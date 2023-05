Uoči drugog kruga izbora u Turskoj: nada umire posljednja

"Nikad nisam vjerovao Institutima za istraživanje javnog mnijenja. Oni sve izmanipuliraju", kaže taksist Ferhat iz Ankare. Ovaj 48-godišnjak je pobožan čovjek, koji se moli pet puta dnevno. Ali on je pobornik ateističkog prvog predsjednika Kemala Atatürka. "Islamisti oko Erdogana su preuzeli Tursku. Oni su iscijedili zemlju. Pouke, koje nam je ostavio u amanet Mustafa Kemal Atatürk, su gotovo pa potpuno nestale", dodaje Ferhat glasom prožetim dubokom tugom.

"Nada umire posljednja"

Edipu je gotovo 50 godina. U jednom otmjenom hotelu u glavnom gradu Turske Ankari radi kao tzv. „Bell-Boy": dočekuje goste na vratima i odvozi njihove automobile u hotelsku garažu. "Još mi treba nekoliko godina do mirovine. Ali, to je dovedeno u pitanje, jer ne mislim da će se ekonomska situacija poboljšati ako Erdogan pobijedi u drugom krugu izbora 28. svibnja. Morat ću nastaviti raditi. Što mi drugo preostaje". Mnogi u Turskoj razmišljaju kao Edip.

Sercan, 29-godišnji visok mladić s naočalama, pripravnik je u hotelu. S diplomom administratora javne uprave traži posao u višoj državnoj službi, ali kaže da ga ne može dobiti. To ga rastužuje. "Jednostavno mi nedostaju određene 'veze', koje me mogu odvesti dalje", šapuće. Ovaj mladić, iako ima puno veće kvalifikacije od posla koji je našao, zadovoljan je što uopće radi. "Naša plaća je nešto iznad minimalne", otkriva tihim glasom. Ne bi mogao sastaviti kraj s krajem da nema napojnica, koje dobiva u hotelu. Na drugom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj 28. svibnja, Sercan priželjkuje pobjedu Kemala Kilicdaroglua, čak i ako su mu šanse sve manje i manje. On ima djevojku, želi stvarati planove za budućnost. A onda, smješkajući se, kaže: "Nada umire posljednja, to mi daje pouzdanje."

Ipak nije bilo dovolljno glasova za opobu Foto: YSK

"Erdogan bi trebao ostati - sve ostalo je preneizvjesno"

U Istanbulu, pod naletom kiše, veća grupa turista sklonila se u stari grad. Kiša toliko jako pada da tlo teško može upiti vodu. Kanalizacijski odvodi su potpuno začepljeni. Hüseyin sjedi ispred prodavaonice na ulazu u Veliki bazar. Ovdje radi više od 30 godina. S dvanaest godina počeo je s ujakom, koji je prodavao imitacije torbi luksuznih brendova. Hüseyin je Kurd i veliki pristaša bivšeg dopredsjednika prokurdskog HDP-a Selahattina Demirtasa, koji je iza rešetaka već sedam godina. "Za koga sam glasao? Za savez „Zelene ljevice, naravno. Sve ostalo možete zaboraviti. Glasački listić za predsjedničkog kandidata? Predao sam glasački listić prazan." Husein je razočaran. Kemal Kilicdaroglu je, smatra, slab političar. Erdogan bi trebao pobijediti u drugom krugu izbora, dodaje. "Erdogan nam barem dovodi turiste. Sve drugo je prenesigurno."

Njegova kolegica Hacer podržava oporbu. "Uvijek je isto s Hüseyinom, on ne želi prihvatiti da nacionalisti imaju prednost u parlamentu. A Erdogan... ne možete mu vjerovati", kaže Hacer i otvoreno priznaje da je glasala za CHP i Kilicdaroglua.

Ispred bazara u Istanbulu bi Erdogana "jer je on dobar za turizam" Foto: Rainer Hackenberg/dpa/picture alliance

"Na početku će sve biti isto"

Dvoje mladih novinara, koji nam ne žele reći svoja imena niti navesti medijsku kuću za koju rade, sjede u slastičarnici, jedu baklavu i piju čaj. "Prije izbora svi su bili toliko sigurni da će Erdogan izgubiti da se čak i u našoj medijskoj kući šuškalo o tome koji će šef odjela otići. Ali sada su svi još čvršće u sedlu", kažu oni tiho. Iako to ne navode, jasno je da oboje rade za provladin medij.

Oni su "sljedbenici" koji inače nigdje ne bi mogli dobiti posao. I tako se trude da svojim prilozima i novinarskim radom ne privuku previše pažnje. "Zapravo mi je jako žao Erdogana. Čovjek je bolestan. Zato mislim da se nakon izbora neće ponašati još više autokratski", kaže jedan od njih dvojice. Njegov kolega i prijatelj se ne želi oslanjati na ovu procjenu. Ali obojica pretpostavljaju da će Erdogan pobijediti u drugom krugu izbora. "Mnoge Kilicdarogluove pristalice definitivno neće izaći na izbore. Naravno da to ide na ruku Erdoganu", smatra jedan od novinara.

Naredni dani će pokazati može li Kemal Kilicdaroglu 28. svibnja privući neodlučne birače i one koji nisu izišli na prvi krug izbora da odu do birališta i da mu daju svoj glas u drugom krugu. I dalje postoji nada jer, kao što je poznato, ona umire posljednja.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu