjednik uprave je tu morao pregristi jezik: „Moram nešto ublažiti moj stav o konačnom kraju A380“, priznao je koncem lipnja. Njemački prijevoznik je šest tih aviona već zamijenio kod Airbusa za zrakoplove drugog tipa, a od osam preostalih bi njih četiri ili pet trebali ući u promet sljedećeg proljeća.

Jer ima i mnogo posla konzervirane avione opet osposobiti za let, to traje nekoliko mjeseci. A Lufthansa ima još jedan problem: ima još samo 14 pilota s dozvolom leta za A380. Dapače: u doba korone je Lufthansa svojim pilotima nudila lijepu otpremninu ako bi htjeli otići, osobito pilotima A380 - njima je nudila dodatnih 35.000 eura, javlja portal aero.de. Sad još mora brzo poslati na školovanje neke od pilota nešto manjeg A350 kako bi imali potrebnu kvalifikaciju za let.

