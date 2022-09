Uskoro zabrana i drugih boja za tetovaže

Svako malo se čuje da su boje za tetovažu štetne. Europska unija je početkom ove godine zabranila više od 4.000 kemikalija, od kojih se neke nalaze i u tinti za tetoviranje. A od početka iduće godine više se neće smjeti koristiti ni pigmenti Green 7 (tamno zelena) i Blue 15 (plava) koji se nalaze u čak dvije trećine boja za tetoviranje.

Odluka je donesena na temelju europskih propisa o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju kemikalija (REACH). Svaki proizvod koji sadrži zabranjene supstance u većoj koncentraciji od dozvoljene tim propisima bit će zabranjen na području EU-a.

Za dvije navedene boje za tetoviranje utvrđeno je da su štetne po zdravlje te da mogu uzrokovati rak i alergijske reakcije. Za sada za te kemikalije ne postoji odgovarajuća alternativa.

Od čega se u stvari sastoji tinta za tetoviranje?

Tinta u boji se sastoji od preko 100 supstanci, među kojima su sredstva za konzerviranje, povezivanje i otapanje, sredstva koja sprečavaju stvaranje pjene te tekućine i pigmenti boje koji su nužni za kvalitetu tetovaže. S jedne strane postoje anorganski pigmenti, koji se sastoje od oksida čađe ili metala. Kako smatra Savezni institut za vrednovanje rizika, kod njih postoji opasnost da bi tijelo mogli previše opteretiti teškim metalima.

Druga skupina su organski pigmenti, koji također mogu biti rizični. „Ti pigmenti su industrijski pigmenti. Često su industrijski onečišćeni. Oni izvorno nisu bili namijenjeni korištenju na ljudima", objašnjava Wolfgang Bäumler iz Poliklinike za dermatologiju u Regensburgu i stručnjak tetovaže.

Tradicija tetoviranja bosanskih Hrvatica

Tetovaže i rak

Uvijek iznova se govori o tome da boje koje se koriste za tetoviranje mogu uzrokovati rak. To se ne može ni potvrditi niti opovrgnuti, ali se ne može ni reći da opasnost ne postoji, kaže Bäumler. „Mora se stalno ponavljati: ne zna se. Da bi se procijenio rizik, potrebna je usporedba velikih skupina tetoviranih i netetoviranih ljudi." To za sada još nije provedeno.

Jasno je da ljudsko tijelo tintu za tetoviranje koja se ubrizgava pod kožu doživljava kao strano tijelo i želi ju izbaciti. Dakle, imunosni sustav pokušava izbaciti te supstance iz tetovirane kože. „Prvi vidljivi cilj su najbliži limfni čvorovi gdje boja najprije odlazi", objašnjava Bäumler. „Crvena tetovaža na nadlaktici znači da su obližnji limfni čvorovi također isto tako crveni. To ostaje tako cijeloga života. Ako se napravi šarena tetovaža, onda to znači i šarene limfne čvorove. Oni ostaju raznobojni cijeloga života."

Kada se pigmenti natalože u limfnim čvorovima, oni time neće biti samo obojani, nego će se i povećati. No prema mišljenju stručnjaka, njihova funkcija time neće biti poremećena. Limfni čvorovi su dio našeg imunosnog sustava i među ostalim su zaduženi za filtriranje štetnih tvari iz našeg tijela.

„Transport pigmenata u jetru je također dokazan, vjerojatno te supstance odlaze i u bubrege. Drugim riječima: boje putuju tijelom", kaže Bäumler.

Znanstvenici pregledavaju mumiju Ötzija

Važno je pronaći stručnjaka od povjerenja

Ne postoje zdrave tetovaže, no još uvijek nije dovoljno dobro poznat njihov učinak na tijelo. Zato je važno pronaći iskusnog tetovirača ili tetoviračicu, što nije baš lako budući da to u Njemačkoj nije registrirano zanimanje. Dakle, time se smije baviti svatko. „Većina tetovirača u Njemačkoj su vrlo odgovorni ljudi. Puno me više brinu oni koji usluge nude preko oglasa i obavljaju ih kod sebe kod kuće u kuhinji", kaže Urban Slamal iz Savezne udruge Tattoo.

Način tetoviranja ovisi o modi i trendovima. Tetovaže često dokumentiraju povijesni razvoj, jer se motivi mijenjaju kroz godine. U mnogim zemljama su tetovaže znak pripadnosti određenoj kulturi, vjeri ili zajednici – na primjer u različitim afričkim plemenima. U pojedinim kulturama su tetovaže znak prelaska u svijet odraslih osoba ili se smatraju znakom izdržljivosti i snage te bi trebale štititi protiv ozljeda i bolesti.

Istraživanje tetovaža u muzeju

Tetovaže postoje već tisućljećima. Ima ih i mumija Ötzija, pronađena u Alpama i stara 5000 godina. To je bila najstarija tetovirana mumija sve dok nisu otkrivene još dvije mumije s tetovažama u Egiptu. One se nalaze u Britanskom muzeju u Londonu. Njihova znanstveno utvrđena starost: 5.350 godina. Na nadlaktici jedne od tih mumija se nalaze tetovirani bik i ovca.

Urban Slamal upozorava da ne treba imati prevelika očekivanja od tetovaže: „Možda očekivani učinak da se čovjek osjeća ljepšim, jačim i hrabrijim jednostavno neće nastupiti. Nitko se iznutra ne mijenja time što se tetovira."

