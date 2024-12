Ultranacionalisti se ponovno žele naseliti u Pojas Gaze

Mirovni pregovori oko Gaze traju, no zima se približava a time i problemi za lokalno stanovništvo. A tu su i Izraelski ultranacionalisti koji žele ponovno naseliti Pojas Gaze.

Ljudi na sjeveru Gaze ulaze u drugu zimu pod borbama. Said Sulejman dolazi iz Gaza Cityja. Ovaj bivši body builder se tijekom rata selio devet puta. „Naš najveći san je da se vratimo u Gaza City. Svaki dan sanjamo o susjedima, prijateljima no izgleda da se moramo pomiriti s tim da je taj san neostvariv", kaže Sulejman za DW.

Ujedinjeni narodi kažu da je 90 posto stanovništva Pojasa Gaza raseljeno ili bez doma. U 14 mjeseci koliko traju napadi Izraela na ovo područje, Izraelska vojska je Pojas Gaze podijelila na nekoliko dijelova. Tampon zona se proteže uzduž istočne granice ovog područja. Tzv. Netzarim koridor dijeli Gazu na sjeverni i južni dio. Vojne kontrole ne dopuštaju stanovnicima da se vrate na sjeverni dio.

„Oni su agresivni. To je dio njihove kulture"

No s druge strane granice u Izraelu, također ima onih koji sanjaju o tome da se vrate u Pojas Gaze. Anita Tucker je živjela preko 30 godina u Nezer Hazaniju u Pojasu Gaze, po međunarodnom pravu, ilegalnom židovskom naselju. Sve dok Izrael 2005. shodno tzv. Scharonovom planu, nije uklonio sva židovska naselja iz Pojasa Gaze. „Mi smo bili prisiljeni otići. Ali smo odmah rekli: rakete će padati na Izrael. Oni su agresivni to je dio njihove kulture. Kada smo mi slabi, onda se dogodi 7. listopad", kaže Tucker aludirajući na pokolj koji je teroristička organizacija Hamas počinila 2023. i koji je pokrenuo sadašnji rat.

Tucker se nada da će Izraelska vojska trajno ostati u Pojasu Gaza i da će se židovska naselja vratiti. Službeno o tome Izraelska vlada ne govori ali uvijek iznova se javljaju pojedinci s idejama trajnog prisustva države Izrael u Pojasu Gaze. „Oni (Palestinci) će platiti zemljom s koje su izvršili napade na naše civile. Moramo ga okupirati i nakon što to učinimo, tu moramo primijeniti izraelski suverenitet, sagraditi naselja, sela i gradovi će tamo nastati", kaže Hanoch Milwidsky, zastupnik konzervativnog Likuda u Knessetu.

Anita Tucker Foto: Tania Krämer/DW

Sjećanje na 1948.

No oporba kaže kako su ti planovi opasni ne samo po Pojas Gaze nego i po sigurnost Izraela. „Jedini razlog zbog kojeg do sada nismo postigli mirovni sporazum s Hamasom i okončali rat je ekstremna desnica u Izraelu. Oni žele produljiti rat u nedogled i ponovno naseliti Židove u Pojas Gaze. To je potpuno neprihvatljivo", kaže Yair Golan, predsjednik oporbene Demokratske stranke.

Idejama o ponovnom naseljavanju Pojasa Gaze nisu naravno oduševljeni ni u Palestinskoj upravi u Ramallahu. „Mi smo bili okupirani toliko dugo i sada je vrijeme na samostalnost na našem cjelokupnom području", rekao je Varsen Aghebakian Shaheen, ministar za vanjske poslove Palestinske uprave.

U isto vrijeme raseljeni unutar Pojasa Gaze gube nadu za povratak i pozivaju se na loša iskustva Palestinaca iz povijesti. „Naši precima je 1948. bilo rečeno da će se brzo vratiti svojim kućama što se nikada nije dogodilo. Strahujemo da će se to dogoditi i nama", kaže Said Sulejman.