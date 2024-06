Umjetna inteligencija -prevelika moć tehnoloških divova?

Microsoft i Nvidia brzo su zauzeli primarne pozicije u revoluciji umjetne inteligencije (UI). Ovi tehnološki divovi imaju zajedničku tržišnu vrijednost od 6,6 bilijuna dolara (6,16 bilijuna eura), što ih svrstava među dvije od tri najveće tvrtke na svijetu.

Microsoftov nedavni uspjeh poduprijet je njegovom investicijom od 13 milijardi dolara u OpenAI, startup koji stoji iza chatbota ChatGPT. Nvidia proizvodi najnaprednije čipove na svijetu koji suključni za rad vrhunskih AI sustava.

No njihov poslovni uspjeh privukao je pažnju tijela za nadzor tržišta tj. monopola. Ranije ovog mjeseca, Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DoJ) i Savezno povjerenstvo za trgovinu (FTC) postigli su dogovor o tome kako istražiti dominantan položaj ove dvije kompanije u sektoru umjetne inteligencije.

FTC će se usredotočiti na blisku vezu između Microsofta i Open AI-ja, čija je matična tvrtka neprofitna. DOJ će u međuvremenu voditi istragu glede konkurentske prednosti koncerna Nvidia. Proizvođač čipova drži oko 80% tržišta poluvodiča s umjetnom inteligencijom i sada se njezina tržišna vrijednost procjenjuje na 3,32 bilijuna dolara, što je ogroman skok u usporedbi sa samo 364 milijarde dolara prije dvije godine.

"Big Tech je stekla previše moći u posljednjih 15-ak godina a regulatori su spavali za volanom", rekla je za DW Simonetta Vezzoso, pravnica i ekonomistica s talijanskog Sveučilišta Trento. "Sada se brinu da bi mogli ponoviti grešku sa razvojem umjetne inteligencije i žele to izbjeći."

Manji igrači ovise o Big Tech-u

Startup-ovi za svoj razvoj trebaju velike količine podataka, pohranu i kapacitet čipa kako bi mogli trenirati svoje UI chatbotove, a regulatori vjeruju da je to situacija u kojoj tehnološki divovi imaju previše moći. Postoje neki dokazi da su manji igrači prisiljeni na ekskluzivne, netransparentne ugovore za korištenje tehnologije Nvidije, Microsofta i njihovih rivala, što već dominantnim igračima može dati još veću prednost.

"Tijela za tržišno natjecanje žele zaštititi inovacije koje dolaze od startupa-ova. Ovi poslovi su povezani s puno uvjeta, tako da bi Big Tech mogao ometati tu konkurenciju", dodala je Vezzoso.

Šef DOJ-a za antimonopol Jonathan Kanter rekao je na konferenciji o umjetnoj inteligenciji na Sveučilištu Stanford ranije ovog mjeseca da "snažni učinci umrežavanja mogu omogućiti dominantnim tvrtkama da kontroliraju ta nova UI tržišta."

Treba li ograničiti kupovanje startup-ova? Foto: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Nedavna fuzioniranja će vjerojatno biti ispitana

Microsoftova akvizicija Inflection AI-ja od 650 milijuna dolara u ožujku, startupa koji stoji iza aplikacije osobnog asistenta Pi, također je privukla pažnju vlasti jer je cijeli „deal" možda osmišljen kako bi se izbjegla pravila o transparentnosti fuzioniranja.

"Microsoft je kupio Inflection, bez da ga je zapravo kupio", rekao je za DW Pedro Domingos, profesor emeritus računalnih znanosti i inženjerstva na Sveučilištu Washington. "Razbili su ga na komade, ubacili većinu svojih ljudi i isplatili investitore."

Neki predstavnici politike vjeruju da je nedostatak nadzora nad ranijim fuzioniranjima doveo do toga da je Big Tech preuzeo stotine startupa koji su se mogli mnogo jače razviti i time velikim igračima poremetiti planove. Stoga će utjecaj na inovacije također biti u središtu njihovih istraživanja.

Kako bi ispravili svoje greške iz prošlosti, antimonopolska regulatorna tijela žele djelovati brže i "preokrenuti teret dokazivanja" sa sebe na tehnološke divove, kaže Vezzoso. Ona se zalaže za "vrlo odlučne mjere za Big Tech", ako bude potrebno.

"Htjela bi da regulatori pokažu odlučnost. Ako velika tehnološka tvrtka želi kupiti mali startup, trebali bi dokazati da nama dvojbi oko pravila pravedne tržišne borbe ", kaže Vezzoso, koja je također vanjski konzultant za skupinu za ljudska prava „Article 19".

Nemoguće predvidjeti budućnost?

Domingos, s druge strane, smatra da je "smiješno" pokretati antimonopolske tužbe "ne zbog šteta koje su učinjene, nego zbog onih koje bi se mogle dogoditi u budućnosti".

Autor knjige "The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World" primjećuje kako je izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg više puta rekao da Instagram ne bi bio uspješan danas da ga nije kupio Facebook.

"Facebook im je Instagramu dao ogromnu infrastrukturnu podršku i know-how koje oni nisu imali. Ako bacite pogled na budućnost, možete primijeniti isto razmišljanje na Microsoft i Nvidiju i UI startupe koje bi oni mogli kupiti", dodao je Domingos.

Američki regulatori se udružuju

Američki predsjednik Joe Biden ponovno je ove godine obećao da će ispitivanje Big Tech-a postati prioritet njegove administracije, a neki pravni stručnjaci primijetili su povećanu razinu suradnje FTC-a i DOJ-a u slamanju poslovnih praksi Silicijske doline.

"Nekada su agencije dijelile slučajeve prema industriji, ali s obzirom na to da je ovo tržište tako veliko i važno za provedbu antitrustovskih zakona, dijele odgovornost i sada rade ruku pod ruku", rekla je Rebecca Haw Allensworth, profesorica na Vanderbilt Law School, nedavno za The Guardian.

Kako se približavaju predsjednički izbori u SAD-u, Bidenovoj administraciji ostaje kratki vremenski prostor za poduzimanje mjera, što bi se moglo poništiti ako Donald Trump uđe u Bijelu kuću nakon izbora u studenom.

Što će se dogoditi ako u studenom dođe do promjene u Bijeloj kući? Foto: Offenberg/Zoonar/dpa/picture alliance

Tehnološki divovi se suočavaju sa sve veći otporom

Domingos je u međuvremenu primijetio kako su savezni i državni zakonodavci uveli gotovo tisuću zakona za reguliranje umjetne inteligencije otkad je ChatGPT prvi put objavljen, ističući da neki političari gaje "mnogo neprijateljstva prema velikim tehnološkim tvrtkama i žele koristiti UI kao pozadinu za obračun s njima."

Dodatni nadzor već ima učinak na tehnološki sektor, gdje se tehnološki divovi sve više boje preuzimanja obećavajućih startupa.

Fuzioniranja i preuzimanja prošle su godine s oko 300 milijardi dosegnuli najnižu višegodišnju vrijednost. 2022. vrijednost svih otkupa bila je gotovo 800 milijardi dolara. Veliki strateški tehnološki igrači kao što su Meta, Salesforce, Alphabet, Apple i Amazon proveli su samo 4 akvizicije prošle godine, u usporedbi s 18 godinu ranije, pokazuju podaci Capital IQ Pro.

"Velike tehnološke tvrtke sada se boje akvizicija, što je štetno za cijeli sustav jer za mnoge startupe je upravo cilj akvizicija od čega svi imaju koristi", zaključio je Domingos u razgovoru za DW.